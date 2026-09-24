Washington-Téhéran: Líbano no canto morto de uma negociação que ainda poderia redesenhar seu equilíbrio de poder

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O Líbano não é um partido oficial das discussões em Nova Iorque entre os Estados Unidos e o Irão. Nenhum negociador libanês participa nas trocas transmitidas pelos mediadores, e não há provas de que um capítulo formal sobre o Hezbollah já tenha sido comprometido. No entanto, Beirute está acompanhando essas discussões com particular atenção. O conteúdo das exigências iranianas, a resposta americana e a expansão do diálogo para as várias frentes regionais podem ter consequências diretas para o Sul do Líbano, as armas do Hezbollah e a margem do Estado para restabelecer a sua autoridade.

A primeira coisa a lembrar é precisamente esta mudança. O Líbano não está sentado à mesa, mas está exposto ao resultado. De acordo com os círculos presidenciais libaneses, funcionários oficiais seguem de perto discursos e informações de Nova Iorque para identificar o que está sendo negociado entre Washington e Teerã. Essa vigilância explica em parte a intensidade da atividade de Nawaf Salam nos Estados Unidos. O Primeiro-Ministro procura simultaneamente evitar um vazio internacional no Sul após a Final e obter apoio externo para as decisões do governo sobre a autoridade estatal e a decisão sobre a guerra e a paz.

Esta simultaneidade é o verdadeiro ponto de partida. Beirute está tentando avançar em seus próprios casos, enquanto Washington e Teerã estão discutindo uma saída muito mais ampla da guerra.

A primeira batalha foi numa fotografia que nunca existiu

Os contatos de Nova Iorque produziram uma controvérsia sobre sua forma. Donald Trump apresentou-os como uma troca substancial com funcionários iranianos. As informações iniciais sugeriram mesmo que tinha sido realizada uma reunião de cerca de três horas entre as duas partes. Esta apresentação provocou uma reacção em Teerão, onde as instruções dadas à delegação iraniana excluíam especificamente um confronto face a face com os americanos.

Steve Witkoff deu então um esclarecimento decisivo: as discussões tiveram lugar através de mediadores que circulavam entre as duas delegações. O canal Qatar desempenhou um papel central na transmissão de mensagens. Posteriormente, um alto funcionário iraniano confirmou que Teerã tinha recebido uma resposta americana e que estava sob exame.

A correção pode parecer protocolar. De facto, revela a fragilidade política do processo. O Irã concorda em negociar, mas ainda se recusa a dar a imagem do poder forçado a uma face-a-face com Washington após sete meses de guerra. Os Estados Unidos, por outro lado, têm interesse em apresentar abertura diplomática como resultado da pressão sobre Teerão.

O desacordo sobre a encenação não deve, no entanto, mascarar o essencial: os dois opositores agora trocam propostas suficientemente precisas para exigir uma resposta.

O processo foi, portanto, além de meras declarações públicas.

O que o Irã realmente perguntou aos americanos

Os requisitos iranianos comunicados nos vários documentos convergem em vários pontos.

Teerão pede primeiro uma cessação duradoura das hostilidades. Em seguida, ele pediu o levantamento dos arranjos marítimos americanos que estavam pesando em seu comércio. O Estreito de Ormuz é logicamente central para esta negociação. O próprio Massoud Pezeshkian insistiu em Nova Iorque na impossibilidade, segundo ele, de permitir que outros Estados se beneficiassem livremente desta rota marítima, enquanto o Irão estaria sujeito a restrições simultâneas.

Esta posição não é apenas uma questão de política externa. Afecta directamente a capacidade económica iraniana.

As sanções dos EUA contra o sector aéreo ilustram a mesma estratégia de pressão. Washington colocou 27 companhias aéreas iranianas sob sanções. Os fornecedores estrangeiros que continuam a prestar determinados serviços exporiam-nos-iam, por sua vez, a medidas que os excluíssem do sistema financeiro baseado no dólar. O Iraque já informou os seus aeroportos das restrições às aeronaves iranianas, enquanto os voos para Bagdade e Muscat foram afectados.

