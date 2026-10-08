Nawaf Salam em frente às Forças Libanesas: nos bastidores de um braço que ameaça o equilíbrio do governo

No Líbano, Joe Saddi boicotou o Conselho de Ministros sem renunciar, abrindo um braço de ferro entre Nawaf Salam e as Forças Libanesas. Por trás desta crise governamental, 300 milhões de dólares em dívida elétrica, tarifas disputadas e 500 milhões anunciaram economia cristalizar tensões políticas e orçamentais.

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Joe Saddi rejeita demissão e escolhe confronto sem deixar o poder

Joe Saddi considerou renunciar antes de escolher uma fórmula menos radical: suspender a sua participação nas reuniões do Conselho de Ministros, mantendo a sua carteira de energia. Esta escolha, defendida pelas Forças Libanesas, permite que o partido Samir Geagea mantenha pressão sobre Nawaf Salam sem causar imediatamente um colapso do governo. O ministro continua a dirigir sua administração, mas se recusa a participar nas deliberações coletivas do executivo. Esta situação invulgar coloca o Primeiro-Ministro perante um problema institucional e político.

Na quarta-feira, 7 de outubro de 2026, Nawaf Salam recebeu Joe Saddi e convidou-o para almoçar. Esta reunião teve lugar após uma visita do ministro ao Palácio de Baabda, onde explicou ao Presidente Joseph Aoun as razões da sua retirada. A passagem sucessiva do Presidente da República e do Grande Serail mostra que a disputa foi além do âmbito do Ministério da Energia. As discussões centram-se agora nas condições de participação das Forças Libanesas no Governo e nas decisões financeiras solicitadas pelo seu Ministro.

A demissão teria aberto uma crise diferente. Ele supostamente privou as Forças Libanesas de um portfólio estratégico, enquanto forçava o governo a organizar sua substituição. Outra vantagem do boicote é que mantém o ministro no cargo e transforma sua ausência em um meio de pressão. Esta fórmula também permite a Meerab desafiar certas decisões do governo sem abandonar sua presença no executivo.

Nawaf Salam não escolheu confronto imediato. Foi mencionada a possibilidade de recorrer à substituição ministerial, nomeadamente em torno da Ministra do Ambiente, Tamara El Zein. No entanto, o Primeiro-Ministro favoreceu o diálogo directo com Saddi. Nenhuma decisão que anunciasse a sua substituição ou qualquer alteração dos seus poderes foi tornada pública.

300 milhões de dólares em créditos no centro da disputa

O primeiro dossiê financeiro diz respeito aos montantes devidos às administrações e instituições públicas à Electricidade do Líbano. Eles são avaliados em aproximadamente 300 milhões de dólares. Os partidários de Joe Saddi estão exigindo a resolução dessas reivindicações, que consideram uma condição necessária para a melhoria da situação elétrica.

Esta alegação evidencia uma contradição nas finanças públicas. A eletricidade do Líbano precisa financiar suas compras de combustível, manter suas instalações e satisfazer seus custos operacionais. No entanto, alguns dos seus próprios devedores pertencem ao sector público. Assim, a instituição é privada de receitas de instituições que dependem directa ou indirectamente do Estado.

A informação disponível não fornece uma repartição completa de 300 milhões de dólares. Não permitem a determinação precisa dos montantes devidos por cada departamento, administração ou instituição pública. Não distinguem entre facturas antigas e recentes. Esta falta de detalhe impede medir a quota imediatamente recuperável.

A liquidação destes montantes implica igualmente a intervenção do Ministério das Finanças. Algumas jurisdições podem necessitar de financiamento adicional para cumprir as suas obrigações. Outros podem enfrentar dificuldades de fluxo de caixa. O pagamento de créditos aumentaria a disponibilidade financeira da Electricidade no Líbano, mas exigiria arbitragem no âmbito do orçamento público.

Para Joe Saddi, o problema está diretamente relacionado à sua capacidade de agir. As Forças Libanesas argumentam que seu ministro não pode ser considerado responsável pelo desempenho do setor a menos que os recursos financeiros esperados sejam mobilizados. Esta posição desloca parte da responsabilidade para o governo como um todo.

