Três meios de comunicação Sehnaoui reportados ao tribunal

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Mais de vinte advogados libaneses recorreram à Procuradoria-Geral do Tribunal de Cassação sobre « Huna Loubnan », « Ici Beirute » e « This Is Beirute », três plataformas ligadas ao banqueiro e empresário Antoun Sehnaoui. O relatório apela a uma investigação sobre os contactos suspeitos e a cooperação com os intervenientes israelitas. Ele interveio após o anúncio de uma parceria entre « This Is Beirute » e o canal israelense i24NEWS e estendeu uma série de episódios diretamente envolvendo Sehnaoui. Este último tinha co-organizado um jantar em Washington em 27 de julho de 2026, com a presença do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e sua esposa Sara. Os tribunais libaneses então abriram uma investigação e emitiram um aviso de inquérito contra ele.

O novo relatório judicial não diz respeito apenas aos jornalistas ou a algum conteúdo publicado separadamente. Levanta a questão do papel do proprietário e financiador dos meios de comunicação social em causa.

Antoun Sehnaoui é um player conhecido no cenário bancário e midiático libanês. Ele preside a General Banking Corporation no Líbano, SGBL, e desenvolveu interesses de mídia ao longo dos anos.

« Aqui Beirute » pertence a este conjunto de mídia. O site em língua francesa foi lançado em 2021 com o jornalista Frédéric Domont. Sua versão em inglês, « This Is Beirute », é hoje a plataforma que anunciou publicamente a cooperação com i24NEWS.

Os laços financeiros de Sehnaoui com « Ici Beirute » foram documentados por vários anos. Um relatório da Fundação Samir Kassir sobre o financiamento da mídia libanesa cita « Ici Beirute » entre os meios de comunicação on-line financiados por Antoun Sehnaoui.

« This Is Beirute » também é identificado por vários meios internacionais como pertencente ao banqueiro libanês. Quando a justiça se interessou por Sehnaoui em julho após o jantar com Netanyahu, uma agência internacional de notícias descreveu « This Is Beirute » como um site relacionado a banqueiros.

Por conseguinte, o relatório de Setembro amplia o processo: a questão já não é apenas a dos contactos pessoais de Sehnaoui com funcionários israelitas. Trata-se agora também de actividades mediáticas no seu contexto económico e editorial.

Mais de 20 advogados apreendem a acusação

Os advogados recorreram ao Ministério Público do Tribunal de Cassação contra « Huna Loubnan », « Ici Beirute » e « This Is Beirute », bem como contra qualquer pessoa cuja participação nos fatos poderia ser estabelecida pela investigação.

Solicitam a convocação dos proprietários e gestores das plataformas relevantes.

Eles também querem que os serviços de segurança e agências relevantes para coletar documentos, comunicações e dados para determinar a natureza exata das relações com os atores israelenses.

O relatório refere-se a vários artigos do Código Penal Libanês, bem como à legislação sobre o boicote a Israel.

No entanto, cabe à acusação determinar se os factos apresentados justificam a investigação e, possivelmente, a acusação. As qualificações avançadas pelos advogados não constituem, nesta fase, conclusões judiciais.

Esta precaução é tanto mais importante quanto o dossiê combina vários tipos de fatos: publicações jornalísticas, contatos profissionais, cooperação mediática e relações pessoais ou políticas.

Esta é Beirute formaliza a sua cooperação com a i24NEWS

O elemento mais recente diz respeito a « Isto é Beirute ».

Em setembro de 2026, a plataforma em inglês ligada à Sehnaoui e à i24NEWS anunciou publicamente a cooperação. Um vídeo conjunto apresentou esta iniciativa como uma aproximação entre os dois editoriais.

i24NEWS é um canal israelense criado em 2013 pelo empresário franco-israelense Patrick Drahi. Ele transmite em várias línguas de Jaffa.

A natureza precisa do acordo com « This Is Beirute » não foi detalhada.

Em particular, os dois meios de comunicação não declararam publicamente se a sua relação incluía co-produção regular, intercâmbio de relatórios, partilha de conteúdos ou outra forma de cooperação editorial.

Esta falta de pormenor é precisamente um dos pontos que uma investigação poderia procurar esclarecer.

O Ministério Público poderia considerar quem negociou a relação, quem a autorizou nos meios de comunicação libaneses e quais as possíveis obrigações acordadas entre as duas partes.

A questão de Antoun Sehnaoui torna-se então central por causa de sua posição como proprietário de « This Is Beirute ».

Proprietário alvo de contato com Israel

O calendário dá ao novo alerta um âmbito específico.