Ao mesmo tempo, os voos iranianos continuaram a ser observados para a China, Turquia e Emirados Árabes Unidos.

Pequim rejeitou publicamente sanções unilaterais que não se baseiam numa decisão do Conselho de Segurança.

Este confronto em torno da aviação mostra porque Teerão insiste tanto em levantar o bloqueio e restrições econômicas. O Irão não quer apenas parar as greves. Procura uma saída da guerra que restaure sua capacidade de circulação, comércio e financiamento.

É nesta arquitectura que as frentes regionais assumem a sua importância.

A palavra decisiva é « frentes », porque impede a redução das negociações no Irão

De acordo com as informações disponíveis, Teerão não quer que a cessação das hostilidades seja considerada exclusivamente como um acordo bilateral entre os Estados Unidos e o Irão. A questão do fim dos combates nas diferentes frentes regionais é um dos temas transmitidos pelos mediadores.

Esta formulação é crucial para o Líbano.

Não significa que o Irão tivesse pedido aos Estados Unidos um acordo especial que garantisse as armas Hezbollah. Não há provas disso. Significa, no entanto, que Teerão procura evitar uma situação em que ganharia uma calmaria em seu próprio território, enquanto a pressão militar continuaria contra seus aliados em outras partes da região.

Washington vê isto como um ponto de desacordo.

Informações dos círculos americanos indicam que a administração considera a fórmula iraniana no final da guerra em diferentes teatros como uma tentativa de proteger os aliados regionais de Teerã. O Hezbollah entra nesta leitura, juntamente com os Houthis no Iémen e os grupos armados próximos do Irão no Iraque.

Por conseguinte, o Líbano aparece nas negociações sem necessariamente ser nomeado como um ficheiro autónomo.

Aparece através do Hezbollah.

Esta diferença é fundamental. Significa que o Líbano pode ser afectado por um compromisso regional cujo objectivo jurídico e diplomático não é o próprio Líbano.

Washington quer muito mais do que um novo acordo nuclear

Um erro seria ler as discussões atuais como uma versão simples da disputa nuclear.

As exigências americanas são muito mais amplas.

Washington quer lidar com o programa nuclear do Irão, mas também com mísseis balísticos, ameaças contra a navegação e a rede regional em Teerão. Hezbollah faz parte do último.

Esta abordagem altera profundamente a equação libanesa.

Durante anos, as armas do Hezbollah têm sido debatidas no Líbano como um problema de defesa nacional, conflito com Israel e equilíbrio interno. Estão agora a tornar-se um dos elementos de uma relação de poder muito mais ampla entre Washington e Teerão.

Isto não diminui a competência das instituições libanesas. Isto significa simplesmente que os actores externos não vêem o caso da mesma forma que Beirute.

Para os Estados Unidos, o Hezbollah pertence à arquitetura regional iraniana.

Para o Governo libanês, a questão é o monopólio da força legítima e a recuperação do Estado da decisão sobre a guerra e a paz.

Estas duas leituras podem conduzir ao mesmo objectivo prático em certos pontos, mas baseiam-se em lógicas muito diferentes.

Essa diferença explica porque Beirute procura impedir que um calendário externo lhe seja imposto.

Irã tem pouca razão para vender um cartão libanês antes de conhecer o preço dos EUA

Do lado iraniano, o valor do Hezbollah aumenta precisamente porque Washington se integra às suas exigências.

Teerão não negocia após um período normal de relações diplomáticas. Negocia após sete meses de guerra, sob sanções, com pressão direta sobre suas rotas aéreas e marítimas. Seu antigo guia Ali Khamenei foi morto no início do conflito. Oficiais militares também foram eliminados. O país sofreu com as greves dos Estados Unidos e de Israel e ainda enfrenta um mecanismo económico para reduzir a sua margem de manobra.

Nestas circunstâncias, o Irão procura preservar aquilo que considera serem os seus cartões de negociação.

