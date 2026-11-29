Na Catedral greco-ortodoxa de São Jorge em Beirute, o metropolita Elias Audi dedicou sua homilia no domingo, 29 de novembro, à relação entre propriedade e atenção aos outros. A partir do Evangelho de Lucas e da carta aos Efésios, ele falou da partilha, perdão e uso do tempo.

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O metropolita grego-ortodoxo de Beirute, Elias Audi, dedicou sua homilia no domingo 29 de novembro ao apego à propriedade. Na Catedral de São Jorge, tomou como ponto de partida o encontro de Jesus com um homem rico no Evangelho de Lucas. Ele também falou sobre a atenção que a tela exige e a atenção que é dada aos seus entes queridos.

O que o homem rico não pode deixar

Na passagem comentada pelo Metropolitano (Lucas 18, 18-27), um homem pergunta a Jesus como obter a vida eterna. Ele afirma estar observando os mandamentos desde a sua mocidade. Jesus pediu-lhe que vendesse os seus bens, os distribuisse aos pobres, e depois o seguisse. O homem triste: a história diz que ele é muito rico. Depois vem a imagem do camelo e do buraco da agulha. Para aqueles que perguntam quem pode ser salvo, Jesus responde que o que é impossível para os homens é possível para Deus.

« O problema não é o que temos, mas o que nos tem », disse Elias Audi (traduzido do árabe). Na sua leitura, dinheiro e talentos não são condenados em si mesmos: ele apresenta-os como recursos confiados a todos, cujo uso pode servir aos outros. Ele deu a partilha de exemplos concretos: « do pão que partilhamos, do tempo que damos, uma lágrima que enxugamos ». Referiu-se também à defesa dos direitos e ao perdão.

Tempo para outros

O Metropolitano trouxe este relato mais perto da carta aos Efésios (5:8-19), que apela aos crentes para andar na luz e fazer bom uso do tempo. Ele mencionou o ruído da informação e a competição de telas para atenção. Nesse contexto, explicou, abrindo espaço para a oração, ouvindo sua família ou parando na frente de uma pessoa que está sofrendo são maneiras de tomar conta de seu tempo.

Foto da capa: Catedral de São Jorge em 2009, não o escritório do dia. Vladanr / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0; cortar e vestir Libnanews, sob a mesma licença.

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