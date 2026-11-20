O navio de carga Miro G falhou sexta-feira 20 de novembro perto de Lit-et-Mixe, nos Landes. Dezenove marinheiros foram evacuados de helicóptero, enquanto três permaneceram a bordo. As autoridades estão a analisar as possibilidades de rebocar e os riscos para o litoral, sem anunciar qualquer poluição conhecida nesta fase.

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O navio de carga Miro G falhou na noite de quinta-feira 19 a sexta-feira 20 de novembro na costa de Lit-et-Mixe, nos Landes. Dezenove marinheiros foram evacuados de helicóptero e três permaneceram a bordo, de acordo com os resultados relatados pela prefeitura de Landes na manhã de sexta-feira. As autoridades estão a estudar o reboque; não anunciaram qualquer rega ou poluição.

A carga tinha relatado dificuldades já na quinta-feira

O centro de vigilância e salvamento da Étel vinha seguindo o navio desde quinta-feira à noite. De acordo com a Prefeitura Marítima do Atlântico, a tripulação havia relatado dificuldades de manobra como o vento e a onda empurraram-no para a costa. A nave de carga molhada a cerca de três quilómetros de Lit-et-Mixe. As âncoras não seguraram o navio, que se deslocou para a costa sob rajadas de até 48 nós, quase 89 km/h.

Após o pouso, o mestre solicitou a evacuação de seus marinheiros. Um helicóptero de resgate da Força Aérea e do Espaço foi mobilizado. Os heli-reuillees foram levados para um centro de recepção de emergência em Saint-Julien-en-Born, uma comuna vizinha, segundo a prefeitura dos Landes citada por vários meios de comunicação social. As três pessoas ainda a bordo participam na segurança do navio e fornecem ligação com o resgate.

Restos de reboque em estudo

O prefeito marítimo desencadeou o nível 3 do ORSEC no mar e ativou o plano Biscaye, que organiza a cooperação franco-espanhol durante um resgate ou acidente marítimo. O rebocador espanhol Sar Gavia deixou Bilbao na quinta-feira à noite para se juntar à área. Sua mobilização não significa que a carga já tenha sido rebocada.

Um perito deve avaliar as possibilidades de desobstrução e o risco ambiental, dependendo da situação na prefeitura dos Landes transmitida pela manhã. As autoridades não comunicaram qualquer poluição conhecida nesta fase. O acesso à praia na Cidade do Cabo foi proibido por decreto municipal, segundo a mesma avaliação. Este encerramento diz respeito ao sector de intervenção, não a toda a costa terrestre.

Arquivo: Praia do Cabo do Homy, em Lit-et-Mixe, em 2017.Brina Blum / Unsplash via Wikimedia Commons,CC0 1.0Redimensionar toda a foto, Libnanews vestir. A imagem não mostra a carga ou o resgate.

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