Isto não nos permite concluir que ele está a negociar directamente o futuro das armas do Hezbollah. Isto, por outro lado, permite compreender por que razão se recusa a deixar o território iraniano em paz.

Se Teerão aceitar um acordo, procurará logicamente saber o que ganha em matéria de sanções, Ormuz, comércio e frentes regionais.

Washington procura exactamente o contrário: impedir que uma cessação das hostilidades simplesmente permita ao Irão preservar todos os seus acordos regionais sem alterações.

É aqui que reside o coração das negociações.

E é aí que o Líbano se torna vulnerável aos resultados de uma discussão em que não participa.

Por conseguinte, o Líbano está a tentar estabelecer o seu próprio calendário antes de um acordo regional o ultrapassar

A comunidade oficial libanesa identificou claramente este risco.

Nawaf Salam usa sua presença em Nova York para aumentar as reuniões. Há dois objectivos claros.

O primeiro diz respeito ao Finul. Se a sua missão terminar no final do ano, Beirute quer evitar um vazio internacional no Sul. As discussões sobre uma força de substituição, uma presença europeia ou outra fórmula internacional devem, portanto, prosseguir independentemente do resultado das negociações entre a América e o Irão.

O segundo objectivo diz respeito à autoridade estatal.

O governo busca apoio internacional para suas decisões sobre o destacamento do exército, o monopólio de armas e a recuperação da decisão sobre guerra e paz.

A lógica é importante: Beirute está tentando transformar uma janela diplomática regional em fortalecimento de suas próprias instituições.

Ela mal pode esperar para saber se Washington e Teerão farão um acordo.

O calendário do Sul, da Final e da pressão americana sobre o governo libanês já está em curso.

Trump reuniu líderes regionais enquanto o Canal iraniano operava a poucos quilômetros de distância

O método americano também mostra que Washington não confia em uma única negociação.

Donald Trump reuniu em Nova Iorque vários líderes e líderes árabes e muçulmanos. Nawaf Salam participou da reunião.

Os pormenores são politicamente importantes. Por conseguinte, o Líbano foi integrado na consulta regional de Washington, ao mesmo tempo que os emissários dos EUA negociavam indirectamente com os iranianos.

Beirute não estava na sala de negociações EUA-Iraniano. No entanto, estava presente no outro círculo: o dos estados da região consultados pelo presidente americano.

Esta configuração dá ao Líbano uma capacidade de expressão, mas não de veto.

Nawaf Salam pode definir prioridades libanesas. Pode insistir na retirada de Israel, no papel do exército, na reconstrução e na necessidade de evitar um vazio no Sul.

Ele não pode determinar que concessões Washington vai pedir em Teerão ou o que Teerão vai aceitar.

Esta é toda a diferença entre participar numa consulta e participar numa negociação.

Pequim constrói outra saída da guerra

A China está também a tentar influenciar o conteúdo do regulamento.

Várias viagens em setembro mostram que esta mediação não é improvisada. Em 8 de Setembro, o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, visitaram Pequim. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi chegou lá em 16 de setembro.

Pequim destacou o memorando de Islamabad como um possível quadro para o regresso às negociações.

A posição chinesa baseia-se numa ideia específica: o Irão deve sair da guerra mantendo a sua capacidade de agir como o poder político, económico e científico da China e parceiro estratégico. Pequim rejeita uma arquitetura regional construída sobre a exclusão sustentável de Teerão ou gargalos.

Esta posição ganhou peso quando a Arábia Saudita, Egito, Paquistão e Turquia chamaram em Nova York para manter o memorando Islamabad como uma referência para a paz e estabilidade.

O equilíbrio de poder não se limita, portanto, a Washington e Teerão.

A China quer influenciar as condições do pós-guerra. O Qatar serve como mediador. Várias potências regionais apoiam um quadro de negociação. Os Estados Unidos consultam separadamente os seus parceiros do Médio Oriente.

