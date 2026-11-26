A coligação liderada pela Arábia Saudita atribuiu aos Houthis dois mísseis disparados contra Riade. Ela diz que interceptou dois drones separadamente no leste do reino.

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A coligação liderada pela Arábia Saudita anunciou na quinta-feira, 26 de novembro, que havia interceptado dois mísseis disparados contra Riade. Ela atribuiu o lançamento aos Houthis do Iémen. A primeira declaração não forneceu qualquer avaliação humana ou material para o capital.

O porta-voz da coligação, Turki al-Maliki, declarou que ambas as aeronaves tinham sido destruídas pela defesa aérea. Moradores de Riade ouviram detonações na noite após um alerta de ameaça aérea da Defesa Civil Saudita. O alerta foi levantado pouco depois. A coalizão anunciou então uma interceptação separada de dois drones na província oriental. Esses relatórios não relatam danos na capital.

Portos do Mar Vermelho no coração das represálias

Na quarta-feira, os Houthis reivindicaram a responsabilidade pelos ataques aos portos sauditas de Jeddah e Jazan, que apresentaram como resposta às greves de coligação em Hodeida, Iêmen. Afirmaram que ambas as instalações estavam danificadas. Os resultados relatados pela coligação diferem: eles dizem que interceptaram um drone perto do porto de Jeddah e relataram danos limitados a Jazan, sem quaisquer ferimentos civis relatados no local.

Para Riyadh, a interceptação anunciada na quinta-feira é distinta do ataque de terça-feira a uma torre no distrito financeiro. A Defesa Civil Saudita relatou 11 lesões neste incidente anterior. Esta avaliação não se aplica aos tiroteios comunicados durante a noite de quarta-feira a quinta-feira. Nenhuma alegação de Houthis para estes dois tiros para Riade tinha sido relatado na época dos primeiros anúncios da coligação.

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