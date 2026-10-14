14 octobre 2026
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Corrida Ashrafieh 10452 – Edição 2026

Libnanews
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« Achrafieh, o ponto de partida. Líbano, o destino final. Um nome e slogan cheios de significado, emoção e nostalgia. Nós os escolhemos porque estamos profundamente ligados ao nosso país, à sua capital, Beirute, e a Ashrafieh, esta colina que está nas alturas da cidade […]

Gara Ashrafieh 10452 – Edizione 2026
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« Achrafieh, o ponto de partida. Líbano, o destino final. »

Um nome e slogan cheios de significado, emoção e nostalgia.

Nós os escolhemos porque estamos profundamente ligados ao nosso país, à sua capital, Beirute, e a Ashrafieh, esta colina que está nas alturas da cidade e ocupa um lugar especial no coração de cada libanês.

Ashrafieh faz vibrar nossa memória coletiva, assim como a rocha Rauché, também conhecida como Rocha do Pombo, permanece inseparável da história e das memórias dos habitantes de Beirute.

Esta rocha sempre foi um refúgio natural para pássaros, símbolos da liberdade. Suas cavidades tornaram-se um abrigo para pombos, como as ruas de Achrafieh que também lhes oferecem refúgio. E enquanto os pássaros voam sobre as ondas do Mediterrâneo, outros estendem as asas sobre os edifícios de Achrafieh, suas ruas e memórias.

O curso profissional da corridaAshrafieh 10452simbolicamente refere-se à área total do Líbano de 10.452 quilómetros quadrados.

Cada passo dado pelos participantes torna-se assim uma homenagem aos passos dados por aqueles que ajudaram a construir a grandeza do nosso país. Um país cujas canções continuam a ressoar, levando neles a memória de seus entes queridos, suas vitórias e seus sonhos.

Sim, Ashrafieh é o ponto de partida!

O ponto de partida do amor, mas também do sofrimento e da resistência.

O ponto de partida para a excelência em saúde e educação, criatividade, cultura e patrimônio.

O ponto de partida da alegria, bares e locais de encontro onde toda a energia da juventude libanesa é expressa.

Ashrafieh é também esta área onde a Mesquita Baydoun fica ao lado da igreja Notre-Dame-des-Dones, onde o chamado à oração encontra canções religiosas e perfumes de incenso.

É a animação de suas ruas, a efervescência de seus estabelecimentos e o incessante movimento de Beirute.

É também sua proximidade ao porto da capital e seus silos devastados, testemunhando uma tragédia que permanece profundamente enraizada na memória coletiva.

Finalmente, é esta agitação particular, querida a todos aqueles que amam Ashrafieh e frequentam os seus restaurantes sempre animados.

Mas Ashrafieh é também o ponto de partida para uma profunda e inabalável sensação de pertença nacional, em que o Líbano continua a ser a nossa única motivação, o nosso único horizonte e o nosso destino final.

Até 25 de outubro de 2026

Hoje, como a nova edição doraça Ashrafieh 10452, programado em25 de outubro de 2026, associaçãoO Caminho Direitotem o prazer de estender um convite caloroso para atletas profissionais, entusiastas de corrida e todos os entusiastas do esporte.

Este convite é também para aqueles que simplesmente querem compartilhar momentos de alegria, otimismo, música e canções, em um ambiente festivo e amigável.

Convidamos todos a juntarem-se a nós para trazer uma mensagem comum: contribuir para uma mudança positiva, concreta e duradoura na nossa sociedade.

Embarcamos nesta aventura porque adoramos enfrentar os desafios, independentemente da sua natureza e escala.

Em primeiro lugar, há as dificuldades económicas que enfrentamos.

Depois há as provas no sul do Líbano, os seus habitantes e todo o nosso país.

Há também os desafios relacionados com o tempo de outono, que tivemos de enfrentar durante a edição anterior e que pudemos responder com profissionalismo.

E acima de tudo, há esse amor pela vida que continua a caracterizar nosso povo, apesar das crises e provações que nosso país está passando.

Dois caminhos, o mesmo espírito de solidariedade

A25 de outubro próximoRenovamos o nosso compromisso com todos aqueles que amam o Líbano, bem como com cada corredor e participante que escolhe juntar-se a nós.

Serão oferecidos dois cursos:

  • O curso profissional de 10 452 metros, destinado a corredores que desejam assumir um desafio esportivo.
  • A trilha de alegria de 2000m, projetado para reunir um público mais amplo em um ambiente festivo e amigável.

Este segundo curso reunirá libaneses, estudantes e membros de comunidades estrangeiras de diferentes partes do país.

Todos se reunirão para correr pelas ruas de Ashrafieh e seus arredores, e para levar junto uma mensagem destinada a ressoar bem além das fronteiras do Líbano:

« Quando Ashrafieh corre, é tudo Líbano correndo com ela. »

Correndo para apoiar os mais vulneráveis

O produto deste evento será dedicado a iniciativas destinadas a atenuar as consequências das difíceis condições no Líbano.

O nosso objectivo é ajudar a satisfazer as necessidades básicas dos nossos cidadãos, incluindo alimentos, habitação, educação e cuidados de saúde.

Será prestada especial atenção às pessoas mais vulneráveis da nossa sociedade.

Estas incluem as crianças idosas, órfãs e as mulheres que continuam a sofrer várias formas de discriminação.

Através desta iniciativa, queremos tornar o desporto um verdadeiro instrumento de solidariedade e de ajuda mútua, capaz de reunir energias em torno de uma causa humana e nacional.

Praça Sassin nas cores do esporte, música e alegria

Este evento nunca poderia ter alcançado tal dimensão sem o compromisso e apoio de empresas, indústrias e meios de comunicação social libaneses.

Gostaríamos também de reconhecer a contribuição de clubes desportivos, associações e instituições que participam na corrida e trabalham para o seu sucesso.

Todos partilham a mesma vontade: tornar este dia uma verdadeira celebração da vida, preenchendopraça Sassinede cores, esportes, música e alegria.

É deste lugar emblemático, que encarna uma parte importante da memória de Ashrafieh e do Líbano, que queremos enviar uma mensagem positiva.

Uma mensagem que recorda que as instituições e as empresas libanesas podem, quando trabalham juntas, criar momentos de felicidade e transformar espaços públicos em lugares de encontro, vitalidade e esperança.

Queremos mostrar que juntos podemos manter nosso país vivo, celebrar o que nos une e preservar aquela energia que é a força do povo libanês.

É em Ashrafieh que começamos… e é para o Líbano como um todo que avançamos.

« Achrafieh, o ponto de partida. Líbano, o destino final. »

Registo e informações

Participar nocorrida Ashrafieh 10452 – Edição 2026as pessoas interessadas são convidadas a inscrever-se no site do Caminho Direito ou a contactar directamente os organizadores.

Data do evento:domingo, 25 de outubro de 2026

Local:Ashrafieh, Beirute, Líbano

Curso:10.452 metros e 2.000 metros

Ligação de registo:

https://therightpathngo.com/

Associação Organizadora: O Caminho Certo

Telefone:+961 81 175 924

Correio electrónico:events@ therightpathngo.com

Instagram e Facebook:@ therightpathngo

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