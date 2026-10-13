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Ghineh O Santuário Esquecido de Adonis

Nas alturas de Kesrouan, o local Ghineh abriga um dos santuários mais esquecidos do Líbano: Adonis adoração.

Na rocha, um baixo-relevo helenístico mostra uma cena de caça: segundo a lenda, onde Adonis foi mortalmente ferido por um javali.

As gotas de seu sangue, misturadas com as lágrimas de Afrodite, teriam dado à luz as anêmonas que florescem toda primavera no Líbano.

Não muito longe do túmulo, um antigo templo romano, o Palácio de Adonis, mais tarde será transformado em uma igreja bizantina.

O edifício foi destruído pelo terremoto do ano 550, deixando para trás as ruínas de uma antiga aldeia, entre poços e lugares esquecidos da vida.

No entanto, vários mosaicos passaram por séculos quase intactos, decorados com figuras animais.

Toda primavera, os Adonias celebravam aqui o luto e depois o retorno à vida do deus, em festas reservadas às mulheres.

Kesrouan, Líbano

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