Por conseguinte, o litígio não diz apenas respeito à gestão técnica da electricidade. Trata-se das obrigações financeiras do Estado para com a sua própria instituição e das decisões necessárias para permitir a sua liquidação.

A factura eléctrica torna-se uma questão de poder de compra

As alegações de Joe Saddi também incluem uma mudança de preços. As informações publicadas em 8 de outubro indicam um pedido para abolir um aumento de 300.000 libras libanesas aplicadas à parte fixa da fatura, para cada cinco amperes adicionais.

Esta medida diz respeito ao poder subscrito pelos assinantes. Ao contrário do montante cobrado sobre o consumo, a parte fixa constitui um encargo independente do volume de electricidade efectivamente utilizado. Pode, portanto, afetar o gasto doméstico mesmo quando o consumo permanece limitado.

O apoio do Ministro exige uma redução deste fardo. Eles vêem isso como uma resposta imediata às dificuldades econômicas dos assinantes. O seu argumento baseia-se na possibilidade de reduzir certas despesas sem esperar por uma reforma completa do sector.

A comparação com geradores privados também é importante. De acordo com os dados apresentados pelos meios de comunicação social favoráveis à Saddi, a electricidade pública seria mais barata cerca de 15 cêntimos para uma quantidade equivalente de energia. Esta diferença é um dos argumentos utilizados para defender um aumento das horas de fornecimento de energia fornecidas pela rede nacional.

No entanto, o montante realmente economizado pelos assinantes depende de vários fatores. Varia de acordo com o poder subscrito, consumo, encargos fixos e condições de facturação dos geradores. Os dados publicados não fornecem uma simulação completa para medir essas economias para as diferentes categorias de domicílios.

O debate tarifário envolve, portanto, dois imperativos. A primeira é reduzir os encargos suportados pelos cidadãos. O segundo diz respeito à preservação das receitas necessárias para o funcionamento da electricidade no Líbano. A redução de certas tarifas deve ser acompanhada de um financiamento adequado para evitar novos desequilíbrios.

Os 500 milhões de dólares em poupança anunciados pelos apoiantes do Ministro

Perto de Joe Saddi, há um objetivo mais ambicioso. As medidas preconizadas pelo Ministro poupariam, na sua opinião, até 500 milhões de dólares para os cidadãos e o Estado.

Este montante é um argumento central no confronto com Nawaf Salam. Permite que as Forças Libanesas apresentem suas reivindicações como um programa para reduzir as despesas, em vez de como um simples pedido de recursos adicionais.

No entanto, as informações disponíveis não especificam suficientemente o método de cálculo. Não é possível determinar que parte da poupança afectaria directamente as famílias, que parte beneficiaria as finanças públicas e quando os ganhos seriam realizados.

O número também deve ser distinguido dos US $ 300 milhões em reivindicações reivindicadas por algumas jurisdições. A liquidação de uma dívida é uma operação financeira diferente de uma economia em funcionamento. Os dois montantes não podem ser acrescentados para medir os benefícios de uma reforma.

Esta distinção é essencial para avaliar o âmbito das alegações. As economias anunciadas poderão depender de uma redução da utilização de geradores privados, de uma melhoria da recuperação ou de uma alteração das despesas públicas. No entanto, o material publicado não permite reconstruir a composição exata.

No entanto, as Forças Libanesas usam essa estimativa para questionar o ritmo lento das decisões do governo. O seu argumento é que medidas que pudessem reduzir as despesas dos cidadãos permaneceriam bloqueadas apesar das propostas do Ministro.

A controvérsia assume assim uma dimensão política. Contrapõe os resultados anunciados por uma componente do governo com as arbitragens que o Primeiro-Ministro deve fazer entre várias prioridades financeiras.

Georges Adwan endurece o tom contra a inação do governo

O deputado Georges Adwan expressou publicamente o descontentamento das Forças Libanesas. Ele acredita que o governo poderia reduzir imediatamente certos encargos suportados pelos cidadãos e que seu partido não pode permanecer espectadores da ausência de decisões.

