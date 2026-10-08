Eletricidade no Líbano: 300 milhões de dólares de imposto público pagos no coração da fortaleza do governo

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Dívida do Estado ao seu próprio fornecedor

Cerca de US $ 300 milhões: esta é a quantidade de dinheiro que as administrações públicas e instituições devem ter na Eletricidade Líbano, de acordo com os elementos avançados no debate do governo de 8 de outubro de 2026. O número chega num momento em que o Ministro da Energia, Joe Saddi, suspende a sua participação nas reuniões do Conselho de Ministros. Não se demite e continua a gerir o seu portfólio. Mas seus apoiadores apontam para a liquidação das contas públicas como uma das condições do ajuste elétrico. O paradoxo é considerável: o Estado pede à sua instituição que opere com mais disciplina financeira, enquanto alguns de seus próprios componentes não pagariam pelo seu consumo. Contudo, este alegado pedido não constitui um montante de numerário imediatamente disponível. Ainda precisamos de saber quem tem de fazer o quê, quanto tempo e em que base foram calculados os montantes.

O dossier não deve ser confundido com as perdas históricas do sector ou com o custo total dos subsídios públicos. Uma factura não paga representa um crédito registado ou reclamado pelo fornecedor; uma medida de perda operacional é um desequilíbrio entre receitas e despesas; Outro tipo de fluxo é um adiantamento do Fundo de Receitas Consolidadas. Estas categorias podem atravessar sem serem intercambiáveis. No entanto, as informações publicadas não apresentam um quadro de contas a receber nem uma reconciliação de contas entre a Electricidade do Líbano e cada administração. Nem podem estabelecer que parte dos 300 milhões seria reconhecida sem disputas. Este é o primeiro limite do caso: o montante já está sujeito a uma batalha política, enquanto a sua composição detalhada não é tornada pública nos documentos de imprensa examinados.

Alegações que podem bloquear as compras de combustível

A questão do pagamento é central porque a produção de electricidade exige despesas regulares. As compras de combustível não se resolvem com promessas de recuperação. O dinheiro é exigido numa determinada data, os contratos de fornecimento são organizados e os pagamentos são mantidos. Um grande crédito sobre os organismos públicos pode, portanto, enfraquecer o funcionamento da instituição, mesmo que seja incluído nas suas contas. Mas seria abusivo dizer que a única recuperação dos 300 milhões garantiria uma dieta contínua. A quantidade de energia produzida depende também do estado das instalações, dos contratos, das redes e da capacidade de distribuição. Um fluxo de caixa excepcional pode aliviar o fluxo de caixa sem corrigir de forma duradoura as causas do défice estrutural.

A dificuldade é maior quando o devedor pertence ao Estado. O serviço ou instituição em causa não pode ter os créditos necessários para a liquidação. Neste caso, um pagamento à Electricité du Liban exige uma arbitragem orçamental: transferência de despesas, abertura de dotações ou pagamentos escalonados. A transação melhora o fluxo de caixa do fornecedor, mas não cria riqueza pública sozinho. Move uma carga entre entidades. Por conseguinte, deve ser conhecido o efeito líquido sobre as finanças do Estado, não só o montante recebido pela electricidade do Líbano. As fontes consultadas não detalham essas arbitragens. Acima de tudo, eles estabelecem que a liquidação de dívidas tornou-se um argumento central dos parentes do ministro em seu confronto com o executivo.

Quem tem de pagar? Falta o link para o arquivo

Uma auditoria séria deverá começar por identificar os devedores. As administrações centrais, os organismos autónomos e as instituições públicas não cumprem necessariamente as mesmas regras de financiamento. Alguns podem pagar as suas contas directamente; outros dependem das transferências orçamentais; Ainda outros podem desafiar o consumo ou os arranjos de faturamento. Sem ventilação, é impossível determinar onde está o bloco principal. O valor de 300 milhões não diz se alguns grandes devedores concentram a maioria dos atrasos ou se os não pagos estão dispersos entre muitas instituições. Nem disse que parte poderia ser recuperada dentro de algumas semanas e que parte exigiria um plano plurianual.