Líbano encontra-se no meio desta arquitetura sem o peso necessário para moldá-lo sozinho.

As negociações regionais não isentam Washington da pressão directa sobre Beirute

No entanto, seria enganoso pensar que os Estados Unidos aguardam um acordo com o Irão antes de agirem no Líbano.

A pressão sobre Beirute já está em curso.

Os visitantes de Washington relatam que as autoridades americanas querem uma tradução concreta das decisões libanesas sobre o monopólio das armas. Eles fazem perguntas sobre o Sul, locais militares e a presença de armas em outras partes do país.

O raciocínio americano é simples: o Estado libanês assumiu compromissos, Washington quer agora medir a sua implementação.

Esta pressão avança, portanto, independentemente do diálogo com Teerão.

Este é um ponto essencial para compreender a estratégia americana.

Washington trabalha em dois níveis simultaneamente. Negocia com o Irão sobre o ambiente regional. Dirige as instituições libanesas para mudar a situação interna.

Um possível acordo com Teerão poderia facilitar esta política. A sua ausência não o impede de continuar.

O risco de um « grande mercado » existe na imaginação, ainda não nos dados disponíveis

Em Beirute, quaisquer negociações americano-iranianas reanimam naturalmente o cenário de um grande compromisso regional em que os casos seriam trocados uns contra os outros.

Esta hipótese deve ser tratada com precaução.

Os documentos disponíveis não mostram a existência de um acordo em que o Irão teria prometido uma concessão específica ao Hezbollah em troca de levantamento de uma sanção ou garantia dos EUA.

Não prevêem qualquer calendário de desarmamento negociado entre Washington e Teerão.

Também não demonstram que os Estados Unidos concordariam em deixar o Irão com uma influência particular no Líbano em troca de uma concessão nuclear.

Apresentar um desses cenários como informação seria, portanto, incorreto.

O que está documentado é mais limitado e mais forte.

O Irão pede uma saída da guerra que tenha em conta as frentes regionais. Os Estados Unidos querem lidar com organizações aliadas em Teerão como parte de um acordo mais amplo. O Hezbollah pertence a esta equação. As autoridades libanesas sabem que estão preocupadas e procuram avançar as suas próprias prioridades antes de serem acordados parâmetros regionais.

Já é considerável.

Para Beirute, o verdadeiro desafio é evitar que « arquivo Hizbullah » substitua « arquivo Líbano »

A distinção pode parecer semântica. Na realidade, é estratégico.

Se Washington e Teerão falarem do Hezbollah apenas como parte da rede regional iraniana, os interesses do Estado libanês podem tornar-se secundários.

Mas Beirute tem seus próprios arquivos.

Ela quer o fim das operações israelitas. Ela quer que as áreas ainda estejam ocupadas. Deve organizar o regresso dos habitantes. Ela quer evitar o vácuo depois do Finul. Tem de financiar o exército e a reconstrução. Deve também resolver a questão das armas sem causar uma crise interna.

Nenhuma destas questões está perfeitamente limitada à relação entre o Irão e o Hezbollah.

Portanto, a atividade diplomática libanesa em Nova York é mais importante do que uma mera presença de protocolo.

O governo está tentando lembrar que o Líbano é um Estado com seus próprios interesses, não apenas o território em que o principal aliado árabe de Teerã está localizado.

A sombra determinará parte da sequência.

Se a questão libanesa for absorvida pelas negociações entre a América e o Irão, Beirute corre o risco de sofrer com o calendário de outros.

Se for capaz de impor suas próprias prioridades ao lado do diálogo regional, o governo terá uma margem maior para transformar um possível relaxamento em uma consolidação do Estado.

Por enquanto, não se podem fazer avanços sobre quais dessas duas trajetórias prevalecerão. Mas as negociações de Nova Iorque já tornaram uma coisa visível:o Líbano não está oficialmente à mesa entre Washington e Teerão, enquanto um dos principais temas de seu confronto regional está em seu território.É menos um lugar em negociação do que uma posição de exposição ao seu resultado.