Menos de dois meses antes do anúncio da cooperação entre « This Is Beirute » e i24NEWS, o próprio Antoun Sehnaoui tinha sido alvo de justiça libanesa por causa de seus contatos com funcionários israelenses.

Em 27 de julho de 2026, Sehnaoui e o antigo diplomata americano Morgan Ortagus organizaram um jantar em memória do senador republicano Lindsey Graham, que morreu em 11 de julho.

Benjamin Netanyahu e sua esposa Sara estavam entre os participantes.

Oficiais americanos também estavam presentes.

Após o evento, fotografias mostraram Antoun Sehnaoui na mesma mesa que o primeiro-ministro israelense e sua esposa.

Uma agência internacional de notícias confirmou a um oficial israelense e uma pessoa informou da organização do jantar que o jantar tinha sido organizado por Sehnaoui e Morgan Ortagus.

O evento provocou imediatamente controvérsia no Líbano.

Vinte advogados já tinham levado o caso a tribunal

Em 29 de julho, vinte advogados libaneses apreenderam o procurador-geral para abrir uma investigação sobre o encontro entre Antoun Sehnaoui e Benjamin Netanyahu.

Em particular, acusaram o banqueiro de contactos com Israel e pediram ao tribunal que considerasse uma possível violação da lei libanesa.

No mesmo dia, o juiz Ahmad Rami el-Hajj, perante o Tribunal de Cassação, emitiu um aviso de busca de 30 dias contra Sehnaoui.

A decisão exigia que os serviços de segurança o localizassem e o entrevistassem.

O tribunal havia solicitado previamente um cheque na fotografia do jantar. Segundo informações reportadas por uma agência de notícias internacional, o Gabinete de Informação Técnica concluiu que a imagem era genuína e não tinha sido manipulada digitalmente ou produzida por inteligência artificial.

Sehnaoui estava então nos Estados Unidos.

Isto não é uma condenação. No entanto, estabelece que, mesmo antes do novo caso relativo aos seus meios de comunicação social, as suas próprias relações com personalidades israelitas já estavam sob controlo judicial no Líbano.

Proximidade a Israel reclamada publicamente

Jantar com Netanyahu não foi o primeiro episódio público envolvendo Antoun Sehnaoui com Israel.

Em abril de 2026, ele participou dos Dias de Lembrança em Washington, D.C., a cerimônia anual organizada pelo Museu Memorial do Holocausto dos Estados Unidos.

O nome dele também tinha sido inscrito na parede do museu.

Morgan Ortagus mencionou publicamente o seu compromisso. Em particular, ela falou de seu apoio a uma iniciativa cultural americano-israelense.

Ela também descreveu Sehnaoui e sua família como vindo de várias gerações de « cristãos sionistas », uma caracterização relatada pela imprensa de língua inglesa.

Sehnaoui também defendeu publicamente o estabelecimento de relações diplomáticas entre o Líbano e Israel.

Essas posições são importantes para entender o contexto político do caso. No entanto, não constituem, por si só, provas das alegadas infracções em processos judiciais.

A justiça deve considerar acções específicas, não orientações políticas.

Sehnaoui mídia já tinha aberto seu conteúdo em Israel

A cooperação com o i24NEWS também não é o primeiro conteúdo israelita publicado pelas plataformas relacionadas com o Sehnaoui.

Em 4 de dezembro de 2025, « Here Beirute » transmitiu uma entrevista com Yechiel Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos.

Esta entrevista já havia gerado controvérsia no Líbano.

Foi um precedente importante: um meio de comunicação libanês deu a palavra directamente a um representante diplomático israelita, enquanto ambos os países não tinham relações diplomáticas.

A partir de fevereiro de 2026, uma nova etapa foi tomada com a transmissão de relatórios feitos diretamente em Israel.

Vários desses conteúdos são assinados por Selena Ryan.

Relatórios de Israel de Fevereiro

Em 10 de fevereiro de 2026, « This Is Beirute » publicou um relatório de Selena Ryan dando a palavra aos israelenses do norte sobre suas relações com o Líbano.

Seguem-se outras produções.

Em abril, ela entrevistou Avichai Stern, prefeito de Kiryat Shmona. Em maio, um relatório se concentra nos cristãos em Israel. Em agosto, uma turnê de produção em Tel Aviv deu a palavra ao vice-prefeito da cidade e israelenses em favor da aproximação com o Líbano.

« This Is Beirute » apresenta Selena Ryan como uma jornalista independente cobrindo a sociedade israelense e os assuntos regionais.

