Em 20 de novembro de 2003, a Câmara dos Representantes adotou a versão final do projeto de lei dos Estados Unidos que liga sanções à retirada da Síria do Líbano. George W. Bush assinou o texto em dezembro. A retirada militar ocorreu em 2005 após uma resolução e mobilizações da ONU no Líbano.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em 20 de novembro de 2003, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos adotou, por 408 votos contra 8, a versão do projeto de lei que fez da retirada síria do Líbano uma das condições impostas em Damasco para evitar sanções americanas. George W. Bush só assinou o texto em 12 de dezembro. As tropas sírias só deixaram o Líbano em 2005, na sequência de uma resolução do Conselho de Segurança e de mobilizações libanesas.

Uma segunda votação na Assembleia

A Assembleia já tinha adoptado uma primeira versão do texto, numerada em 1828, em 15 de Outubro de 2003. O Senado alterou-o e aprovou-o em 11 de Novembro por 89 votos contra 4. Por conseguinte, em 20 de Novembro, os representantes foram chamados a tomar uma decisão não sobre um novo projecto, mas sobre as alterações introduzidas pela outra Câmara. No. 654 governa esta última etapa do Congresso antes da transmissão do texto à Presidência.

Uma das alterações dá margem de manobra à Casa Branca. O texto contém restrições a certas exportações e a escolha de pelo menos duas medidas adicionais de uma lista que inclua, nomeadamente, restrições ao investimento ou uma redução dos contactos diplomáticos. Prevê igualmente que o Presidente possa excluir a totalidade ou parte das sanções a que se refere se considerar que esta derrogação é necessária para a segurança nacional dos Estados Unidos e que se reporta às comissões do Congresso. A versão assinada em dezembro não se limita ao Líbano: a retirada é uma das várias condições que o executivo deve considerar em conjunto.

Posições libanesas opostas

A presença síria estava então sujeita a posições libanesas opostas. Em 17 de setembro de 2003, o ex-chefe de governo Michel Aoun, então exilado, interveio em Washington em uma mesa redonda organizada por uma subcomissão da Câmara. O relatório da comissão confirma a sua participação. Ele defendeu a adoção do texto americano em nome da soberania libanesa, sem falar em nome do atual governo.

Quase um ano depois, o representante oficial do Líbano defendeu uma posição diferente perante o Conselho de Segurança. Em 2 de Setembro de 2004, invocou o acordo de Taif e os acordos bilaterais com Damasco para explicar a presença de tropas sírias. Ele também desafiou a intervenção do Conselho na eleição presidencial libanesa. A Resolução 1559, aprovada naquele dia, apela à retirada de todas as forças estrangeiras ainda presentes no Líbano, sem nomear a Síria nessa disposição.

Abril de 2005: retirada no terreno

Na sequência do assassinato do ex-primeiro-ministro Rafic Hariri, em 14 de Fevereiro de 2005, seguiram-se manifestações em Beirute. Em 8 de março, um comício organizado principalmente pelo Hezbollah apoiou a presença síria. Em 14 de março, os opositores, por sua vez, protestaram e pediram retirada. Em 26 de abril, Damasco informou as Nações Unidas de que havia concluído sua retirada militar. A missão de verificação da ONU concluiu, em maio, a retirada de tropas e equipamentos, enquanto relatava o caso de uma área de fronteira não marcada e a incapacidade de confirmar a partida de todos os serviços de inteligência.

20 de Novembro de 2003 marca, portanto, uma decisão do Congresso Americano, não uma partida de tropas. O voto de Washington, o apelo do Conselho de Segurança e a mobilização no Líbano foram no mesmo período, mas nenhum explicou a retirada de 2005.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews