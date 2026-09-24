Líbano-Síria: por trás da promessa de integração, uma batalha muito concreta pelos mercados, capital e infra-estruturas

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Só o número resume a distância entre o discurso e a realidade: quarenta e dois acordos e protocolos entre o Líbano e a Síria continuam a ser revistos, enquanto os dois países já estão a falar de uma nova era económica. Caminhões ainda enfrentam obstáculos. As regras aduaneiras continuam a ser contestadas. O movimento de empresários e peritos deve ser facilitado. O financiamento bancário é insuficiente. Damasco protege sua indústria enquanto pede aos empresários libaneses que invistam em sua reconstrução. E o Líbano, que está a ficar sem capital após anos de crise financeira e de guerra, tem de determinar o que realmente ganharia com o envio do seu dinheiro, empresas e competências através da fronteira.

É aqui que reside a verdadeira aposta do Fórum de Investimento Libanês-Síria. A presença em Beirute de seis ministros sírios e funcionários de investimento, aviação, petróleo e fundos soberanos deu ao evento uma dimensão excepcional. Mas atrás das fórmulas sobre complementaridade parece uma negociação muito mais difícil. Todos querem usar os bens do outro sem sacrificar os seus próprios interesses.

A Síria procura capital, serviços, competências, portos e uma abertura para o Mediterrâneo. O Líbano procura um acesso mais fluido aos mercados árabes, oportunidades para os seus negócios e um lugar no pátio sírio. Estas duas ambições podem ser complementadas. Eles também podem competir diretamente.

Quarenta e dois acordos, mas ainda camiões bloqueados pelas regras

O primeiro paradoxo é legal.

Ambos os países não começam do zero. Já o fizeram42 acordos e protocolosque enquadram diferentes aspectos das suas relações. No entanto, estes textos não constituem hoje um conjunto suficientemente operacional para funcionar sem fricção.

O trabalho planeado é, portanto, retomar estes 42 acordos, um por um.

As comissões mistas devem determinar quais podem ser mantidas, que exigem modificações e que já não correspondem à nova situação política e económica.

A questão não é teórica.

O sucesso da aproximação dependerá de questões extremamente concretas: quanto tempo um camião espera na fronteira? Quanto é que ele paga? Precisa de autorização prévia? Uma mercadoria libanesa beneficia realmente do mesmo tratamento que uma mercadoria síria? Pode um gerente ou técnico libanês visitar facilmente um canteiro de obras na Síria?

Até que estas questões sejam resolvidas, os 42 acordos continuam a ser mais um legado jurídico do que um mercado integrado.

Em especial, os representantes económicos libaneses apelam à abolição do mecanismo de autorização prévia, a uma melhor igualdade de tratamento das mercadorias e a condições mais favoráveis para os transportadores.

Transporte rodoviário é um indicador quase perfeito aqui.

O Líbano depende da Síria para o acesso à terra aos mercados árabes. Um aumento dos custos de trânsito ou um abrandamento das fronteiras afectam directamente o custo das mercadorias libanesas vendidas na Jordânia ou no Golfo.

Para uma empresa exportadora, algumas horas extras na fronteira e algumas centenas de dólares de despesas podem contar mais do que um grande discurso sobre integração econômica.

Damasco quer capital libanês, mas não promete um mercado sem proteção

A segunda contradição é ainda mais clara.

A Síria apela ao sector privado libanês para que participe no seu reinício. Os sectores apresentados como abertos ao investimento incluem a indústria, agricultura, turismo, transportes, saúde, educação, energia e infra-estruturas.

Mas Damasco não pretende abandonar mecanismos destinados a proteger a sua própria produção.

Quando os direitos e restrições impostos aos produtos libaneses foram mencionados, a resposta síria foi recordar que não foram especificamente dirigidos ao Líbano. Fazem parte de uma política geral de protecção da indústria síria.

O argumento é coerente do ponto de vista sírio.