Esta intervenção dá significado político às alegações de Joe Saddi. A disputa já não diz respeito apenas às relações entre um ministro e o primeiro-ministro. Ele agora envolve a liderança das Forças Libanesas e como ele avalia o desempenho do executivo.

A parte distingue claramente as questões nacionais das questões económicas. Continua a apoiar orientações políticas destinadas a reforçar a soberania do Estado e a reservar armas a instituições legítimas. Por outro lado, critica a gestão das dificuldades sociais e económicas.

Esta separação permite às Forças Libanesas preservar a sua participação governamental, desafiando certas decisões de Nawaf Salam. Também evita transformar o conflito elétrico em um desacordo geral sobre questões de soberania.

A posição de Georges Adwan, no entanto, revela uma dificuldade política. As Forças Libanesas participam no governo que criticam. O seu ministro tem responsabilidades numa área particularmente sensível. Por conseguinte, a parte deve defender o seu registo, explicando por que razão os resultados esperados ainda não foram alcançados.

A dívida pública, as tarifas e as economias anunciadas tornam-se os principais elementos desta defesa. Os líderes do partido apresentam Joe Saddi como ministro com propostas concretas, mas enfrentando obstáculos do governo.

Esta leitura é questionável em termos de responsabilidades coletivas. As decisões orçamentais são tomadas por várias instituições. Sua implementação depende de restrições além do Ministério da Energia. No entanto, permite que as Forças Libanesas concentrem suas críticas no funcionamento do executivo e não na sua própria participação.

Nawaf Salam procura preservar uma coligação politicamente frágil

A cautela de Nawaf Salam é explicada pelo equilíbrio de seu governo. As Forças Libanesas são uma componente importante da equipa ministerial. Sua partida mudaria a representação política do executivo, embora não necessariamente causasse sua queda.

O Primeiro-Ministro deve também ter em conta as questões diplomáticas em curso. O Líbano aguarda uma nova etapa nas negociações com Israel. As discussões incluem a retirada de Israel, o destacamento do exército libanês e o futuro da presença internacional no Sul.

Uma grande crise governamental poderia complicar a coordenação entre as instituições responsáveis por estas questões. Poderia também retardar certas decisões económicas esperadas pelos parceiros internacionais.

A informação política disponível sugere uma preferência externa pela estabilidade da equipe governamental. No entanto, eles não estabelecem a existência de um veto oficial dos EUA ou sauditas contra uma reformulação. As posições atribuídas aos parceiros estrangeiros devem, portanto, ser distinguidas das decisões efectivamente tomadas pelas autoridades libanesas.

Neste contexto, Nawaf Salam favorece uma solução negociada. O encontro com Joe Saddi visa manter um canal direto entre o primeiro-ministro e o ministro protestante. Ajuda também a evitar que os intercâmbios se limitem às declarações públicas dos políticos.

No entanto, o problema permanece. Para obter o regresso de Saddi às reuniões do Conselho de Ministros, Salam terá provavelmente de dar respostas sobre questões financeiras. Essas respostas requerem decisões que afetam vários departamentos.

Por conseguinte, o Primeiro-Ministro tem de preservar dois elementos: a coesão política da sua equipa e a possibilidade de fazer arbitragens orçamentais sem qualquer desacordo que provoque um boicote ministerial.

Joseph Aoun recebe Saddi e avisa contra a politização da economia

O encontro entre Joseph Aoun e Joe Saddi teve lugar num contexto marcado pela proliferação de críticas económicas. O Ministro informou o Presidente sobre as razões da sua retirada das reuniões do governo. Ele também confirmou sua intenção de continuar a gerenciar seu portfólio.

Nenhuma decisão presidencial anunciando uma solução final foi tornada pública. O Chefe de Estado também não anunciou qualquer alteração das responsabilidades do Ministro.

Joseph Aoun, no entanto, tomou uma posição sobre o clima político em torno das dificuldades econômicas. Ele denunciou as tentativas de politizar a situação financeira e os discursos anunciando uma nova crise monetária comparável à de 2019.

Em particular, o Presidente referiu-se a rumores sobre um aumento da taxa de câmbio do dólar. Considera que a sua divulgação pode alimentar a preocupação e minar os esforços de estabilização.

