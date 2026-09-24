Detentos sírios, ex-oficiais do regime e inteligência sensível envergonham Beirute

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A visita dos seis ministros sírios a Beirute deixou de lado as questões mais explosivas entre os dois países. Por trás das discussões sobre investimento, caminhões, ferrovia e energia, Damasco mantém outra lista de aplicações. Trata-se de detidos sírios no Líbano e de antigos oficiais do regime anterior que se diz estarem em território libanês. De acordo com as informações recolhidas nos círculos envolvidos nos contactos entre as duas capitais, as autoridades sírias estão principalmente irritadas com o que consideram ser o tratamento lento destes dois casos.

A escolha teria sido deliberada: a delegação económica que vinha para Beirute não tinha a tarefa de abrir estes ficheiros. Seu tratamento seria reservado à equipe de política externa síria. Esta separação permite que Damasco desenvolva a cooperação económica com o Líbano sem condicionar publicamente todos os passos para a resolução imediata de litígios de segurança.

Mas isso não significa que essas disputas tenham desaparecido.

O processo dos detidos já está sob supervisão bilateral. A dos antigos oficiais é muito mais opaca. As informações disponíveis referem-se a informações específicas transmitidas às autoridades libanesas sobre certos homens procurados, os seus locais de presença e os seus movimentos. Também se referem às informações fornecidas pelos serviços de inteligência ocidentais.

Estas alegações baseiam-se em fontes não identificadas e, por conseguinte, não podem ser apresentadas como conclusões judiciais. No entanto, eles nos permitem entender por que Damasco considera que Beirute agora tem elementos suficientes para agir.

Uma segunda fase de rendição dos condenados é adiada

A primeira razão para o descontentamento sírio diz respeito à implementação de um acordo de segurança entre os dois países sobre a transferência de pessoas condenadas.

Um primeiro passo já criou um precedente. As informações publicadas nos últimos meses indicam a transferência em julho de 2026 de68 detentos síriosda prisão Rumieh à Síria. Esses homens haviam sido condenados pela justiça libanesa e sua rendição fazia parte de um acordo bilateral.

Este número é importante porque mostra que o dossier já não está na fase de discussões políticas.

Foi criado um mecanismo e teve lugar uma primeira operação.

É precisamente isto que explica a actual impaciência de Damasco. De acordo com as informações disponíveis, as autoridades sírias acusam o Líbano de atrasar a segunda fase da operação sem justificação suficiente.

A questão, portanto, não é apenas sobre o destino individual dos prisioneiros. Afecta a credibilidade de um compromisso já iniciado.

Para as autoridades sírias, a lógica seria simples: se os dois governos assinaram um acordo e se um primeiro conjunto de detidos poderia ser entregue, por que a segunda fase não se move ao mesmo ritmo?

Do lado libanês, a situação é necessariamente mais complexa. As pessoas em causa foram condenadas no âmbito do sistema judicial libanês. Qualquer remissão deve, por conseguinte, respeitar as condições legais estabelecidas e não pode ser reduzida à transmissão de uma lista entre duas administrações.

Os documentos disponíveis não permitem determinar exactamente quantas pessoas seriam afectadas por esta segunda fase ou pelas razões administrativas ou judiciais exactas do seu atraso. Por conseguinte, seria arriscado atribuir o bloqueio a uma única instituição.

Por outro lado, o descontentamento sírio é apresentado como real nos bastidores.

O precedente dos 68 presos mudou a natureza do processo

A transferência de julho também mudou a percepção política da questão.

Durante muito tempo, o processo dos sírios detidos no Líbano foi tratado num conjunto muito mais amplo de questões prisionais, as consequências da guerra na Síria, o terrorismo, a segurança e a presença maciça de cidadãos sírios no território libanês.

O acordo bilateral introduziu uma lógica diferente: distinguir os condenados que poderiam ser transferidos e organizar a sua rendição ao Estado sírio num quadro oficial.

Esta evolução permite que ambos os países evitem uma solução abrangente e politicamente impossível para todos os casos de prisão. Permite avançar categoria por categoria.

Mas também cria uma obrigação de acompanhamento.

Um primeiro desconto dramático, seguido de um longo período de espera, pode ser interpretado por Damasco como um abrandamento político em vez de uma simples dificuldade administrativa.

