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Em 21 de novembro, a Apresentação de Maria no Templo relaciona um relato antigo com as orações das Igrejas Orientais. Em Anfeh, os arquivos do mosteiro de Saydet el-Natour permitem-nos seguir uma tradição concreta: as vespertinas do dia anterior, a liturgia da festa e a transmissão da mesma linguagem espiritual.

Na costa de Kura, Saydet el-Natour é conhecido por sua pedra e paisagem salina. Seu calendário religioso diz outra dimensão do lugar. A festa da entrada da Mãe de Deus no Templo, celebrada em 21 de novembro na Igreja Ortodoxa de Antioquia, reúne uma memória litúrgica documentada. Em 2026, esta data cai num sábado. Permite entender uma festa mariana menos visível do que a Assunção, sem reduzi-la a um costume idêntico em todas as comunidades libanesas.

21 de novembro, com calendários para distinguir

Nas publicações da Arquidiocese Ortodoxa de Zahlé e Baalbek, 21 de novembro leva o nome da Festa da Santíssima Mãe de Deus no Templo. O calendário também prevê o encerramento da celebração em 25 de novembro. Esta duração mostra que a celebração não se limita a uma data isolada: tem um futuro e um futuro na oração da Igreja.

O calendário mariano do Santuário de Nossa Senhora do Líbano em Harissa inclui também a Apresentação da Virgem Maria em 21 de novembro. A tradição Melquita também lhe dá esta data, sob o nome da Mãe de Deus. No entanto, uma data comum não remove as diferenças na classificação litúrgica, textos e usos entre ritos.

Acima de tudo, é necessário evitar mover automaticamente o partido em 4 de dezembro para todos os ortodoxos. O Concílio das Igrejas do Oriente Médio documentou uma celebração em 4 de dezembro de 2022 no Patriarcado de Jerusalém, correspondente a 21 de novembro do seu calendário litúrgico. Este exemplo explica algumas datas encontradas online; não substitui as indicações das dioceses antioquianas do Líbano.

Uma história transmitida pela tradição cristã

A festa evoca Maria como criança, liderada por seus pais Joachim e Ana no Templo de Jerusalém para ser consagrada a Deus. O metropolita Basilios, numa apresentação publicada pela Arquidiocese de Antioquia da Austrália, recorda que este episódio não é narrado pelos Evangelhos canônicos. É transmitido, em particular, pelo Evangelho Prot de Tiago, texto apócrifo do segundo século.

Essa distinção é essencial: a narrativa religiosa, sua recepção nas igrejas e uma reconstrução histórica da infância de Maria não pertencem ao mesmo registro. Os detalhes de sua idade, sua recepção pelo sacerdote ou sua permanência no santuário devem ser apresentados como elementos de tradição, não como fatos estabelecidos por um testemunho contemporâneo.

O registro histórico do Santuário Nacional da Imaculada Conceição nos Estados Unidos liga a origem da celebração à dedicação de uma basílica mariana em Jerusalém em 543 e recorda o seu desenvolvimento no mundo bizantino. A história da festa é, portanto, também a de um culto, lugares e textos transmitidos gradualmente.

Maria como « templo vivo »

Nesta leitura cristã, o movimento da criança para o Templo proclama a Encarnação: Maria é chamada a carregar Cristo. A catequese Melquita dedicada à festa explica assim a imagem de Maria como lar de Deus. O edifício e a pessoa respondem na linguagem dos hinos.

O ícone reproduz estes símbolos. Joachim e Anne acompanham sua filha; meninas usam luzes; Um padre recebe-o perto dos degraus. Algumas representações também mostram Maria alimentada por um anjo. Essas imagens constituem uma interpretação teológica da narrativa. As velas e os degraus pintados sozinhos não são suficientes para provar a existência de uma procissão de criança idêntica em cada aldeia libanesa.

Do lado católico, o serviço de informação da Santa Sé enfatiza a doação e a escuta da Palavra de Deus. A ênfase está na disponibilidade de Maria, mais do que na possibilidade de reconstruir materialmente a cena antiga. Esta proximidade espiritual permite diferentes formas de celebrar.

Em Anfeh, Vespers certificados de ano para ano

Para encontrar práticas locais, os arquivos paroquiais são mais precisos do que uma descrição geral do folclore libanês. O boletim diocesano de 14 de novembro de 2010, publicado pela Arquidiocese de Trípoli e pela Kura, anunciou as Vésperas de 20 de novembro às 17h na Igreja da Entrada da Virgem, no Mosteiro de Natour. O anúncio colocou a celebração sob a bênção do Metropolitan Ephrem Kyriakos.

A mesma nomeação aparece no boletim informativo de 19 de novembro de 2017, sempre no dia anterior à festa e no mesmo lugar. Estes documentos mostram a continuidade local ao longo de vários anos. Eles dão para ver uma prática simples: reunir da noite anterior para entrar litúrgicamente na celebração.

Os arquivos das homilias diocesanas de 2024 ainda mencionam uma pregação de Ephrem Kyriakos em Saydet al-Natour para a festa de 21 de novembro. Este marco recente complementa os velhos boletins informativos. Por outro lado, não permite deduzir os horários de 2026: estes fazem parte de um anúncio específico do mosteiro ou da diocese.

Canções que já abrem no Natal

A festa ocorre no jejum da Natividade, que o Patriarcado ortodoxo de Antioquia está localizado de 15 de novembro a 24 de dezembro. Ela traz um tom mariano para esta preparação. O metropolita Basilios ressalta que, a partir desta celebração, as canções chamadas Katavasia da Natividade já anunciam o Natal. A espera é, portanto, também transmitida pela música e pela repetição anual dos escritórios.

Em Zahlé, o boletim diocesano de 21 de novembro de 2021 publicou o tropário e o kondakion da celebração em árabe. O seu ensinamento ligava a dedicação de Maria à responsabilidade dos pais e padrinhos na formação cristã dos filhos. A memória celebrada na igreja encontra assim uma extensão na transmissão familiar, sem exigir inventar uma refeição, fantasia ou rito doméstico específico para todo o país.

Em Saydet al-Natour, as nomeações mantidas nos arquivos dão carne a esta transmissão. A herança da festa encontra-se num lugar habitado pela oração, nos textos que canta e na forma como uma comunidade toma o seu significado. 21 de novembro abre uma janela sobre a diversidade cristã do Líbano, baseada em gestos precisamente localizados.

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