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De Beirute a Paris: estudantes da USJ vencedores do Concurso Internacional de Direito Privado

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Communiqué et Annonces
L'auteur: Communiqué et Annonces
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Libnanews
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A Faculdade de Direito dos EUA tem orgulho de seus alunos Tala Fawaz, Edouard Tannoury, Thea Daaboul e Nour el Khatib, que ganharam na final, ex-aequo com a equipe da Universidade de Rennes, o primeiro prêmio do concurso de direito internacional privado organizado pela empresa Linklaters Paris e da Universidade Paris-Saclay.

Após uma seleção baseada em uma troca de conclusões escritas nos últimos meses, as equipes finalistas tiveram a oportunidade de demonstrar seus talentos em 23 de setembro, pleiteando à Câmara Internacional de Comércio do Tribunal de Apelação de Paris, no Salão Vassogne do Palácio de Justiça. Em frente de um júri composto pelo presidente do Tribunal, Vincent Aldéano-Galimard, professor Etienne Pataut, director da Escola de Direito de Sorbonne, a Universidade Paris I e o mestre Jean-Charles Jaïs, advogado associado da empresa Linklaters Paris, os advogados da equipa vencedora do USJ, Tala Fawaz e Edouard Tannoury, distinguiram-se particularmente.

Esta vitória coroa o grande curso dos alunos da Faculdade ao longo da competição – estudantes cujo júri queria destacar o nível notável – e demonstra a sua capacidade de usar as cores do USJ além fronteiras. Ele permitiu que os vencedores ganhassem, como anunciou a professora Sandrine Clavel em nome dos organizadores da competição, uma recompensa financeira e uma oferta de estágio na Linklaters Paris.

Este primeiro lugar é também o resultado de um trabalho coletivo rigoroso e sustentado, que permitiu que os alunos desenvolvessem diversas habilidades – significado de argumentação e síntese, eloquência e força de convicção – adquiridas durante sua formação na USJ e reforçadas durante sua preparação. A Faculdade gostaria de agradecer aos treinadores, todos antigos membros do FDSP, Léa Bou Sreih, Emile Najm, Yasmina Serhal, Jana Souaid, Antoine Daher e Samir Moukhaiber (coordenador), pela supervisão comprometida e eficaz que forneceram.

Parabéns aos vencedores da Université de Rennes, Ylang Rupin e Mathieu Morel, e Salome Rimbert, o melhor litigante da Université Paris-Panthéon-Assas.

Parabéns também aos membros da segunda equipe do FDSP que compartilharam a alegria de seus companheiros: Serena Abu Jaoudé, Gustave Joe Fawaz, Stephanie Khalil e Jad Saad.

Finalmente, graças aos organizadores deste concurso e parabéns a todos os participantes franceses e libaneses, que todos demonstraram qualidades muito boas.

Uma vitória que carrega, em circunstâncias difíceis, uma bela mensagem de determinação e excelência.

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