No entanto, estabelece o limite da palavra « complementaridade ».

Quando se trata de atrair dinheiro, habilidades e negócios, o Líbano é apresentado como o parceiro natural. Quando se trata de proteger os produtores sírios da concorrência, a proximidade libanesa não dá necessariamente origem a um tratamento privilegiado.

Portanto, a Síria quer atrair capital sem desistir de reconstruir sua própria base produtiva.

O Líbano deve fazer exactamente o contrário: aproveitar a abertura síria sem enfraquecer ainda mais as suas próprias empresas.

É aqui que os interesses de ambas as economias deixam de ser automaticamente complementares.

A capital libanesa já não tem o luxo de ir à aventura

A questão é tanto mais importante quanto o Líbano de 2026 já não é aquele que poderia ver a Síria como uma extensão natural do seu mercado.

Anos de crise bancária e financeira mudaram profundamente o comportamento dos investidores.

O capital disponível tornou-se mais escasso. A recuperação do dinheiro investido e a segurança jurídica contam agora tanto quanto o retorno esperado.

A isto se acrescenta a reconstrução do próprio Líbano.

O país tem de financiar as suas infra-estruturas, empresas e zonas afectadas pela guerra. Deve restaurar os serviços públicos e atrair investimentos estrangeiros.

Nestas circunstâncias, pedir a um empresário libanês que cometa o seu capital na Síria coloca uma pergunta muito simples: por que lá em vez de aqui?

Dizer que a Síria precisa de eletricidade, hospitais, fábricas, hotéis, estradas ou serviços não é uma resposta suficiente.

Um país que emerge da guerra oferece quase por definição imensas necessidades. Mas uma necessidade não é automaticamente um investimento.

Para isso, exige um contrato executável, financiamento, garantias, a possibilidade de repatriar lucros, regulação estável e um mecanismo credível de resolução de litígios.

Parte desta arquitetura ainda está em construção.

Amer Bisat inadvertidamente revelou o problema central

Uma das intervenções mais reveladoras do fórum veio do Ministro da Economia Libanês Amer Bisat.

Define o papel dos governos de uma forma tradicional: abrir caminho à actividade económica, eliminar obstáculos e proporcionar um quadro jurídico claro e estável. No entanto, convidou os investidores a analisarem as possibilidades, a procurarem projectos e a comunicarem a ambos os Governos quais os obstáculos, garantias e procedimentos que teriam de ser abordados pelo Governo.

A lógica é pragmática. Também mostra que o terreno ainda não está totalmente preparado.

O investidor é quase convidado a tomar a estrada, identificar os obstáculos ele mesmo, e depois pedir aos Estados para removê-los.

Para um empreendedor com capital abundante e capaz de assumir o risco, isso pode ser aceitável.

Para um investidor libanês que emerge de uma grande crise bancária, é muito menos.

Ele provavelmente vai querer saber sobre as garantias antes de comprometer seu dinheiro, não depois de descobrir os problemas.

Essa inversão da sequência de etapas é uma das fragilidades mais concretas da oferta atual.

O sector bancário está a faltar precisamente num momento em que queremos impulsionar o investimento

A questão do financiamento é uma obrigação.

Ambas as economias estão a emergir de crises profundas nos seus sistemas financeiros. É difícil falar de grandes investimentos bilaterais sem bancos capazes de financiar operações.

O próprio Ministro sírio da Economia, Mohammad Nidal al-Shaar, reconheceu que a geografia não produz automaticamente integração económica.

Precisamos de instituições fiáveis, de regras claras, de fronteiras eficazes e de um sistema bancário capaz de acompanhar o comércio.

Isto é particularmente significativo.

O Líbano tem historicamente conhecimentos financeiros e comerciais que podem dar-lhe um papel na reconstrução da Síria. Mas o seu próprio sistema bancário continua profundamente afectado pela crise.

