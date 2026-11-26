O alerta romeno está em vigor na quinta-feira, 26 de Novembro, até às 20h00. As rajadas poderiam atingir 110 km/h em altitude no sul dos Cárpatos e nas Montanhas Banat. Uma revisão mais ampla permanece válida até sexta-feira às 10h00.

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O alerta romeno está em vigor na quinta-feira, 26 de Novembro, até às 20h00. As rajadas poderiam atingir 110 km/h em altitude no sul dos Cárpatos e nas Montanhas Banat. Uma revisão mais ampla permanece válida até sexta-feira às 10h00.

A Administração Meteorológica Nacional Romena colocou os Cárpatos do Sul, as Montanhas Banat e o Banat do Sul em vigilância amarela na quinta-feira 26 de novembro. O aviso é das 5h às 20h, hora da Roménia, das 4h às 19h, na França metropolitana. Trata-se principalmente de quedas de neve acompanhadas de fortes ventos de montanha e, no sul de Banat, rajadas em altitudes mais baixas.

Visibilidade reduzida acima de 1.400 metros

Nas zonas de montanha em causa, o ANM prevê ventos de 60 a 70 km/h, com rajadas de 90 a 110 km/h nas alturas. O vento deve levantar a neve e reduzir a visibilidade. Os meteorologistas geralmente esperam de 10 a 15 centímetros de neve fria, especialmente acima de 1.400 metros, e até cerca de 25 centímetros no oeste dos Cárpatos do Sul. No sul de Banat, os ventos esperados são de 50 a 70 km/h.

Um comentário separado para sorvete até sexta-feira de manhã

O Serviço Meteorológico emitiu um aviso separado, válido até sexta-feira, 27 de novembro, às 10 da manhã local, para precipitação que afeta grande parte do país. Fornece principalmente chuva, mas também uma mistura de chuva e neve nas colinas de Olténia e Muntenia quinta-feira de manhã, em seguida, no norte da Moldávia romena e leste da Transilvânia à noite e à noite. O risco de gelo é considerado maior nas regiões sudoeste, central e nordeste do país e nas montanhas.

O fim da vigilância amarela quinta-feira às 20h, portanto, não marca o fim do parecer sobre precipitação e gelo. As alturas da neve permanecem previstas; o relatório meteorológico não constitui um aviso de encerramento de estradas.

Foto por arquivos: paisagem nevada de Cárpatos romenos, imagem publicada em janeiro de 2026. Adi Albulescu / Unsplash. Boxe e titulação: Libnanews.

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