A plataforma também menciona seu papel na liderança da Associação de Amizade Israel-Líbano no Movimento Abraâmico.

Uma pesquisa jornalística publicada em setembro ficou então interessada em sua carreira. Em particular, referia-se a uma passagem para o exército israelita e a actividades relacionadas com « hasbara », um termo usado para se referir à diplomacia e comunicação pública israelita.

De acordo com as informações fornecidas no relatório, quatro relatórios e treze publicações associadas ao Ryan foram transmitidos pelas plataformas relevantes durante um período de seis meses.

Estas alegações terão de ser verificadas no contexto de um eventual inquérito.

Da entrevista à parceria institucional

Cronologia é usada para medir a evolução do arquivo.

Em dezembro de 2025, « Aqui Beirute » publicou uma entrevista com um diplomata israelense.

A partir de fevereiro de 2026, relatórios de Israel foram disponibilizados ao público libanês.

Em abril, Antoun Sehnaoui participou de uma cerimônia no Museu do Holocausto em Washington, D.C., e suas posições a favor de Israel foram publicamente mencionadas.

Em julho, ele co-anfitrião de um jantar com Benjamin Netanyahu. Vinte advogados então apreenderam a justiça libanesa, e um aviso de busca foi emitido contra ele.

Em agosto, « This Is Beirute » continua a publicar relatórios em Israel.

Em setembro, a plataforma formaliza a cooperação com a i24NEWS.

Então mais de vinte advogados apreenderam a acusação sobre « Huna Loubnan », « Aqui Beirute » e « Isto é Beirute ».

Só esta sucessão não prova a existência de uma estratégia comum ou de uma infracção penal. No entanto, fornece o contexto necessário para compreender por que razão o novo relatório excede em muito a questão de um único relatório.

A propriedade dos meios de comunicação social torna-se um elemento central

O papel de Antoun Sehnaoui é, portanto, uma das principais questões que poderiam surgir da investigação.

Ele não é apenas um homem de negócios fora da mídia em causa.

Ele possui « This Is Beirute » e está ligado ao financiamento e desenvolvimento de « Aqui Beirute ». Os repórteres pedem especificamente que os proprietários das plataformas sejam ouvidos.

Esta estrutura de propriedade poderia permitir que os investigadores examinassem o nível em que foram tomadas decisões israelitas.

Os relatórios foram decididos exclusivamente pelos editores? A cooperação com a i24NEWS foi negociada pela direcção editorial ou a nível dos accionistas? Antoun Sehnaoui participou diretamente nas discussões? Existem contratos ou acordos financeiros entre as estruturas em causa?

Nenhuma resposta verificada ainda está disponível para resolver essas questões.

No entanto, tornam-se relevantes devido à convergência entre as iniciativas editoriais dos meios de comunicação e os contactos públicos do próprio proprietário com funcionários israelitas.

O que o Ministério Público deve agora estabelecer

A pasta agora tem duas dimensões inter-relacionadas.

O primeiro diz respeito ao próprio Antoun Sehnaoui: ao seu encontro com Benjamin Netanyahu, ao seu papel na organização do jantar de Washington, às suas declarações públicas sobre Israel e aos processos judiciais iniciados no Líbano neste Verão.

O segundo diz respeito aos meios de comunicação social sob o seu controlo ou financiados por ele: a entrevista com um diplomata israelita, os relatórios de Israel e, agora, a cooperação pública de « This Is Beirute » com o i24NEWS.

A proximidade entre essas duas dimensões é a principal questão do novo alerta.

Não conclui que a Sehnaoui tenha ordenado ou negociado pessoalmente cada publicação. Por outro lado, justifica a determinação precisa de seu papel se o promotor decidir abrir uma investigação.

Por esta razão, os advogados pedem a audição dos proprietários e gestores e a recolha de comunicações, documentos e dados relativos aos factos alegados.

O procurador terá então de distinguir entre responsabilidades individuais, decisões editoriais e possíveis arranjos institucionais.

Terá também de determinar se as relações destacadas são exclusivamente jornalísticas ou se algumas se inserem no âmbito das proibições previstas na lei libanesa relativa a Israel.

O novo alerta marca assim um passo adicional. Depois de rever os contatos pessoais de Antoun Sehnaoui com Benjamin Netanyahu neste verão, a justiça libanesa é agora chamada a considerar as relações com Israel desenvolvidas pelos meios de comunicação de propriedade ou financiados pelo banqueiro. A decisão do Ministério Público sobre a abertura das investigações e a audição dos funcionários em causa constitui agora o próximo passo no processo.