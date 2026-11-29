Os dirigentes do ECCAS, reunidos em Sipopo, na Guiné Equatorial, tomaram nota da retirada do Ruanda e encarregaram a sua Comissão de resolver as suas consequências. Kigali anunciou sua partida em junho de 2025, após uma disputa sobre a presidência rotativa. O Chade é agora o chefe da organização regional.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A Comunidade Económica dos Estados da África Central (ECCAS) tomou nota da retirada do Ruanda na sua cimeira de sexta-feira, 27 de Novembro, em Sipopo, na Guiné Equatorial. Kigali havia anunciado sua partida em junho de 2025. Os Chefes de Estado incumbiram a Comissão de prosseguir os passos jurídicos, administrativos, técnicos e financeiros resultantes da retirada.

A decisão está contida no comunicado da 27.a sessão regular. Não é um novo anúncio da partida de Kigali nem uma exclusão decidida por outros governos. Ela esclareceu o seguimento de uma decisão anterior das instituições regionais, na sequência de discussões com o Ruanda.

O Tratado distingue entre o anúncio da retirada e o fim da adesão

O artigo 110.o do Tratado ECCAS revisto prevê que um Estado deve enviar uma notificação escrita ao actual Presidente da Conferência com um ano de antecedência. A recepção desta notificação abre negociações sobre as consequências da partida. Durante a notificação, o Estado continua obrigado a respeitar o tratado e as suas obrigações. Em seguida, deixa de ser membro no termo do prazo, a menos que tenha renunciado à retirada.

A declaração do governo ruandês de 9 de junho de 2025 confirma que o gabinete havia reiterado a decisão anunciada dois dias antes. Todavia, a data deste anúncio público não é suficiente para determinar a data de recepção da notificação escrita prevista no Tratado. O comunicado Sipopo dá instruções à Comissão para resolver o seguimento institucional sem especificar os pormenores das medidas financeiras a tomar.

O desacordo surgiu em torno da presidência rotativa

Em junho de 2025, Kigali desafiou o fracasso em manter a presidência rotativa no final da cimeira anterior. Em particular, o governo ruandês acusou a República Democrática do Congo de usar a organização contra ela. Na sexta-feira, o presidente do Chade, Mahamat Idriss Déby Itno, sucedeu ao presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, no comando da Conferência.

Após a retirada do Ruanda, o ECCAS tem dez Estados: Angola, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Gabão, Guiné Equatorial, República do Congo, São Tomé e Príncipe e Chade. Criado em 1983, abrange tanto a integração económica como a cooperação política e de segurança. Seu tratado afirma que a partida de um membro não dissolve a organização.

A RDC oriental continua na ordem do dia

Os líderes reunidos em Sipopo manifestaram igualmente preocupação com a situação humanitária e de segurança na RDC oriental. Apelaram à des-escala e convidaram a União Africana e os parceiros internacionais a aumentarem o seu apoio ao país. Esta parte da cimeira diz respeito ao conflito no Leste do Congo; É separada do procedimento de retirada do ECCAS.

Em Fevereiro de 2025, o Conselho de Segurança solicitou ao M23 que cessasse as suas ofensivas e ao Ruanda que cessasse o seu apoio ao grupo e retirasse as suas forças do território congolês. Exortou igualmente as forças congolesas a cessarem o seu apoio às forças democráticas de libertação do Ruanda. A execução destes pedidos não se insere no processo administrativo confiado à Comissão no Sipopo.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews