Consolidação financeira de Washington: Reforma bancária libanesa

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Em Washington, dois arquivos separados se juntaram

A visita de Nawaf Salam a Washington destacou um importante desenvolvimento na relação entre o Líbano e os Estados Unidos. A reforma do sector bancário, a recuperação da confiança internacional e as negociações com as instituições financeiras deixaram de ser tratadas separadamente das questões de segurança e soberania. As discussões dos EUA mostram agora uma ligação directa entre a recuperação do sistema financeiro libanês e a luta contra os circuitos financeiros atribuídos ao Irão e ao Hezbollah. Esta reconciliação muda a natureza do arquivo. Durante vários anos, a crise bancária foi abordada principalmente através de perdas acumuladas, reestruturação institucional, o destino dos depósitos, o Banco do Líbano e as reformas necessárias para chegar a um acordo com o Fundo Monetário Internacional. Agora é necessária uma segunda vertente. Washington pede a Beirute que mostre que seu sistema financeiro não pode mais servir como ponte para redes além do controle estatal.

A mensagem foi expressa durante as conversações entre Nawaf Salam e o Ministro das Finanças, Yassine Jaber, com o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent. As discussões centraram-se em reformas fundamentais no sector financeiro, mas também na necessidade de tomar medidas decisivas contra as redes financeiras ligadas ao Irão e ao Hezbollah. Paralelamente, a Delegação Libanesa apresentou os progressos alegados pelo Governo nas reformas financeiras e bancárias. Apelou ao apoio dos EUA para o avanço das negociações com o Fundo Monetário Internacional e para o reforço da cooperação com o Banco Mundial. A mesma entrevista reuniu, portanto, dois temas que poderiam ter sido discutidos separadamente no passado: por um lado, reconstruir bancos; por outro, reforçar o controle estatal sobre os fluxos financeiros.

Esta convergência é um dos elementos mais importantes das discussões de Washington. Revela uma visão americana mais ampla da recuperação libanesa. Restabelecer a confiança nos bancos deixaria de ser apenas lidar com perdas passadas. Deve também assegurar-se que o sistema emergente da crise possa identificar a origem dos fundos, controlar as transacções e limitar os canais para além dos mecanismos de controlo tradicionais. Para o Líbano, a dificuldade é considerável. O colapso bancário acelerou precisamente o desenvolvimento de uma economia baseada em dinheiro. Esta economia de dinheiro torna mais difícil rastrear transações que Washington quer fortalecer.

Economia de caixa torna-se uma questão estratégica

A generalização do pagamento em numerário não é um fenómeno marginal decorrente de práticas clandestinas. É uma das consequências directas da crise financeira. Quando os depositantes perderam o acesso normal às suas contas e as restrições bancárias foram estabelecidas, uma parte significativa da actividade económica foi transferida para fora dos bancos. As empresas tiveram de se adaptar. As famílias também favoreceram as espécies. Os pagamentos em dólares físicos aumentaram. Parte da economia foi organizada em torno de circuitos muito menos visíveis para as instituições financeiras.

O governo apresentou especificamente a Washington seus esforços para reduzir o uso de espécies fora do sistema financeiro. Sublinhou igualmente a transparência, o cumprimento dos procedimentos bancários, a luta contra o branqueamento de capitais e a luta contra o financiamento do terrorismo. Estes diferentes elementos não são acessórios. Eles condicionam a capacidade do Líbano para recuperar uma relação normal com bancos correspondentes estrangeiros e, mais amplamente, com o sistema financeiro internacional.

O problema reside no círculo vicioso criado pela crise. Quanto mais bancos libaneses desconfiam, mais dinheiro usam. Quanto maior a importância das espécies, maior a preocupação dos parceiros estrangeiros com a rastreabilidade financeira. E quanto mais severos são os controlos internacionais, mais difícil é para os bancos libaneses operarem normalmente no estrangeiro. A restauração do sistema bancário deve, portanto, resolver simultaneamente uma crise de solvência, uma crise de confiança e uma crise de conformidade.

Neste contexto, as exigências dos EUA para as redes financeiras relacionadas com o Irão e o Hezbollah estão a tornar-se muito mais amplas. Não basta atingir algumas contas bancárias. Alguns dos movimentos financeiros susceptíveis de interessar as autoridades dos EUA podem estar fora do sistema bancário tradicional. O combate a estes circuitos exige, pois, uma transformação dos métodos de controlo e, sobretudo, uma redução gradual da dimensão da economia de caixa.

Reforma bancária confrontada com uma nova condição política

O Líbano procura também avançar com o Fundo Monetário Internacional. O governo coloca a reestruturação bancária, lidando com as consequências da crise e restaurando um sistema financeiro viável como prioridade. Procura-se também uma cooperação com o Banco Mundial, incluindo o financiamento de projectos no domínio da energia, da água, das infra-estruturas, da transformação digital e dos sistemas de protecção social.

