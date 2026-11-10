Resíduos em Kfour: o Meio Ambiente busca justiça

O Ministro do Ambiente, Tamara al-Zein, acompanhou o pedido do Ministério Público de Nabatiyah para investigar os incêndios no depósito selvagem de Kfour. A sua carta de 29 de Outubro prevê várias causas possíveis e medidas técnicas caso se confirme a acumulação de gás. Moradores também denunciaram uma nova fumaça negra na área de Toul e Kfour. Suas acusações de queima voluntária permanecem separadas dos fatos judicialmente estabelecidos. Nesta fase, não foram anunciadas quaisquer conclusões de investigação ou responsabilidades individuais.

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O ministro do Meio Ambiente, Tamara el-Zein, relançou na segunda-feira 9 de novembro de 2026 o acompanhamento judicial do depósito selvagem de Kfour. A queima de resíduos em Kfour e no sector vizinho de Toul é objecto de novas queixas dos habitantes de Nabatiyah. O departamento pede para identificar as causas dos incêndios e as potenciais responsabilidades. Nenhuma descoberta judicial foi anunciada.

O Ministro reuniu-se com Najat Abu Chacra, Procurador-Geral do Tribunal de Apelações da província de Nabatiyah. A troca dizia respeito às medidas tomadas após uma carta ministerial de 29 de Outubro. Este documento exigiu o início de uma investigação sobre incêndios recorrentes no depósito de resíduos sólidos na área terrestre de Kfour.

O Comunicado Ministerial destaca os riscos que o fumo representa para os moradores e o meio ambiente. Refere-se às emissões de poluentes, gases e partículas que podem degradar a qualidade do ar. No entanto, não fornece resultados de medições atmosféricas ou exames médicos para quantificar os efeitos deste episódio.

Resíduos queimados no Kfour: causas ainda por estabelecer

O Departamento gostaria que a pesquisa considerasse várias explicações possíveis. Cita combustão espontânea relacionada ao acúmulo de gás, fonte de ignição externa e possíveis falhas no gerenciamento ou monitoramento do local. Propôs a utilização de peritos técnicos, se necessário.

Estas possibilidades constituem vias de verificação. A abordagem do departamento não entra em conflito. Nem designa um bombeiro. As responsabilidades e o eventual acompanhamento jurídico devem depender dos elementos estabelecidos pelos inquéritos.

O correio também fornece uma resposta técnica condicional. Se a acumulação de gás for confirmada, o departamento solicita que a entidade responsável prepare e implemente soluções de engenharia. Em particular, menciona uma camada de solo isolante sobre os resíduos para evitar novos incêndios.

Esta é uma das exigências feitas à justiça. O comunicado não afirma que já foi imposto ou executado. O Comité solicita que o Ministério seja informado das disposições adoptadas para controlar a sua aplicação e avaliar a sua eficácia.

Um novo alarme para os habitantes de Nabatiyah

Na mesma segunda-feira, os moradores recorreram ao Ministro e às autoridades judiciais responsáveis pelo ambiente. Uma agência de notícias relatou a presença na tarde de espessa fumaça negra sobre Nabatiyah e localidades circundantes. O relatório dizia respeito a resíduos, plásticos e depósitos de sucata no sector de Toul e Kfour.

Os habitantes descrevem episódios quase semanais. Eles se queixam de odores pesados e poeira negra, e estão particularmente preocupados com crianças e idosos. O seu recurso inclui Zibdine, Harouf, Toul, Kfour, Doueyr, Charqiyah, Nmariiyah, Deir el-Zahrani e Habbouche, bem como o sector Iqlim al-Touffah.

Os autores do comunicado atribuem esses incêndios a ações deliberadas destinadas à disposição de resíduos. Essa acusação pertence-lhes. Não constitui uma constatação de investigação e não permite a imputação de uma infracção a uma pessoa ou organização identificada.

Municípios para fortalecer o monitoramento

Tamara el-Zein pede aos municípios em causa e sua união para acompanhar o processo judicial. Exorta-os a intensificar os controlos e inspecções no terreno, dentro das suas competências. Também quer recolha e transporte regulares de resíduos.

O Ministério afirma que se reserva o direito de intentar uma acção civil contra qualquer pessoa cujo envolvimento fosse estabelecido. Esta posição anuncia uma possibilidade de acusação, não uma condenação. O Ministro declarou que queria dar seguimento ao assunto até que fossem identificadas as responsabilidades e tomadas medidas de protecção.

Na sua declaração, a Comissão volta a colocar a poluição nas dificuldades já experimentadas pelo povo do Sul em resultado de ataques israelitas. Insiste em proteger sua saúde e se recusa a permitir que a fumaça adicione um novo teste ao seu cotidiano.

O acompanhamento está agora centrado em duas questões específicas: as conclusões técnicas que explicarão os incêndios e as medidas que impedirão a sua recorrência. O comunicado de imprensa de 9 de novembro não especifica uma data para um parecer de perito, uma decisão judicial ou trabalho sobre o depósito.

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