Em Espanha, o sindicato dos motoristas da SEMAF levantou o seu apelo para uma greve em 23 de novembro, após um acordo sobre segurança ferroviária. O texto centra-se nos avisos meteorológicos e na monitorização dos comboios. O tráfego de cada comboio continua a ser controlado com a empresa em causa.

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A União Espanhola de Condutores de Trem (SEMAF) anunciou na sexta-feira 20 de novembro o levantamento de sua greve prevista para segunda-feira 23. Refere-se a um acordo sobre a segurança ferroviária, em particular sobre o comportamento a realizar em caso de intempérie e sobre o controlo de determinados comboios. A retirada do presente aviso por si só não garante a circulação de cada comboio.

Um protocolo assinado para avisos meteorológicos

De acordo com o sindicato, um protocolo sobre eventos climáticos perigosos foi assinado em 19 de novembro e incorporado como anexo obrigatório para a rede ferroviária. A gestão do tempo foi um dos pontos ainda em discussão. O sindicato também indicou que Renfe tinha assinado um plano de correção para várias séries de trens. De acordo com o seu relatório, um comboio cujo incidente se mantenha aberto não deve ser devolvido ao serviço apenas com o fundamento de que o período de correcção expirou se não existir qualquer medida provisória de controlo do risco.

A SEMAF também anuncia reuniões de acompanhamento mensais e um arranjo tripartido sendo formalizado com a Agência Espanhola de Segurança Ferroviária e a Inspecção do Trabalho. Esses compromissos deixam algumas medidas a serem implementadas: a anulação do movimento não é válida para sua implementação.

As regras relativas ao tempo de condução entrarão em vigor mais tarde

O mecanismo negociado acrescenta a um Decreto-Lei separado, publicado em 11 de Novembro e validado em 18 de Novembro pela Delegação Permanente do Congresso. O texto trata, nomeadamente, do cálculo das interrupções de condução e incorpora na legislação ferroviária princípios destinados a incentivar a comunicação de incidentes. O artigo sobre o tempo de condução prevê uma entrada em vigor seis meses após a publicação do decreto, a fim de permitir às empresas adaptarem a sua organização.

Para os viajantes na segunda-feira 23, a mudança verificada é a retirada da chamada para greve do SEMAF. O calendário e a condição de um comboio específico continuam a ser verificados com a empresa que o opera.

Foto da capa: um Renfe AVE na estação Madrid-Atocha, 30 de dezembro de 2021. Arquivo, não relacionado com o movimento novembro 2026.MNXANL / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Imagem inteira redimensionada; Libnanews vestir sob a mesma licença.

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