A cronologia das reivindicações é igualmente decisiva. Uma dívida antiga pode ter sido registrada em diferentes condições tarifárias e monetárias do que hoje. Também pode ter resultado em pagamentos parciais, compensações ou desafios administrativos. O valor do dólar requer, portanto, um método de conversão explícito. Sem estes pormenores, qualquer estimativa do regresso de uma operação de recuperação permanece frágil. Para os tomadores de decisão, a prioridade deve ser a publicação de uma declaração datada, verificada e desagregada, e depois distinguir os montantes devidos imediatamente daqueles que exigem uma decisão legal ou orçamental. Esta abordagem ajudaria a emergir de uma oposição entre declarações políticas e negações gerais.

Joe Saddi faz um teste de eletricidade para Nawaf Salam

A crise irrompe num contexto de tensão entre Nawaf Salam e as Forças Libanesas. Joe Saddi escolheu não se sentar no Conselho de Ministros, mantendo a gestão de seu ministério. Ele conheceu o presidente Joseph Aoun e, em seguida, o primeiro-ministro em 7 de outubro. A opção de demissão é mencionada em informações políticas, sem ser retida. As Forças Libanesas defendem o ministro e culpam o governo por atrasar decisões que poderiam reduzir o peso sobre os cidadãos. A questão dos atrasos públicos torna-se assim mais do que um problema contabilístico: é utilizado para questionar a capacidade do executivo para cumprir as suas próprias obrigações financeiras.

O método de Saddi, no entanto, apresenta uma contradição institucional. As medidas que exige exigem cooperação interministerial e decisões colectivas, precisamente dentro de um órgão em que se recusa a participar. O boicote pode aumentar a pressão política, mas não substitui uma decisão orçamental ou um calendário de pagamentos. Nawaf Salam prefere o diálogo de momento. As informações disponíveis não confirmam que tenha sido alcançado um compromisso sobre os créditos ou que as administrações devedoras tenham recebido uma ordem de liquidação. Por conseguinte, o processo permanece suspenso de actos verificáveis: uma declaração de montantes, uma decisão sobre a sua tomada a cargo e pagamentos efectivos.

As 300.000 libras de custos fixos, outra frente da disputa

Os pagamentos não pagos não são a única reivindicação no debate. O apoio do ministro também desafia um aumento de 300.000 libras libanesas aplicadas à parte fixa da fatura para cada cinco amperes adicionais. O mecanismo é distinto do preço pago pela energia realmente consumida. Afeta o poder subscrito e pode, portanto, afetar um assinante mesmo quando seu consumo permanece limitado. Sua remoção é apresentada como medida de alívio imediata. Mas levanta uma questão de que a informação disponível não permite quantificar: quanto é que esta componente contribui para a electricidade do Líbano ao longo de um ano, e como pode compensar o seu desaparecimento?

A comparação com os produtores privados reforça o âmbito político do debate. Os meios de comunicação social favoráveis à Saddi argumentam que a corrente pública custaria cerca de 15 cêntimos menos para uma quantidade comparável de electricidade. No entanto, esta alegação requer uma comparação uniforme: a mesma quantidade de energia, os mesmos períodos, incluindo custos fixos e as mesmas condições de energia. O custo real para uma família depende da combinação de alimentos públicos e privados. Um aumento das horas de abastecimento pela rede nacional poderia reduzir as compras de geradores, mas a economia dependeria da disponibilidade real de energia. Sem uma simulação do perfil de consumo, o diferencial anunciado continua a ser um argumento a ser examinado, não uma economia garantida para cada domicílio.

Quinhentos milhões de poupanças anunciadas: o que é que isso significa?

