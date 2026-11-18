Amal e Hezbollah rejeitam negociações diretas com Israel em um comunicado conjunto. Apoiam o papel do exército e das instituições, apelam à retirada de Israel e à reconstrução acelerada. O texto de 18 de Novembro não contém qualquer compromisso ou calendário explícitos sobre o desarmamento do Hezbollah.

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Amal e Hezbollah reafirmaram na quarta-feira, 18 de novembro de 2026, sua rejeição de um processo de negociações diretas com Israel, ao mesmo tempo que enfatizam o papel do exército libanês e das instituições de segurança. Num comunicado conjunto, os dois movimentos convidaram o Governo a reforçar a presença do Estado nas áreas afetadas pelos ataques e a acelerar a reconstrução.

O texto é reproduzido na íntegra por: Al-Jadeedfoi publicado após uma reunião entre Ali Daamouch, presidente do Conselho Executivo do Hezbollah, e Mustapha Fouani, presidente do órgão executivo Amal. Os seus sete pontos dizem respeito à soberania, retirada israelita, unidade nacional, responsabilidades governamentais, instituições, reconstrução e relações externas.

Apoio às instituições, com limites diplomáticos

Ambas as partes apresentam a protecção do Líbano como uma responsabilidade comum que deve prevalecer sobre as diferenças políticas. Apelam à consolidação da solidariedade interna e à rejeição de iniciativas que possam aumentar as divisões ou enfraquecer a posição nacional.

Seu apoio ao papel do exército e dos serviços de segurança é acompanhado por uma demanda por uma presença crescente do Estado em todo o país. No entanto, não significa aprovação de todas as políticas governamentais. A passagem do Governo exclui expressamente um processo de negociação direta com Israel.

Essa articulação é o ponto central do comunicado: os signatários buscam a ação do Estado para defender a soberania e atender às necessidades da população, ao mesmo tempo que estabelecem um limite político aos meios diplomáticos empregados. O texto não especifica um mecanismo ou calendário alternativos para as discussões.

Regresso de habitantes e reconstrução

Amal e Hezbollah apelam à cessação dos ataques israelitas, à retirada dos territórios libaneses ocupados e à implementação do acordo de cessar-fogo e da resolução 1701. Ligam estas exigências ao regresso dos habitantes às suas comunidades.

Eles também colocam as necessidades de residentes e pessoas deslocadas entre as responsabilidades imediatas do governo. Na sua opinião, a reconstrução, a reabilitação das infra-estruturas e a restauração dos serviços essenciais devem mobilizar os recursos disponíveis e o apoio árabe e internacional. No entanto, não há novo envelope de financiamento ou lista de projetos aprovados.

Nenhum compromisso anunciado em matéria de desarmamento

O apoio expresso às instituições não é acompanhado nestes sete pontos por um compromisso explícito de entregar as armas do Hezbollah ao Estado. Não há calendário para o desarmamento. Seria, portanto, incorrecto apresentar esta declaração como um acordo sobre esta matéria.

Do mesmo modo, o apelo à unidade por si só não resolve as diferenças nas negociações com Israel. O comunicado torna pública uma posição comum entre Amal e Hezbollah; Não é uma decisão do Conselho de Ministros nem o anúncio de um compromisso com outras forças políticas.

Ilustração: Parlamento libanês em Beirute, uma fotografia de arquivo cuja data de disparo não está estabelecida. Não representa o encontro dos dois movimentos. Foto: François el Bacha / Libnanews.

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