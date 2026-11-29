Um forno em Bikfaya e uma rede de vendas de minnow em Bekaa mostram duas maneiras de ganhar renda alimentar após uma perda de emprego no banco.

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Em Bikfaya, Jinane Hayek mudou-se do banco para um forno da vizinhança. Agnès Gabriel escolheu outra ocupação no mesmo campo: vender alimentos enlatados e ingredientes preparados por mulheres de aldeias libanesas. Ambos afirmam ter perdido os seus empregos no sector bancário. Fabrica e vende no mesmo lugar; O outro é procurar oportunidades para pessoas que produzem em outros lugares.

Em Bikfaya, uma padaria que vende localmente

Jinane Hayek perdeu seu emprego em 2021, após uma longa carreira no banco. Abriu Neswen el-Furn em Bikfaya, Metn. O forno vende manouchés, incluindo zaatar ou queijo. A equipe é composta por mulheres e divide as tarefas de massa, cozinha e serviço. A venda no balcão coloca diretamente o preço pago pelo cliente contra o custo do forno: matérias-primas, energia, pessoal e não vendida. Não há nada aqui para quantificar a margem de comércio ou a remuneração da equipe.

Ao colocar a manga na lista de patrimônio cultural intangível em 2023, a UNESCO observou que sua preparação é repassada para as famílias e pequenas padarias e que sua comercialização faz parte da economia local. O reconhecimento diz respeito à prática no Líbano, não a um determinado estabelecimento.

No Bekaa, vender os produtos de várias aldeias

Agnès Gabriel, que também é um antigo membro do setor bancário, lançou Nakhet al-Dayaa para colocar no mercado mune produtos, preparações geralmente destinadas à preservação. Entre as localidades onde ela disse ter selecionado produtos foram Al-Qaeda, Younine e Machgha. O catálogo inclui kichek, melaço de romã, compotas e água de flor de laranjeira. Nesse modelo, os produtos de várias aldeias devem ser agrupados, apresentados para venda e alcançar uma clientela além do local de produção.

Para saber o que estas vendas dizem respeito a cada produtor, seria necessário conhecer os volumes vendidos, o preço da oficina e o período de pagamento. Estes elementos, como o capital de partida de ambas as empresas e os endereços de todos os revendedores, não foram tornados públicos.

O que os dois caminhos não dizem sobre o mercado de trabalho

O Inquérito às Forças de Trabalho Libanês realizado com a Organização Internacional do Trabalho em janeiro de 2022 mediu o desemprego de 32,7% entre as mulheres trabalhadoras, contra 28,4% entre os homens trabalhadores. Estas taxas não descrevem a situação de 2026 nem apenas os bancos. Em um município de Bekaa, Dalhamieh, a FAO documentou um terceiro modelo: uma unidade de secagem de frutas e vegetais criada com treinamento, equipamentos e subsídios. Quando a guerra fechou os mercados, o local foi convertido em uma cozinha para famílias deslocadas. Esta assistência é específica do projecto apoiado pela FAO; Não há nada para estabelecer para ambas as conversões comerciais.

Em Bikfaya, o cliente compra um produto que sai do forno. A companhia de Agnes Gabriel cria um ponto de venda comum para produtores espalhados entre várias aldeias. Por conseguinte, o efeito sobre o emprego não é medido da mesma forma: horas de trabalho remunerado num caso, encomendas e preços pagos a oficinas no outro.

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