Washington tem assim vários meios de influência. Os Estados Unidos não decidem sozinhos sobre os programas do Fundo Monetário Internacional ou do Banco Mundial. No entanto, o seu peso na arquitectura financeira internacional continua a ser considerável. O apoio político dos EUA é, portanto, procurado por Beirute em um momento em que o país está tentando mobilizar financiamento externo para emergir de uma crise que durou vários anos.

É a este nível que emerge uma forma mais complexa de condicionalidade. Há muito que os parceiros internacionais exigem reformas fiscais, bancárias e institucionais. As discussões atuais acrescentam uma dimensão de segurança e geopolítica. O sistema financeiro libanês não deve apenas tornar-se solvente e transparente. Deve também demonstrar a sua capacidade de impedir que as redes ligadas aos agentes sancionados ignorem os mecanismos de monitorização.

No entanto, seria excessivo declarar, com base unicamente nos elementos de prova disponíveis, que um acordo financeiro internacional está formalmente condicionado ao desarmamento do Hezbollah. As fontes não permitem estabelecer uma tal condição jurídica directa. Por outro lado, mostram claramente que os interlocutores dos EUA estão agora a colocar a reforma financeira, a confiança bancária e a necessidade de perturbar as redes financeiras relacionadas com o Irão e o Hezbollah na mesma conversa. Esta justaposição é politicamente significativa.

Hezbollah em face da pressão que já não passa apenas através de armas

A pressão americana sobre o Hezbollah já não se limita à questão do seu arsenal. Visa igualmente a sua capacidade de operar num contexto financeiro em que as transacções sejam mais acompanhadas. Esta dimensão é tanto mais importante quanto o debate sobre as armas enfrenta muitos obstáculos políticos e de segurança. O controle financeiro oferece aos Estados Unidos outra alavanca, potencialmente mais progressiva e menos diretamente militar.

Esta estratégia pode actuar em vários níveis. Pode visar pessoas ou estruturas já sancionadas. Pode igualmente procurar impedir a utilização de intermediários para contornar restrições. Finalmente, pode pressionar o Estado libanês a desenvolver mecanismos que possam acompanhar mais de perto os movimentos monetários que estão atualmente fora dos bancos.

Mas tal política enfrenta uma dificuldade prática. Uma economia baseada em dinheiro amplamente dollarized não torna fácil distinguir transações ordinárias daqueles considerados suspeitos. Centenas de milhares de libaneses usam dólares físicos diariamente sem se envolver em atividades ilegais. As empresas liquidam os seus fornecedores em numerário porque o sistema bancário não recuperou o seu funcionamento normal. Qualquer política de controlo demasiado brutal poderia, portanto, perturbar ainda mais uma economia já frágil.

O desafio para o Estado é restaurar a confiança suficiente para que o dinheiro retorne gradualmente ao sistema bancário. A supervisão financeira não pode ser sustentável se os cidadãos se recusarem a depositar os seus fundos nos bancos. Assim, a questão do Hezbollah junta-se inesperadamente à dos depositantes. Sem uma solução credível para os aforradores, a normalização bancária permanecerá incompleta. E sem normalização bancária, a redução da economia de caixa permanecerá difícil.

Requerentes no centro da credibilidade do novo sistema

A crise dos depósitos é, portanto, o ponto de encontro entre os requisitos financeiros nacionais e as aplicações internacionais. Um sistema bancário reestruturado que não consiga convencer os depositantes a confiar-lhe o seu dinheiro novamente não poderá desempenhar plenamente o seu papel. O regresso da confiança dependerá da forma como as perdas serão distribuídas e da capacidade das autoridades de apresentarem uma via credível de reembolso.

As reflexões no corpus evocam uma auditoria abrangente do Banco do Líbano e dos bancos comerciais, a identificação precisa dos compromissos e uma distribuição das perdas reguladas por lei. Está também prevista uma protecção especial para os candidatos de pequena e média dimensão. O objectivo seria colocar a questão dos depósitos no centro da recuperação nacional, em vez de a considerar apenas como uma disputa entre bancos e clientes.

Esta dimensão é de interesse directo para Washington. Se os depositantes recuperarem gradualmente a confiança no sistema, o dinheiro pode retornar aos bancos. As transacções tornam-se mais rastreáveis. As instituições de acompanhamento têm mais informações. Por outro lado, se os depositantes considerarem os bancos perigosos, manterão seus ativos fora do sistema. A luta contra as redes financeiras opacas tornar-se-á então muito mais difícil.

