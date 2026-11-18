Na quarta-feira, 18 de novembro de 2026, o governo alemão aprovou a sua contribuição para o EUSM Líbano, missão europeia de apoio às forças de segurança libanesas. Berlim prevê até 15 oficiais policiais e aduaneiros, bem como pessoal militar limitado para treinar a marinha libanesa. Não anuncia uma implantação já concluída.
EUSM Líbano: uma contribuição civil e militar
O limite máximo de 15 pessoas diz respeito à parte civil. A declaração do Governo não especifica o contingente militar. Descreve uma participação desarmada e afirma que o Bundestag será informado, sem a necessária votação de autorização de acordo com Berlim.
A decisão de lançar a missão está prevista para Dezembro. Por conseguinte, o anúncio estabelece um compromisso nacional, mas não uma data para a chegada do pessoal.
Uma missão criada em outubro, um lançamento separado
O Conselho da União Europeia criou o EUSM Líbano em 12 de Outubro, a convite das autoridades libanesas. Seu mandato inicial é de três anos. Uma decisão separada deve começar após o planeamento operacional.
O regime europeu tem dois pilares. A componente militar presta aconselhamento e formação ao exército, incluindo nas fronteiras e na segurança marítima. O componente civil acompanha as forças de segurança internas, com treinamento especializado contra crimes cibernéticos e contrabando. A governação da segurança portuária, nomeadamente em Beirute, também está incluída nas suas tarefas.
Estes objectivos abrangem toda a missão europeia. Não significam que cada país participante assuma todas estas funções. A contribuição anunciada por Berlim inclui policiais, oficiais aduaneiros e treinamento naval.
Suporte que não substitui a UNIFIL isoladamente
O MEUE visa reforçar as instituições libanesas ao abrigo da Resolução 1701. O seu mandato de aconselhamento e formação não permite que seja apresentado como uma retoma automática das patrulhas da UNIFIL e de outras funções. O Conselho prevê a coordenação com as Nações Unidas e os parceiros do sector da segurança.
O próximo passo continua a ser o lançamento operacional europeu. A aprovação alemã é uma contribuição para a sua preparação, não uma prova da sua entrada em serviço.
Capa: Reichstag fachada em Berlim, 16 outubro 2026. Arquivo de ilustração, não reunião do governo ou votação sobre EUSM. Foto Gravitatas / Wikimedia Commons, CC0. Foto inteira, curativo editorial não-gerativo.
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