As autoridades norte-americanas encerraram o United Fidelity Bank em 27 de novembro. O primeiro cidadão assume as suas 22 sucursais e quase todos os seus depósitos, com excepção de algumas contas. O fundo de garantia federal estima o custo do incumprimento em $1,83 bilhões. As agências têm de reabrir na segunda-feira.

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Primeiro Cidadãos está programado para reabrir na segunda-feira 30 de novembro, sob sua responsabilidade, as agências de Fidelidade Unida que não operam aos sábados. A recuperação vem após o encerramento do Evansville Bank em Indiana na sexta-feira, 27 de novembro. Abrange 22 agências e quase todos os depósitos, em quatro estados e nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos. A Autoridade de Supervisão do Banco confiou a gestão de incumprimento à Agência Federal de Garantia de Depósitos, FDIC.

Um encerramento decidido pelo supervisor

O Gabinete do Controlador da Moeda (OCC) considerou que a Fidelidade Unida poderia deixar de poder cumprir as suas obrigações ou responder, no decurso normal da sua actividade, aos pedidos dos seus requerentes. No final de setembro, a instituição detinha aproximadamente US$ 5,9 bilhões em ativos e US$ 5,4 bilhões em depósitos, segundo a FDIC. A decisão de encerramento é separada do acordo de aquisição: o supervisor nomeou o administrador FDIC do banco em falência, e o FDIC concluiu a transacção com o First Citizens.

Por que o total dos depósitos e o montante tomado diferem

Primeiro Cidadãos é estimado em $4,5 bilhões em depósitos que ele espera retomar, com base em contas em 30 de setembro. Alguns montantes colocados por intermediários e outras contas excluídas não fazem parte da transferência. Por conseguinte, a diferença entre os dois valores não representa um montante de perdas para os clientes: um descreve o balanço do banco fechado, o outro descreve o âmbito estimado da transacção. Primeiro Cidadãos afirma que o montante final será ajustado a partir do balanço na data de encerramento e liquidação com FDIC.

O banco adquirente estima os empréstimos incluídos na operação em aproximadamente US $ 3,1 bilhões. Sua oferta escolhida incluiu um desconto de aproximadamente US $ 2,6 bilhões em ativos e nenhum prêmio de depósito. FDIC estima o custo da intervenção para o fundo de garantia, financiado por instituições seguradas, em $1,83 bilhões. O desconto da oferta e o custo do fundo são dois cálculos separados.

Cheques, cartões e agências durante a transição

Os clientes podem continuar a usar seus cartões e cheques para as contas tomadas, de acordo com FDIC. Os tomadores de empréstimos devem continuar a resolver as suas maturidades. A First Citizens anuncia que os antigos sítios e aplicações permanecem utilizáveis durante a transição, antes de uma migração técnica que ocorrerá mais tarde. As agências já abertas no sábado estavam programadas para retomar em 28 de novembro; a nomeação de segunda-feira diz respeito às outras agências da rede.

Dos 22 assentamentos, 20 estão em Indiana, Illinois, Colorado e Flórida. Os outros dois, em Sainte-Croix, operaram sob o nome de Bank of St. Croix, uma divisão da Fidelidade Unida. Em Illinois, havia duas agências em Chicago, Halsted Street e 87th Street.

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