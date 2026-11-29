As alfândegas libanesa e jordaniana estão trabalhando para facilitar a circulação de mercadorias através da Síria. O seu encontro em Amã centrou-se no trânsito e nos controlos. Não resultou numa alteração dos documentos exigidos nem num período de trânsito garantido.
O presidente do Alto Conselho Aduaneiro Libanês, Misbah Khalil, e o diretor executivo, Gracia Azzi, participaram de uma visita de três dias à Jordânia a convite do diretor aduaneiro jordaniano Ahmad al-Akalik. No relatório de 27 de Novembro, a administração libanesa declarou que a delegação tinha visitado o Centro Aduaneiro de Amã, o Aeroporto Internacional da Rainha Alia e o posto de Jaber. A visita centrou-se no tratamento de mercadorias, nos seus controlos e na possibilidade de trocar métodos de trabalho contra o contrabando.
A passagem jordaniana não regula o trânsito sírio
Mercadorias transportadas por estrada entre os dois países transitam pela Síria. No sul deste país, o posto sírio de Nasib enfrenta Jaber do lado jordaniano. A visita permite que a alfândega libanesa e jordaniana comparem seu tratamento de casos. Não altera as condições de entrada na Síria nem os controlos que cada um dos três Estados pode impor ao seu próprio posto. O relatório libanês não contém compromisso sírio.
É igualmente necessário distinguir uma carga entregue na Jordânia de uma carga que só atravessa o reino para chegar a outro mercado. A circular jordaniana n.o 1 de 2026 abrange o trânsito internacional entre dois postos jordanianos. Deve descrever as informações exigidas na factura que acompanha a declaração, incluindo a identificação das mercadorias e as informações sobre o seu valor e embalagem. A conclusão de um acordo entre administrações não isenta o transportador destas formalidades.
Acordos ainda em análise
Misbah Khalil cita dois projetos: facilitar o trânsito e trocar práticas antifraude. O comunicado apresenta os possíveis acordos ainda em análise. Não publica textos assinados, calendários para a entrada em vigor ou contas de caminhões libaneses em Jaber. Para os exportadores, a acção concreta a tomar é uma instrução publicada pelas autoridades em causa, indicando quais os documentos ou controlos que se alteram, para quais rotas e a partir de que data.
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