Outro montante vai em defesa do ministro: até 500 milhões de dólares em poupanças potenciais para os cidadãos e o Estado. Dá à controvérsia uma dimensão muito mais ampla do que apenas as facturas não pagas. Mas o seu método de cálculo não é detalhado nos elementos disponíveis. O período escolhido não está claramente estabelecido; a desagregação entre famílias e finanças públicas não é especificada; os investimentos necessários não são quantificados. O montante deve, portanto, ser apresentado para o que é: uma projeção politicamente sustentada, não um resultado contabilístico já reconhecido. Seria particularmente enganador somar 300 milhões de créditos, uma vez que a recuperação da dívida e a poupança são duas transacções diferentes.

Para verificar tal projeção, devem ser identificadas as medidas assumidas para produzir os ganhos. Trata-se de reduzir as compras de energia dos geradores, melhorar a eficiência da rede, recuperar mais contas ou reduzir alguns gastos públicos? Cada uma dessas alavancas tem sua própria programação e custos. Alguns podem beneficiar as famílias sem melhorar imediatamente as contas da instituição. Outros podem aumentar as receitas de eletricidade do Líbano sem reduzir a conta total do consumidor. Até que esses efeitos sejam separados, o número de 500 milhões funciona mais como um marcador do braço do governo do que como uma avaliação independente do plano.

O precedente de Zahlé e os limites de uma solução local

O modelo de fonte de energia de Zahlé retorna regularmente às discussões sobre a reforma. O seu interesse é demonstrar que uma organização local pode, em determinadas condições, oferecer um serviço mais regular do que o conhecido noutras regiões. Mas o caso não pode servir de prova automática de que a generalização seria simples. A rede nacional deve servir áreas muito diferentes em termos de densidade, consumo, infra-estruturas e custos de ligação. Os acordos locais baseiam-se também em condições contratuais e técnicas que não são necessariamente reprodutíveis em larga escala. O sujeito merece uma investigação separada, baseada em contratos e custos reais, em vez de invocar o modelo como uma resposta universal.

No entanto, o debate do Zahlé destaca uma questão útil para o processo da dívida pública: a qualidade do serviço e a disciplina de pagamento devem ser estudadas em conjunto. Os assinantes são mais propensos a aceitar taxas elevadas quando as horas de serviço são baixas. Por sua vez, um estabelecimento privado com receitas regulares está lutando para financiar um serviço estável. Deixar este círculo requer compromissos mútuos, mensuráveis e públicos. Isso envolve o acompanhamento simultâneo de recibos, horas atuais, custos de combustível e interrupções de serviço. Nenhuma destas séries detalhadas é fornecida com os montantes políticos discutidos no início de outubro.

Um ficheiro que requer decisões contabilísticas antes da apresentação das declarações

A primeira decisão útil seria fazer um inventário dos montantes devidos à Electricidade do Líbano por entidades públicas eficazes contra terceiros. Deve especificar, para cada devedor, o montante solicitado, o montante reconhecido, os períodos em causa e eventuais litígios. O segundo seria estabelecer um calendário de liquidação compatível com a capacidade orçamental. O terceiro seria publicar a utilização de receitas adicionais, como compras de combustível, manutenção, reembolso de obrigações ou criação de uma reserva de dinheiro. Estas medidas não substituiriam uma reforma global do sector, mas contribuiriam para avaliar se os pagamentos públicos melhorariam efectivamente o serviço.

A partir de 8 de outubro de 2026, as provas disponíveis não confirmam que os US $ 300 milhões foram auditados, que um cronograma foi adotado ou que novos pagamentos começaram. Eles mostram, no entanto, que a questão se tornou um dos principais pontos de atrito entre Joe Saddi e Nawaf Salam. O Ministro quer decisões sobre receitas e tarifas; o Primeiro-Ministro deve arbitrar entre as necessidades do sector e as de todas as administrações. Por trás do montante espetacular está, portanto, uma questão mais precisa: o Estado é capaz de organizar seus próprios pagamentos e informar publicamente, antes de pedir aos assinantes para suportar novos encargos?

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