Repórteres Sem Fronteiras (RSF) apreenderam o Arcom na quinta-feira 26 de novembro para solicitar a suspensão do CNews por um mês. A associação considera que o canal ainda não cumpre as suas obrigações de pluralismo, cinco meses após uma notificação formal. O regulador não anunciou qualquer decisão sobre este novo encaminhamento.
A RSF solicita ainda que, independentemente da decisão sobre o canal, três transmissões sejam interrompidas durante um mês:Tempo para profissionais 2,100% FronteiraseEnfrentando Philippe de VilliersA associação baseia seu pedido na análise de 61 horas de programas de setembro de 2026, limitados a essas três consultas. Não apresenta este inquérito como uma medida de toda a rede.
O que o RSF mediu
Nesta amostra, imigração, insegurança, islamismo e debates de identidade totalizaram 47% do tempo gasto com temas. A organização também acredita que quase nove em cada dez opiniões estavam de acordo com a visão prevalecente sobre o assunto. Esse resultado corresponde à codificação da associação sobre as emissões selecionadas; Isto não é nem uma contagem de tempos de uso da palavra nem um relatório da Arcom em Setembro.
A comunicação de Junho abrangeu outro período
Em 12 de junho de 2026, o Arcom ordenou que o editor da CNews respeitasse o pluralismo das correntes de pensamento e opinião. A sua decisão dizia respeito aos programas de Março de 2025. O regulador observou um desequilíbrio duradouro no tratamento de vários assuntos além do tempo de uso da palavra de figuras políticas. Suas deliberações em 2024 também incluem a expressão de outras partes interessadas em programas de informação.
Segundo a RSF, a CNews não respondeu às questões colocadas para o novo inquérito. O canal contestou a notificação de Junho perante o Conselho de Estado. A remessa de 26 de Novembro constitui um pedido de sanção, não uma suspensão ou alteração do direito de emissão.
Comentários