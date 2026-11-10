Rendas antigas: quais proteções são discutidas?

As propostas de Halima Kaakour e Nadim Gemayel reanimam o debate sobre as antigas rendas no Líbano. Eles dizem respeito à manutenção da habitação, aumentos e proteção dos idosos. O relatório parlamentar de 3 de Novembro sublinha igualmente os direitos dos doadores e a preservação do equilíbrio da legislação existente. Continuam as discussões, sem que qualquer nova proteção seja considerada adquirida. A definição de beneficiários e as condições das locações continuam por clarificar.

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As antigas rendas permanecem em discussão no Parlamento libanês. As propostas apresentadas por Halima Kaakour e Nadim Gemayel destinam-se, nomeadamente, a proteger os inquilinos mais velhos e a rever as condições de habitação. Em 3 de Novembro, a Comissão da Administração e da Justiça confirmou a sua procura de um equilíbrio entre os direitos de habitação e os direitos de propriedade. Nesta fase, nenhuma nova protecção deve ser considerada adquirida.

Em Ashrafieh, os inquilinos idosos apelaram às autoridades religiosas para que denunciassem seu medo de perder suas casas. Este testemunho, relatado em 10 de novembro, coloca as pessoas mais frágeis no centro de um debate que também diz respeito aos proprietários. As propostas examinadas dizem respeito à duração dos contratos, aumentos e categorias que poderiam beneficiar de protecção especial.

Rendas anteriores: duas abordagens de protecção

A proposta apresentada em 25 de fevereiro de 2026 por Halima Kaakour e vários deputados prevê uma renovação anual dos antigos arrendamentos residenciais. Combina esta continuidade com uma revisão da renda. O mecanismo proposto tem em conta as características da depreciação monetária e da habitação, seguido de um índice anual elaborado pelo Serviço Central de Estatística.

Os autores buscam evitar manter as premissas baseadas apenas em rendas que se tornaram muito baixas após o colapso do livro. Eles também querem preservar famílias que não têm uma alternativa. Os pensionistas e os idosos ocupam um lugar importante neste argumento.

Outra proposta de Nadim Gemayel foca em inquilinos com mais de 70 anos. Visa mantê-los em habitação sem aumentar o aluguel e sem despejo forçado. Esta protecção orientada e o mecanismo de renovação mais vasto ainda não são uma regra comum adoptada.

Castro Abdallah, representante da Comissão de Direitos dos Tenants, falou de discussões sobre uma fusão das duas abordagens. Descreve uma extensão com aumentos incrementais. Esta apresentação expressa o status das discussões relatadas por um representante do inquilino, não o conteúdo de uma lei promulgada.

Comissão pretende preservar o equilíbrio da lei

O registro oficial da reunião de 3 de novembro fornece um importante esclarecimento. MPs dizem que querem evitar disposições que desmantelem a Lei 2/2017. Ao mesmo tempo, buscam soluções para situações que merecem proteção, tanto entre inquilinos quanto entre doadores.

A comissão informou que tinha examinado as estatísticas fornecidas pelo Ministério das Finanças sobre a habitação ainda em causa. Além disso, consultou dados sobre processos judiciais em curso e sentenças. O comunicado de imprensa não publica estes números em pormenor.

Os deputados acordaram em critérios para orientar a elaboração de uma fórmula de protecção. O trabalho deveria continuar numa sessão subsequente. Por conseguinte, este relatório permite ver uma discussão estruturada, mas não concluir que as alterações foram votadas pelo Parlamento.

Proprietários contestam uma nova extensão

Os representantes dos proprietários rejeitaram as alterações propostas. Numa carta dirigida à comissão, consideram que os acordos já celebrados entre doadores e inquilinos reduziram o número de situações ainda sujeitas às antigas locações. Solicitaram que a resposta do público à habitação não se baseie em novos encargos impostos exclusivamente aos proprietários em causa.

Andira Zouheiri, presidente da Autoridade imobiliária libanesa, defende esta posição. Além disso, adverte que uma alteração dos prazos poderá afectar os litígios existentes. Os números apresentados neste debate continuam a ser os das partes, desde que uma declaração oficial pormenorizada não permita a verificação do seu âmbito de aplicação.

A diferença está, portanto, relacionada com a partilha do custo da protecção. Os inquilinos estão a pedir para ficar em casa. Os doadores exigem renda adequada e a possibilidade de exercer seus direitos. A Comissão afirma que procura critérios para lidar com as dificuldades de ambas as partes.

A habitação alternativa continua a ser o ponto sensível

A questão excede a única renda mensal. Para uma família aposentada, deixar um apartamento significa encontrar outro alojamento acessível. Os proponentes da proposta salientam que a fragilidade do rendimento e a falta de alternativas dificultam particularmente esta transição.

O debate está também a colocar a via de acesso à locação-adesão em circulação. Roni Lahud, Diretor-Geral da Instituição Pública Habitat, falou de um mecanismo para alugar antes de comprar. Mas esta não é uma oferta imediata para antigos inquilinos. As suas modalidades e financiamentos ainda não foram estabelecidos.

O texto seguinte do comité deverá especificar os beneficiários, a duração das proteções e as modalidades de revisão das rendas. Até que esta fórmula seja adotada, as propostas Kaakour e Gemayel não podem ser invocadas como novos direitos automaticamente aplicáveis a um arquivo individual.

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