É neste contexto que a visita ministerial síria assume uma dimensão particular. Os líderes económicos vieram falar de cooperação sem introduzir esta questão nas suas reuniões oficiais. Damasco parece assim querer impedir que o ficheiro dos detidos bloqueie imediatamente os projectos de comércio e infra-estruturas.

No entanto, este método não pode funcionar indefinidamente se os arquivos de segurança permanecerem congelados.

Onde estão os antigos oficiais do regime anterior?

O segundo caso é ainda mais sensível.

As novas autoridades sírias procuram identificar antigos oficiais e funcionários ligados ao regime anterior que alegadamente encontraram refúgio no Líbano após a mudança de poder em Damasco.

As informações recolhidas indicam que as autoridades sírias forneceram aos seus homólogos libaneses informações pormenorizadas sobre alguns destes indivíduos.

Não seriam apenas nomes.

As informações fornecidas abrangeriam igualmente:locais de presençamodos de viageme, para alguns, sobre as suas alegadas actividades ou projectos do território libanês.

Esta declaração deve ser tratada com precaução. Não existe qualquer registo judicial completo para estabelecer publicamente a responsabilidade pelas pessoas interessadas nas informações disponíveis. Portanto, não é possível transformar uma pessoa relatada por Damasco em um fugitivo condenado ou uma conspiração estabelecida.

Mas a exatidão das informações mencionadas explica a impaciência síria.

Damasco consideraria que o Líbano não pode mais se basear apenas na falta de informação para explicar sua preocupação.

Os serviços ocidentais também forneceram informações

Um dos elementos mais sensíveis diz respeito à origem da informação.

Segundo as mesmas fontes, as autoridades libanesas não só receberam informações de Damasco. Os serviços de informações ocidentais também forneceram informações sobre antigos oficiais do regime anterior presente no Líbano.

Esta informação também dizia respeito às suas localizações e movimentos.

A importância disto é óbvia.

Se a inteligência viesse apenas do novo poder sírio, Beirute poderia ser particularmente cauteloso em responder a pedidos de antigos opositores políticos ou militares de Damasco. A alegada intervenção dos serviços ocidentais daria, por outro lado, outra dimensão ao caso.

Ainda não seria suficiente estabelecer provas judiciais. A inteligência não é um julgamento.

Mas aumentaria a pressão sobre os serviços libaneses para verificar as informações recebidas.

Fontes também se referem a dados sobre o que alguns desses homens preparariam do Líbano. Mais uma vez, não são fornecidos pormenores suficientemente fundamentados para descrever estes projectos como factos estabelecidos. É necessária precaução, especialmente porque a acusação de organizar actividades contra um Estado vizinho pode ter consequências políticas e judiciais consideráveis.

O fato importante é, portanto, em outro lugar: Damasco acredita que transmitiu a Beirute um assunto suficientemente preciso para esperar por uma resposta.

Por que o Líbano não pode simplesmente executar uma lista síria

A impaciência de Damasco, no entanto, enfrenta uma restrição fundamental.

O Líbano não pode tratar legalmente uma lista transmitida por um governo estrangeiro como uma ordem de detenção automática.

A presença de um ex-oficial sírio no território libanês não é, por si só, uma infracção. Nem a sua adesão anterior às instituições do regime anterior justifica a sua detenção ou rendição.

É necessário determinar do que é acusado, a possível existência de processos judiciais e o quadro jurídico em que o Líbano pode intervir.

Esta distinção é essencial numa relação que agora procura ser construída sobre o princípio do respeito mútuo pela soberania.

A nova Síria afirma querer romper com as práticas do velho sistema em suas relações com o Líbano. Por conseguinte, Beirute não pode aceitar que a cooperação em matéria de segurança reproduza uma lógica em que os pedidos de Damasco seriam executados sem passar por instituições libanesas.

É aqui que o caso se torna politicamente sensível.

O Líbano quer cooperar com o novo Estado sírio. No entanto, não quer dar a impressão de se tornar um espaço em que as autoridades sírias possam perseguir directamente os seus opositores.

A fronteira transforma o problema sírio num problema libanês

A sensibilidade do arquivo também vem da geografia.

Líbano e Síria compartilham uma longa fronteira, com passagens oficiais, mas também uma história antiga de estradas secundárias e tráfego. Os movimentos de pessoas entre os dois países são difíceis de dissociar completamente das questões de segurança.

As novas autoridades sírias atribuem grande importância à consolidação do seu controlo interno. Neste contexto, a possível presença no Líbano de antigos quadros militares capazes de manter redes na Síria é naturalmente vista em Damasco como uma ameaça potencial.

