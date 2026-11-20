Joseph Aoun estima que as perdas sofridas pela agricultura libanesa como resultado da guerra, especialmente em áreas fronteiriças, são de cerca de $620 milhões. O Presidente avançou este montante em Baabda em 19 de Novembro perante os Ministros da Agricultura da Jordânia, Iraque e Síria e representantes da FAO. Isto é uma estimativa, não um fundo de compensação.
O comunicado da Presidência não especifica o período escolhido, as posições combinadas ou a percentagem de perdas em cada região. Não é possível determinar qual fração da quantidade corresponde a culturas perdidas, terras que se tornaram inacessíveis ou equipamentos destruídos. No entanto, estas situações não exigem as mesmas despesas. Uma campanha perdida priva a exploração de receitas; Um sistema de irrigação danificado também impede a produção em campanhas subsequentes.
Um marco mais detalhado existe para junho. Em uma avaliação publicada em 17 de junho, o Ministério da Agricultura estimou perdas de produção separadamente em US $ 530,5 milhões e danos diretos em US $ 41,2 milhões. Estes dois postos esclareceram a diferença entre uma perda de lucros e o valor dos activos afectados. Na ausência de um método comparável publicado em Novembro, o balanço de Junho não pode ser subtraído do valor referido em Baabda para calcular perdas adicionais.
No Sul, recuperar o acesso à terra antes de reviver as culturas
A FAO descreveu os danos causados à terra, às instalações de irrigação e a outros equipamentos agrícolas no outono após uma missão à região de Nabatiyah. Ela também relatou que cerca de metade das terras agrícolas nas províncias do sul e Nabatiyah era inacessível. Este número descreve a falta de acesso em duas províncias, não a proporção de parcelas destruídas em todo o país. Não faz parte de um cálculo verificável dos 620 milhões anunciados pelo Presidente.
A readmissão do acesso não aborda apenas a questão do rendimento. Uma parcela pode ser novamente acessível, mas sua colheita já perdeu. Os operadores também podem precisar de reparar instalações, comprar entradas ou encontrar uma saída. O Presidente ligou essa reativação à manutenção das famílias em suas terras. A avaliação conjunta do Ministério da Agricultura, FAO e do Programa Alimentar Mundial de 11 de novembro mostra por que a questão vai além da produção: observa que as perdas de renda rural e a falta de acesso à terra enfraquecem a capacidade dessas famílias de se alimentarem.
Um empréstimo existente, distinto da compensação de guerra
O Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução identifica vários instrumentos já existentes. O programa de processamento de alimentos, financiado por um empréstimo de 200 milhões de dólares aprovado pelo Banco Mundial em 2023, inclui a reabilitação de sistemas de irrigação e estradas agrícolas. Visa igualmente melhorar os serviços e o acesso ao mercado das explorações agrícolas e das pequenas empresas do sector. O seu objectivo é mais amplo do que a compensação pelos únicos prejuízos mencionados em Baabda.
Em Outubro, o Ministério, o Conselho para o Desenvolvimento e a Reconstrução e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento lançaram um regime de subvenção de 20 milhões de dólares repartidos por custos no âmbito deste programa. Em especial, apoia os investimentos em água e a reabilitação de certos equipamentos. Os 20 milhões fazem parte do programa, não o acrescentam. Estes montantes descrevem os instrumentos de financiamento, não os pagamentos individuais já efectuados ou a parte dos 620 milhões efectivamente coberta.
Comércio regional pode ajudar a vender a produção
A reunião de Baabda centrou-se também no acordo agrícola assinado em 2023 pelo Líbano, Síria, Jordânia e Iraque. O ministro libanês Nizar Hani disse que os quatro países estavam a tentar pôr este acordo em prática. Os temas citados vão desde o controle de fronteiras até a pesquisa e investimento agrícola. Em particular, Joseph Aoun pediu apoio técnico à FAO para testar o intercâmbio electrónico de certificados fitossanitários. O comunicado de imprensa não anuncia que esses certificados já tenham sido trocados entre os quatro países, nem um calendário para a sua encomenda.
Para um produtor que recuperou o acesso às suas terras e que pode vender, as formalidades mais previsíveis podem tornar uma saída regional mais fiável. Para aqueles cuja irrigação está fora de uso, esta simplificação não financia a recultivação. Os dois dossiers avançam de acordo com calendários diferentes: por um lado, o trabalho e a ajuda às explorações agrícolas e, por outro, a execução de um acordo comercial. A estratégia agrícola nacional de 2026 a 2035 prevê a reabilitação dos meios de produção, mas não foi anunciada nenhuma nova dotação quantitativa em resposta à estimativa de 19 de Novembro.
Foto do arquivo: terras agrícolas e rebanho perto de Ammiq, Bekaa, 15 de setembro de 2021. Ilustração do setor; não mostra nem as parcelas afetadas nem quaisquer danos de guerra. Foto:Diana Salloum / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0. Foto redimensionada sem corte, Libnanews curativo; adaptação sob CC BY-SA 4.0.
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