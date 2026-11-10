Turismo: relatório anual sobre as emissões no Líbano

O Ministério do Turismo solicitará aos estabelecimentos em causa um relatório anual sobre as emissões de gases com efeito de estufa relacionadas com as suas actividades. O método deve seguir o modelo do Ministério do Meio Ambiente. As passagens tornadas públicas em 10 de novembro de 2026 não especificam as categorias detalhadas de estabelecimentos, o primeiro prazo ou as sanções. O suporte técnico é fornecido aos profissionais. A abordagem faz parte de um país que já tem um sistema de relato de negócios desde 2013.

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O Ministério do Turismo solicita aos estabelecimentos em causa que preparem um relatório anual sobre os gases com efeito de estufa relacionados com as suas actividades. A circular, cujos principais elementos foram tornados públicos na terça-feira, 10 de novembro de 2026, refere-se ao modelo do Ministério do Meio Ambiente. Visa documentar melhor as emissões turísticas libanesas e incentivar práticas sustentáveis.

A abordagem envolve ambas as administrações. O turismo retransmite demanda aos profissionais, enquanto o Meio Ambiente fornece o método de notificação e suporte técnico. As instituições devem preparar os seus relatórios e apresentá-los de acordo com os procedimentos prescritos. O departamento convida-os a aproximar-se dos seus serviços para os detalhes necessários.

Emissões turísticas libanesas: um modelo comum

O texto publicado afirma que a apresentação da informação e a elaboração do relatório se baseiam no modelo adotado pelo Meio Ambiente. Por conseguinte, não basta apresentar uma declaração geral sobre os compromissos ecológicos de um estabelecimento. O pedido abrange as emissões resultantes da sua actividade num formato definido pela administração.

Esta referência comum deverá constituir um quadro para os dados recolhidos. Um hotel, restaurante ou outro operador turístico pode usar várias fontes de energia para operar. Mas o texto tornado público não detalha as posições que cada instituição deve relatar. Também não especifica os factores de cálculo nem os documentos comprovativos a anexar.

Estes parâmetros contam para ler um balanço corretamente. A quantidade de combustível consumida e o volume de emissões calculado não significam a mesma coisa. Um relatório deve especificar o que mede e quando. O modelo oficial é, portanto, o documento de referência para os profissionais envolvidos.

Um perímetro e um calendário a especificar

A circular destina-se aos « estabelecimentos turísticos em causa », sem publicar uma lista pormenorizada nas passagens transmitidas. Não estabelecem limiares de capacidade nem categorias de classificação. Eles não permitem dizer que todos os hotéis, restaurantes, pousadas ou outras atividades turísticas entram automaticamente na mesma área.

A frequência anunciada é anual. No entanto, nenhum primeiro prazo para arquivar aparece no texto consultado. Falta também o ano de actividade do primeiro relatório. Por conseguinte, os profissionais terão de distinguir a periodicidade do documento do calendário concreto da sua apresentação.

O texto tornado público não menciona sanções. Não descreve qualquer multa, suspensão da licença ou controlo específico associado a este processo. Esta falta de precisão não leva à conclusão de que nenhuma regra se aplica. Por outro lado, proíbe a apresentação das medidas anunciadas em 10 de Novembro.

Existe um mecanismo de comunicação de informações desde 2013

O Líbano já dispõe de um quadro para a recolha das emissões das empresas. A Decisão 99/1 do Ministério do Meio Ambiente, adotada em abril de 2013, incentiva os atores privados a transmitir seus dados. O Ministério da Economia apresenta este mecanismo como um incentivo. Um modelo ajuda os participantes a calcular suas emissões por categoria e por gás.

As sociedades participantes podem receber um certificado assinado pelo Ministro do Ambiente. O presente documento reconhece a sua contribuição para o mecanismo de comunicação de informações. Não basta apenas demonstrar que uma empresa reduziu as emissões ou conseguiu a neutralidade do carbono.

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento recordou ainda este quadro em 14 de Janeiro de 2025. Em Beirute, uma reunião sobre ação climática destacou relatórios corporativos voluntários. Os certificados foram emitidos às empresas que comunicaram as suas emissões anuais de acordo com a decisão de 2013.

Este precedente lança luz sobre a existência de um modelo nacional e assistência às empresas. Não aborda todas as questões levantadas pelo novo pedido de turismo. As informações publicadas não especificam como esta circular está legalmente ligada ao regime voluntário anteriormente apresentado.

Assistência técnica ao ambiente

Para as instituições, o primeiro passo é obter a versão aplicável do modelo e as instruções de transmissão. O Ministério do Turismo convida as partes interessadas a consultarem os seus serviços. A candidatura inclui igualmente o contacto directo com o projecto do Ministério do Ambiente relativo às alterações climáticas.

Este serviço pode fornecer informações, assistência técnica e apoio para a coordenação dos procedimentos. O número dado é 01-976555, ext. O endereço comercial indicado é l.kai@moe.gov.lb.

A próxima clarificação prevista diz respeito às instituições em causa, ao período de reporte e ao primeiro período de apresentação de relatórios. Estes elementos determinarão o calendário do primeiro relatório anual.

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