Suas declarações ocorrem à medida que vários movimentos de reivindicações e tensões governamentais se desenvolvem em torno de questões sociais. No entanto, não visam explicitamente as Forças Libanesas.

Joseph Aoun também lembrou que os partidos políticos são uma riqueza para a vida democrática, mas que não devem ser um obstáculo à autoridade do Estado.

Esta posição lança luz sobre a dimensão institucional do litígio. Um ministro pode pertencer a uma formação política e defender suas orientações. No entanto, está exercendo suas responsabilidades em um governo cujas decisões são baseadas em mecanismos coletivos.

O boicote a Joe Saddi coloca esta ligação entre a adesão partidária e a responsabilidade ministerial no centro do debate.

A questão do Hezbollah impede uma simples ruptura política

As tensões econômicas entre Nawaf Salam e as Forças Libanesas contrastam com sua proximidade com várias questões institucionais.

Por ocasião do centenário da Constituição libanesa, o Primeiro-Ministro reafirmou o seu empenho na plena aplicação do Acordo de Taif. Em particular, salientou a necessidade de reservar decisões sobre a guerra e a paz às instituições constitucionais.

Nawaf Salam recordou ainda que a aplicação do acordo não poderia limitar-se à redistribuição de poderes entre as instituições. Deverá incluir as reformas previstas, incluindo as relativas à organização do Estado e à exclusividade da força legítima.

Essas posições se unem a várias demandas históricas das Forças Libanesas. O partido também apoia o fortalecimento do exército e limita as decisões militares às instituições estatais.

Esta convergência torna um rompimento governamental mais complexo. As Forças Libanesas não contestam todo o programa político de Nawaf Salam. Eles concentram suas críticas em resultados econômicos e sociais.

Por conseguinte, o Primeiro-Ministro mantém um interesse político em manter a sua participação. Sua presença ajuda a apoiar certas diretrizes governamentais sobre o papel do Estado e as armas do Hezbollah.

Para as Forças Libanesas, a situação também tem uma vantagem. O partido pode continuar a apoiar decisões sobre a soberania enquanto procura destacar-se do registro econômico.

O conflito em torno de Joe Saddi não põe necessariamente em causa a convergência em questões nacionais. Pelo contrário, revela os limites destas convergências quando as decisões económicas se tornam um terreno de confronto.

Uma mudança mencionada, mas nenhuma decisão anunciada

As tensões em torno do Ministério da Energia surgem enquanto alguns círculos políticos questionam a eficácia de vários membros do governo.

As discussões centraram-se na possibilidade de alterar a composição da equipa ministerial. Estes incluem os gestores cujos resultados são considerados insuficientes.

Nenhuma informação disponível a partir de 8 de outubro de 2026 confirma, no entanto, que uma reformulação foi decidida. Nenhum calendário oficial foi anunciado.

A questão continua a ser politicamente sensível. Uma mudança imposta a Joe Saddi poderia ser interpretada pelas Forças Libanesas como questionando seu envolvimento no governo. Por outro lado, uma revisão mais ampla poderia abrir novas negociações sobre a atribuição de carteiras.

O Primeiro-Ministro deve também medir as consequências administrativas dessa mudança. O setor elétrico requer continuidade na gestão de contratos, compras de combustível e decisões financeiras.

Uma substituição ministerial não resolveria automaticamente as reivindicações públicas ou as dificuldades estruturais da electricidade no Líbano.

Em 8 de outubro, Joe Saddi permaneceu como Ministro da Energia. Mantém as suas responsabilidades administrativas, mas mantém a sua retirada das reuniões governamentais. Nawaf Salam continua o diálogo sem ter anunciado um compromisso definitivo.

Os créditos financeiros permanecem identificados: liquidação de aproximadamente 300 milhões de dólares em dívida pública, revisão de certas tarifas e revisão de um programa que é apresentado como provável gerar 500 milhões de dólares em poupança.

O seu tratamento depende agora das decisões orçamentais e administrativas que o governo irá aceitar. A continuação do boicote, o seu possível levantamento e as consequências para as relações entre Nawaf Salam e as Forças Libanesas permanecem, até essa data, oficialmente sem aviso prévio.

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