O tribunal de Zahlé de primeira instância invalidava o depósito do livro que deveria pagar um dote de 15 mil dólares. Em 24 de novembro, ele descobriu que o depósito não libertou o devedor.

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O tribunal de Zahlé de primeira instância invalidava o depósito do livro que deveria pagar um dote de 15 mil dólares. Em 24 de novembro, ele descobriu que o depósito não libertou o devedor.

Ele devia $15.000 sob omahr, o benefício matrimonial devido à sua ex-mulher. Para pagar esta dívida, ele depositou o equivalente de £15,000 a $1, ou £225 milhões. Por acórdão de 24 de Novembro, o Tribunal de Primeira Instância de Zahlé anulou esta oferta de pagamento e o depósito que a acompanhava. Segundo o tribunal, o valor depositado não valia o valor devido.

A dívida já havia sido fixada por um tribunal religioso

Os juízes de Zahlé não precisavam recalcular o dote ou decidir sobre o divórcio. Um tribunal religioso já tinha fixado a dívida em dólares. O tribunal civil teve que decidir se o depósito feito em outubro de 2023 com um notário de Anjar valia o pagamento. A ex-mulher alegou que, ao aceitar o depósito, ela não teria recebido o montante total concedido a ela; seu ex-marido invocou a taxa oficial do tempo.

O princípio da regulamentação nos livros não está excluído

O tribunal distinguiu a moeda escolhida para pagar da taxa usada para converter a dívida. De acordo com suas razões, a liquidação em libras de uma dívida em moeda estrangeira não está excluída, mas a conversão deve corresponder ao valor do dólar no mercado. O tribunal rejeitou o pedido de validação do depósito, autorizou o pedido de anulação e cobrou as despesas do devedor.

O acórdão não fixa, na sua parte operacional, um novo montante a depositar. Resolve uma disputa de primeira instância sobre uma reivindicação já estabelecida em dólares; não estabelece uma taxa nacional para todos os dotes diferidos ou para aqueles estipulados em livros.

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