A Síria, por seu lado, continua a trabalhar na reforma do seu sector financeiro.

Por conseguinte, os dois países querem lançar uma nova vaga de investimento, enquanto o instrumento tradicional para transformar uma oportunidade em financiamento continua a ser frágil em ambos os lados da fronteira.

Isto explica porque é que o sector privado pode mostrar muito interesse sem necessariamente assinar cheques de grandes dimensões.

Tripoli-Síria finalmente dá um exemplo em que os interesses podem realmente convergir

No entanto, nem todos os projectos são igualmente ambíguos.

O projecto ferroviário que liga o porto de Trípoli à rede síria oferece um exemplo muito mais concreto de potenciais benefícios para ambas as partes.

A via estudada representaria aproximadamente35 quilómetros no Líbano e 5 quilómetros na Síria.

Uma delegação conjunta já reviu o curso. As conclusões iniciais indicam que é tecnicamente viável e que não foram identificados obstáculos importantes nesta fase.

Uma empresa de consultoria libanesa ainda tem que determinar o custo e a duração do trabalho.

O ministro sírio dos Transportes Yaarob Badr voltou a colocar este projecto numa ambição mais ampla: construir corredores logísticos que liguem o Golfo ao Mediterrâneo.

É aqui que o conceito de complementaridade assume um significado económico específico.

A Síria obtém acesso ferroviário ao porto de Trípoli.

Trípoli recebe um interior comercial sírio e, potencialmente, uma função nos fluxos regionais que vão mais longe para o Iraque ou para o Golfo.

O Líbano não se contenta, portanto, em enviar capital à Síria. Uma infra-estrutura localizada em seu território está se tornando mais ativa.

Este é exatamente o tipo de projeto onde os lucros podem ser distribuídos em ambos os lados.

René Moawad completa um possível centro logístico no Norte

O interesse expresso em torno do aeroporto de René Moawad deve ser lido na mesma lógica.

Levado em isolamento, o aeroporto pode aparecer como um arquivo antigo regularmente colocado na mesa.

Combinado com o porto de Trípoli, o projecto ferroviário e a rede rodoviária síria, assume outra dimensão.

O Norte poderia teoricamente tornar-se uma plataforma que combinasse transportes marítimos, terrestres, ferroviários e aéreos.

Para a Síria, isso aumentaria o acesso ao Mediterrâneo.

Para o Líbano, isso poderia transferir parte da atividade econômica para Trípoli e Norte, desde que os investimentos necessários fossem realmente feitos.

Mas, novamente, o fórum não forneceu financiamento definitivo.

Revelou uma possível arquitetura.

Entre arquitetura e construção, estudos, financiamento, contratos e decisões políticas permanecem.

Petróleo iraquiano e gás jordaniano: o Líbano pode ganhar tornando-se um corredor

O mesmo raciocínio se aplica à energia.

As discussões dizem respeito ao petróleo iraquiano, aos oleodutos, ao gás jordano e às interconexões eléctricas.

O projeto de gás prevê o trânsito da Jordânia pela Síria para o Líbano. As discussões seriam avançadas, mas as equipes técnicas ainda precisam identificar os equipamentos necessários e enfrentar os obstáculos existentes.

As linhas de energia que ligam os dois países também devem ser avaliadas e reabilitadas antes de considerar o fornecimento de eletricidade.

A Síria deseja igualmente poder analisar a utilização de certas infra-estruturas petrolíferas libanesas.

Mais uma vez, o potencial benefício do Líbano depende de seu lugar na cadeia.

Se ele se torna apenas o cliente final de energia passando pela Síria, a relação permanece relativamente clássica.

Se se tornar um nó logístico utilizando seus portos, instalações de armazenamento e infraestrutura para fluxos regionais, o valor econômico muda completamente.

É aí que a negociação libanesa deve centrar-se.

A questão não é apenas o que o Líbano pode investir na Síria. É para determinar quais as atividades sírias que podem criar tráfico, renda e emprego no Líbano.

