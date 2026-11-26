Uma missão grega limpou as fundações de um grande edifício calcário sob os jardins de Shallalat. Uma comissão egípcia examina uma possível função funerária, sem identificar uma sepultura real.

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Uma equipe grega descobriu as fundações de um importante edifício calcário e um túnel nos jardins Shallalat em Alexandria. O Ministério Egípcio de Turismo e Antiguidades coloca os restos no bairro real da antiga cidade. Está prevista uma função funerária; A identidade do edifício permanece desconhecida.

A missão, liderada pelo arqueólogo Calliope Limneos-Papakosta para o Instituto Helênico de Pesquisa em Civilização Alexandriana, tem trabalhado neste setor por quase vinte anos. O relatório publicado em 24 de novembro pelo Serviço de Informação do Estado Egípcio descreve as fundações de um edifício cercado por muros. Um túnel passa em construção rumo a norte. As autoridades não especificavam onde estava ou onde pertencia ao mesmo estado de construção que os muros.

A forma do edifício guia a pesquisa

Após o relatório da missão, o Ministro Sherif Fathy nomeou um comité para rever o site. O grupo, presidido pelo arqueólogo Ayman Ashmawy, incluiu especialistas das universidades de Alexandria e Tanta. De acordo com seus achados iniciais, o plano quadrado e o tamanho das fundações indicaram que eles tinham um grande edifício. A localização conta tanto quanto as dimensões: traz um marco material para reconstruir uma área onde textos antigos localizam vários edifícios do pátio.

O que Strabon permite pesquisar, não identificar

O comité não exclui uma função funerária. Se confirmado, uma trilha seria a dos túmulos reais associados ao reinado do Filopador IV de Ptolomeu, entre 221 e 204 AEC. O geógrafo Strabon descreveu em seu Geografia o Sema, um recinto do complexo de palácio que abrigava os túmulos dos reis e o de Alexandre. Este testemunho coloca o complexo fúnebre no Bairro Real; Por si só não permite que as fundações descobertas sejam atribuídas a este complexo.

O ministério não anunciou qualquer câmara funerária identificada, nem nomeou um soberano, nem descobriu o túmulo de Alexandre. As obras devem agora especificar a datação do edifício, a função do túnel e as ligações entre as paredes expostas e as estruturas vizinhas. São estas pistas que permitirão separar a hipótese funerária dos outros possíveis usos do edifício.

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