Para Beirute, o problema é diferente.

O Líbano deve impedir que o seu território seja utilizado para preparar operações contra um país vizinho. Ao mesmo tempo, porém, tem de assegurar que qualquer acção dos seus serviços se baseie no seu próprio direito.

É esta linha estreita que as autoridades libanesas devem manter.

A questão torna-se ainda mais sensível se algumas pessoas têm redes locais, proteções ou meios financeiros para se moverem silenciosamente.

As informações disponíveis não permitem identificar publicamente as pessoas em causa ou determinar o seu número. Essa ausência proíbe qualquer generalização da extensão do fenômeno.

Damasco escolheu não envenenar sua ofensiva econômica

A decisão de não confiar estes processos à delegação de seis ministros é provavelmente o elemento político mais revelador.

Damasco poderia ter usado uma visita tão grande para colocar Beirute sob pressão pública.

Ela não o fez.

Os Ministros debateram o comércio, o investimento, os transportes, a agricultura, a saúde e as infra-estruturas. Os registos de segurança foram deixados num canal separado.

Este método permite à Síria dividir a sua relação com o Líbano.

Por um lado, ambos os países podem tentar reduzir as taxas de trânsito, impulsionar os caminhos-de-ferro, estudar a utilização de infra-estruturas energéticas e atrair investidores.

Por outro lado, as equipas políticas e de segurança continuam as discussões sobre prisioneiros e ex-funcionários do regime anterior.

Esta separação protege a aproximação económica.

Mostra também que as novas autoridades sírias não querem que toda a relação bilateral permaneça prisioneira de questões de segurança.

Mas a separação tem os seus limites. Se Damasco considerar que os compromissos de segurança já assinados não estão cumpridos, esta frustração irá inevitavelmente contaminar outras áreas.

As velhas disputas voltam de uma forma totalmente nova

O paradoxo é impressionante.

Durante décadas, as relações libanesa-síria têm sido dominadas pelo peso da segurança de Damasco no Líbano. Hoje, a Síria volta a pedir ao Estado libanês que coopere com ele em questões de segurança relativas ao seu próprio território.

A relação foi, portanto, revertida em sua forma.

Damasco já não tem os instrumentos que possuía no Líbano. Deve transmitir informações, procurar cooperação e aguardar uma resposta das instituições libanesas.

Isso explica a importância do processamento desses arquivos.

A forma como Beirute responde às exigências sírias será um teste da nova relação Estado-Estado.

Muito pouca cooperação alimentará acusações sírias de lentidão e má vontade. A cooperação sem garantias legais despertaria a memória do Líbano de uma relação desequilibrada com Damasco.

Entre eles, há uma trajetória institucional: informações verificadas pelos serviços libaneses, registros judiciais documentados e implementação de acordos bilaterais de acordo com procedimentos estabelecidos.

Dois arquivos, dois níveis de dificuldade

Prisioneiros e antigos oficiais não devem ser confundidos.

No primeiro caso, há um acordo, pessoas condenadas e um precedente concreto com a rendição de 68 prisioneiros. O problema reside na implementação da segunda fase e no seu calendário.

Na segunda, a informação disponível descreve essencialmente o trabalho de inteligência. Damasco supostamente identificou indivíduos, locais transmitidos e forneceu informações sobre seus movimentos. Os serviços ocidentais teriam fornecido informações adicionais.

No entanto, esta questão ainda tem de ser transformada numa base jurídica explorável para cada indivíduo em causa, se estiver prevista uma medida coerciva.

É por isso que o segundo arquivo é potencialmente muito mais longo para resolver.

Também levanta uma questão de que a relação económica não pode ser sempre contornada: o que fará o Líbano se Damasco apresentar formalmente pedidos relativos a homens que afirma estar a preparar do território libanês para actividades contra as novas autoridades sírias?

Os documentos disponíveis ainda não fornecem a resposta.

No entanto, permitem-nos compreender o que está a acontecer por trás da fachada económica da aproximação. Enquanto ministros discutem publicamente os comboios, os portos, o petróleo e o investimento, outro diálogo tem lugar à porta fechada. Abrange os homens, as prisões, a inteligência e a capacidade de dois Estados vizinhos para construir uma cooperação em matéria de segurança que não duplica as práticas do seu passado comum.

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