A reconstrução síria pode também aspirar às competências que o Líbano necessita

Outro risco permanece pouco discutido: a concorrência pelos recursos humanos.

A Síria precisará de engenheiros, médicos, especialistas em finanças, profissionais do turismo, empresários e técnicos.

O Líbano tem precisamente estes poderes.

Mas também precisa dele para a reconstrução.

Uma abertura maciça do mercado sírio pode, portanto, produzir dois efeitos opostos.

Pode oferecer contratos às empresas libanesas e gerar renda.

Também pode atrair para a Síria algumas das habilidades e necessidades do Líbano capital em seu próprio território.

A diferença dependerá do modelo escolhido.

Se uma empresa libanesa obtém um contrato na Síria, emprega equipes no Líbano, usa portos libaneses e repatria seus lucros, a economia libanesa pode se beneficiar.

Se o capital vai, os profissionais se instalam na Síria e a atividade é totalmente realizada no local, o lucro nacional torna-se muito mais limitado.

O fórum falou muito sobre oportunidades. O mecanismo para garantir esses benefícios foi muito menos especificado.

O teste real não será, portanto, o número de investidores presentes

O fórum demonstrou interesse real do setor privado. Também permitiu colocar em torno da mesma mesa funcionários que não trabalhavam juntos neste quadro há muito tempo.

Mas os indicadores de sucesso já são identificáveis.

O primeiro será o destino de42 acordos e protocolosSe permanecerem em revisão por meses, a nova relação permanecerá em grande parte declarativa.

A segunda será a passagem da fronteira.

O terceiro será o custo do trânsito de caminhões.

O quarto será a capacidade de empresários e peritos para viajar entre os dois países.

O quinto será o esclarecimento das regras aduaneiras.

O sexto será o financiamento.

O sétimo será a transição de um projeto emblemático, como o trilho entre Trípoli e a rede síria, do estudo técnico para uma decisão financiada.

Estes critérios são muito mais úteis do que o número de intervenções proferidas em Beirute.

A questão que o fórum não decidiu: o que ganha a economia libanesa depois do lucro do investidor?

É finalmente o ponto central.

Um empresário libanês pode ganhar dinheiro na Síria. Isto não significa automaticamente que o Líbano ganhe com ele.

O verdadeiro desafio é transformar o investimento individual em fluxos econômicos que também beneficiam o país: uso de portos, subcontratação, serviços financeiros, empregos, exportações, transportes, engenharia e repatriamento de lucros.

Sem esta arquitectura, a reconstrução síria pode tornar-se uma oportunidade formidável para alguns empresários libaneses, tendo pouco efeito na economia nacional.

Com ela, o cálculo muda.

O porto de Trípoli pode ganhar tráfego. Os trilhos podem criar um corredor. René Moawad pode adquirir uma função econômica. As transportadoras podem encontrar mercados árabes. Empresas de serviços podem vender seus conhecimentos especializados. As instalações energéticas libanesas podem ser integradas nas redes regionais.

É precisamente por isso que a relação económica com a Síria não pode ser considerada como um acto de solidariedade com um vizinho na reconstrução.

Cada Estado tem os seus próprios interesses.

Damasco quer atrair capital enquanto protege a sua indústria. Beirute deve ter acesso ao mercado sírio, ao mesmo tempo que protege as suas empresas e exige que os principais corredores também passar por suas infra-estruturas.

A geografia aproxima as duas economias. Não garante o equilíbrio de sua relação.

A verdadeira parceria terá início quando os 42 acordos se tornarem regras aplicáveis, os camiões atravessarem as fronteiras sob procedimentos previsíveis, os bancos podem financiar operações e o primeiro grande projecto conjunto produzirá receitas mensuráveis em ambos os lados da fronteira. Até lá, as oportunidades são reais, mas a integração continua a ser uma promessa.