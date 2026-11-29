Em sua homilia no domingo 29 de novembro em Bkerké, o Patriarca Maronita Béchara Rai fez da segurança do sul do Líbano e do retorno de seus habitantes uma condição de paz em todo o país. Ele também chamou funcionários públicos para servir a todos.

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O Patriarca Maronita Béchara Rai declarou domingo, 29 de novembro, em sua homilia em Bkerké, que a paz no Líbano exigia primeiro que o Sul recuperasse a segurança e que seus habitantes deslocados pudessem retornar em segurança. « O sofrimento do sul do Líbano continua sendo o caso de um país inteiro », disse ele (traduzido do árabe).

O regresso como condição para a paz

Para o patriarca, a estabilidade não é apenas parar a luta: deve permitir que os habitantes retornem às suas aldeias e retomem ali a vida normal. Isto está em consonância com um dos objectivos estabelecidos na sexta-feira pelo Presidente Joseph Aoun, que citou o regresso das pessoas deslocadas como prioridades do Líbano, juntamente com a retirada das forças israelitas do Sul e o destacamento do exército libanês. Rai não anunciou quaisquer medidas operacionais ou calendário de retorno.

Responsabilidade dos funcionários e dirigentes eleitos

« O poder não é um privilégio, mas um serviço. A função não pertence àquele que a detém: é ao serviço da comunidade », acrescentou. Ele pediu aos funcionários que preferissem o trabalho e a reconciliação aos slogans, e que considerassem seus interlocutores como parceiros em vez de oponentes. O calendário maronita marca este domingo a Visitação de Maria em Isabel.

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