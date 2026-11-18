Na quarta-feira, 18 de novembro de 2026, o Senado francês aprovou a Lei de Financiamento da Previdência Social para 2027 por 201 votos a 124. Esta votação em primeira leitura não constitui a aprovação final do orçamento social.
A maioria transportada pela direita e centro
Anão. 118No total, 340 eleitores e 325 votos foram expressos. Quinze senadores se abstiveram e oito não votaram.
Os republicanos deram 116 votos a favor, contra uma oposição e três abstenções. A União Centralista e Independente deu 57 votos ao texto, com cinco dos seus membros abstendo-se. O grupo socialista, ecologista e republicano registrou 61 votos contra. Esta distribuição permite distinguir a maioria no Palais du Luxembourg do destino anteriormente reservado ao projecto na Assembleia Nacional.
Após a rejeição na Assembleia Nacional
Aprocesso legislativo oficialtraça uma viagem iniciada em 1 de outubro, data da submissão do governo à Assembleia Nacional. Ele indicou que o texto foi considerado rejeitado em 23 de outubro, antes de ser enviado ao Senado em 2 de novembro.
A revisão do Senado baseou-se no relatório da Comissão dos Assuntos Sociais, apresentado em 4 de Novembro sob a responsabilidade do relator-geral Olivier Henno. As sessões foram realizadas durante vários dias, até 18 de novembro.
Texto adoptado por uma câmara, não uma lei existente
Por conseguinte, a decisão do Senado estabelece a sua posição no processo parlamentar. Não significa que as disposições em análise se apliquem agora aos segurados, empregadores ou profissionais de saúde.
O processo permanece em primeira leitura no Senado. As disposições adoptadas constam dotexto do trabalho do senadoseparado de uma lei finalmente adoptada e promulgada. O resultado da eleição confirma, assim, uma etapa no curso da PLFSS 2027, sem prejuízo de sua versão final.
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