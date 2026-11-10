CNSS: três medidas para benefícios de saúde

O CNSS anunciou três medidas de saúde em 10 de novembro de 2026. Sua participação em drogas miastenia aumentou de 80% para 95%, efetivas em 5 de novembro. As taxas para os atos de anatomopatologia são multiplicadas por quatro, enquanto a neonatologia junta-se às especialidades reconhecidas. O comunicado de imprensa não especifica todas as escalas ou datas de aplicação. Estas alterações dizem respeito a benefícios específicos e não calculam automaticamente o reembolso de um ficheiro individual.

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O Fundo Nacional de Segurança Social (CNSS) anuncia três mudanças em seus benefícios para a saúde no Líbano. Terça-feira, 10 de Novembro de 2026, o seu Director-Geral, Mohammad Karaki, assinou notas 854, 855 e 856. Relacionam-se com medicamentos para miastenia, neonatologia e anatomopatologia.

A medida mais precisamente datada é para medicamentos para o tratamento da miastenia. A participação do Fundo aumentou de 80% para 95%, tanto dentro como fora do hospital. O comunicado CNSS fixa sua aplicação em 5 de novembro de 2026, cinco dias antes do anúncio das novas notas.

Benefícios de saúde CNSS: três mudanças distintas

Este aumento está na nota 854. O texto anunciado baseia-se no Decreto 4229 de 30 de outubro de 2026, publicado no Diário Oficial no 48, de 5 de novembro. O ganho anunciado representa 15 pontos de participação para os medicamentos em causa. Este não é um aumento geral de todas as restituições farmacêuticas.

O âmbito desta medida continua a ser o dos medicamentos destinados a tratar a miastenia, para os beneficiários da CNSS. Nem a lista nem os preços são indicados no comunicado de imprensa. Também não detalha os documentos necessários para examinar um arquivo individual.

A taxa de 95 % reflecte a contribuição legal anunciada pelo Fundo. Por si só, não permite o cálculo do montante a pagar por uma determinada ordem. As despesas reconhecidas e as condições aplicáveis ao processo permanecem decisivas. A publicidade, portanto, não permite dizer que cada paciente pagará apenas 5% do preço exibido na farmácia.

Neonatologia entra em especialidades reconhecidas

Nota 855 acrescenta a especialidade de prematuros e recém-nascidos. Estabelece também o valor das consultas médicas durante o tratamento, de acordo com o comunicado de imprensa. No entanto, a escala não reproduz a escala.

Esta decisão baseia-se na decisão do Conselho do BCE 33 de 22 de outubro de 2026. A autoridade de supervisão aprovou em 4 de Novembro, com a referência 126/1. O comunicado não especifica separadamente a data de entrada em vigor desta disposição.

A adição diz respeito a uma especialidade médica e às visitas que lhe correspondem. Não constitui o anúncio de reembolso integral de qualquer internação neonatal. Esta apresentação não inclui um limite máximo global do montante ou montante por dia de tratamento.

Uma tarifa quadruplicada para os atos de anatomopatologia

A terceira nota, No. 856, multiplicada por quatro a tarifa para a anatomopatologia, referida pela letra A no comunicado de imprensa. Ele atribui ao médico especialista 50% do valor desta carta tarifária.

Esta partilha diz respeito à remuneração do profissional na taxa do acto. O valor de 50% não descreve o valor reembolsado ao paciente. O Fundo não fornece, no seu anúncio, o antigo valor de A ou o seu novo valor em libras libanesas.

O aumento resulta da decisão 32 do Conselho do BCE de 22 de Outubro. Recebeu a aprovação da Autoridade Fiduciária n.o 124/1 em 4 de novembro. Tal como acontece com a neonatologia, a versão não fornece uma data de aplicação separada. Por conseguinte, a data de 5 de Novembro, especificamente associada aos medicamentos para miastenia, não pode ser alargada às três medidas.

Anúncios preparados com hospitais

Essas mudanças ocorreram após uma reunião em 6 de novembro entre Mohammad Karaki e uma delegação do sindicato hospitalar privado. Dr. Pierre Yared tinha discutido relações financeiras e benefícios para os segurados. A revisão do ato da anatomopatologia e a introdução da neonatologia estavam entre as medidas esperadas.

As notas de 10 de Novembro fornecem agora um quadro claro para ambas. Na prática, mantêm-se separadas das taxas de consulta e dos termos e condições de liquidação das prestações. Uma alteração do método de pagamento não altera, por si só, a tarifa de um acto ou os direitos do beneficiário.

O CNSS apresenta essas novas disposições como um passo para melhorar os benefícios à saúde. Indica também que o projecto de cálculo do preço dos medicamentos numa base mediana está a entrar nas suas fases finais. No entanto, o seu comunicado não anuncia a sua aplicação e não prevê um calendário definitivo para esta outra reforma.

Foto da capa: frente ao centro médico da Universidade Americana de Beirute. Libnanews Bank Archive, data de filmagem não estabelecida. Ilustração do setor hospitalar, sem vínculo particular entre a instituição e as decisões anunciadas. fotografia inteira preservada; composição Libnanews.

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