Em 20 de novembro de 2003, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos adotou, por 408 votos contra 8, a versão do projeto de lei que fez da retirada síria do Líbano uma das condições impostas em Damasco para evitar sanções americanas. George W. Bush só assinou o texto em 12 de dezembro. As tropas sírias só deixaram o Líbano em 2005, na sequência de uma resolução do Conselho de Segurança e de mobilizações libanesas.
Uma segunda votação na Assembleia
A Assembleia já tinha adoptado uma primeira versão do texto, numerada em 1828, em 15 de Outubro de 2003. O Senado alterou-o e aprovou-o em 11 de Novembro por 89 votos contra 4. Por conseguinte, em 20 de Novembro, os representantes foram chamados a tomar uma decisão não sobre um novo projecto, mas sobre as alterações introduzidas pela outra Câmara. No. 654 governa esta última etapa do Congresso antes da transmissão do texto à Presidência.
Uma das alterações dá margem de manobra à Casa Branca. O texto contém restrições a certas exportações e a escolha de pelo menos duas medidas adicionais de uma lista que inclua, nomeadamente, restrições ao investimento ou uma redução dos contactos diplomáticos. Prevê igualmente que o Presidente possa excluir a totalidade ou parte das sanções a que se refere se considerar que esta derrogação é necessária para a segurança nacional dos Estados Unidos e que se reporta às comissões do Congresso. A versão assinada em dezembro não se limita ao Líbano: a retirada é uma das várias condições que o executivo deve considerar em conjunto.
Posições libanesas opostas
A presença síria estava então sujeita a posições libanesas opostas. Em 17 de setembro de 2003, o ex-chefe de governo Michel Aoun, então exilado, interveio em Washington em uma mesa redonda organizada por uma subcomissão da Câmara. O relatório da comissão confirma a sua participação. Ele defendeu a adoção do texto americano em nome da soberania libanesa, sem falar em nome do atual governo.
Quase um ano depois, o representante oficial do Líbano defendeu uma posição diferente perante o Conselho de Segurança. Em 2 de Setembro de 2004, invocou o acordo de Taif e os acordos bilaterais com Damasco para explicar a presença de tropas sírias. Ele também desafiou a intervenção do Conselho na eleição presidencial libanesa. A Resolução 1559, aprovada naquele dia, apela à retirada de todas as forças estrangeiras ainda presentes no Líbano, sem nomear a Síria nessa disposição.
Abril de 2005: retirada no terreno
Na sequência do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafic Hariri, em 14 de Fevereiro de 2005, seguiram-se manifestações em Beirute. Em 8 de março, um comício organizado principalmente pelo Hezbollah apoiou a presença síria. Em 14 de março, os opositores, por sua vez, protestaram e pediram retirada. Em 26 de abril, Damasco informou as Nações Unidas de que havia concluído sua retirada militar. A missão de verificação da ONU concluiu, em maio, a retirada de tropas e equipamentos, enquanto relatava o caso de uma área de fronteira não marcada e a incapacidade de confirmar a partida de todos os serviços de inteligência.
20 de Novembro de 2003 marca, portanto, uma decisão do Congresso Americano, não uma partida de tropas. O voto de Washington, o apelo do Conselho de Segurança e a mobilização no Líbano foram no mesmo período, mas nenhum explicou a retirada de 2005.
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