A reforma bancária e a luta contra o financiamento ilegal não são, portanto, dois programas paralelos. Eles dependem um do outro. Um sistema financeiro confiável facilita o controle. Um sistema mais controlado facilita o retorno das relações com os bancos internacionais. Mas tudo só funciona se os depositantes concordarem em voltar.

Pressão que poderia atingir o próprio setor bancário

A questão mais sensível diz respeito à responsabilidade das instituições financeiras. Os bancos libaneses já enfrentam o problema da partilha de perdas. Alguns também podem sofrer pressão aumentada sobre seus procedimentos de conformidade. Os estabelecimentos capazes de demonstrar o cumprimento dos novos requisitos poderiam encontrar mais facilmente relações normais com os seus parceiros estrangeiros. Aqueles que não o fazem poderiam ficar mais isolados.

Tal poderá acelerar a reestruturação do sector. Nem todos os bancos terão provavelmente a mesma capacidade financeira e técnica para satisfazer os novos requisitos. Alguns terão de reforçar os seus controlos internos. Outros podem necessitar de capital adicional. Os estabelecimentos mais frágeis poderiam ser absorvidos, reestruturados ou deixados no mercado.

O controlo dos proprietários benéficos, a identificação de movimentos suspeitos e a rastreabilidade dos pagamentos deverão então tornar-se mais importantes. A transformação digital referida em vários projetos de reforma faz parte dessa lógica. Quanto mais operações públicas e privadas puderem ser rastreadas eletronicamente, mais difícil se torna esconder certos fluxos em cadeias intermediárias.

No entanto, esta transformação não será sem resistência. O sistema económico libanês está há muito acompanhado de uma forte circulação de espécies e de estruturas informais. O aumento da transparência ameaça não só as redes relacionadas com o Hezbollah, mas também outros interesses económicos, políticos ou elitistas. A reforma pode, portanto, encontrar oposições de origens muito diferentes.

Washington liga soberania financeira à soberania militar

A aproximação mais significativa aparece quando o arquivo bancário é colocado em todas as discussões libanesa-americanas. No campo militar, Washington pede que o Estado exerça autoridade exclusiva. Na vertente financeira, a lógica é comparável: os circuitos para além do controlo institucional devem ser reduzidos.

Esta simetria ilumina a estratégia americana. O conceito de soberania já não se limita ao controle territorial. Trata-se também da circulação de dinheiro. Um Estado que reivindica o monopólio das armas mas não sabe controlar os fluxos financeiros que operam no seu território permaneceria, nesta leitura, parcialmente soberano.

O governo de Nawaf Salam é assim confrontado com dois projetos que estão avançando simultaneamente. Deve fortalecer o exército e estender a autoridade estatal, enquanto reestrutura os bancos e reconduz a economia a circuitos controláveis. Ambas as operações requerem um financiamento externo significativo. Eles também exigem decisões internas que podem causar forte resistência.

O calendário aumenta ainda mais a dificuldade. O governo não tem décadas para restaurar gradualmente a confiança. As discussões sobre reconstrução, Sul, Fundo Monetário Internacional e reestruturação bancária prosseguem em paralelo. Parceiros estrangeiros querem resultados visíveis antes de comprometer recursos significativos.

O risco de uma caixa de velocidades para a economia libanesa

Esta nova arquitetura de pressão também carrega riscos. Se os requisitos financeiros se tornarem demasiado rápidos enquanto os bancos permanecem enfraquecidos, a economia de dinheiro poderia simplesmente mover-se para circuitos ainda menos visíveis. Os intervenientes em causa podem procurar novos intermediários, utilizar mais as transferências informais ou aumentar as operações fora do território libanês.

Por conseguinte, um controlo eficaz deve ser acompanhado de uma oferta financeira credível. As empresas devem poder utilizar os bancos sem recear perder o acesso ao seu dinheiro. As famílias devem dispor de meios de pagamento fiáveis. As transferências expatriadas devem poder aderir ao sistema bancário sem criar desconfiança entre os beneficiários.

Por conseguinte, o verdadeiro teste não será o número de medidas anunciadas. Será a capacidade de reconstruir um sistema em que a utilização normal de um banco se torne mais simples, mais segura e mais vantajosa do que a utilização permanente de dinheiro.

É precisamente isso que dá às discussões de Washington seu escopo. O registro financeiro libanês não é mais apenas o das perdas acumuladas desde a crise. Passa a fazer parte da recomposição política e de segurança do país. A reestruturação dos bancos, o destino dos depositantes, a luta contra a economia de caixa e o controle das redes financeiras ligadas ao Irã e ao Hezbollah estão agora convergindo para a mesma questão: até que ponto o Estado libanês pode recuperar o controle de um sistema financeiro, uma parte significativa do qual se desenvolveu fora de seus circuitos institucionais?

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