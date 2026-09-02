Bancos libaneses: FMI quer abrir livros

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Uma nova etapa da reestruturação bancária libanesa está sendo preparada sob pressão do Fundo Monetário Internacional. Por trás das discussões sobre a possibilidade de destituição de certos conselhos de administração está uma questão muito mais fundamental: para onde foram os ativos correspondentes às dezenas de bilhões de dólares de depósitos que ficaram indisponíveis desde 2019? O FMI exige um processo de resolução bancária independente e transparente, capaz de estabelecer a situação real de cada instituição. Esse mecanismo pode levar à alienação dos diretores de um banco, à nomeação de um diretor independente e à revisão de transferências, transações com partes relacionadas e movimentos de capital feitos antes e depois do colapso do sistema. O desafio, portanto, não é colocar os bancos libaneses sob a direção do FMI, mas impedir que aqueles cuja gestão deve ser examinada controlem a investigação de perdas e ativos recuperáveis.

Recuperar dinheiro antes de atribuir perdas

Desde outubro de 2019, o debate libanês tem se concentrado em grande parte no montante de perdas no sistema financeiro. As estimativas variaram entre os governos, o Banco do Líbano, bancos e instituições internacionais. Mas por trás das discussões contábeis continua uma questão muito mais concreta para os depositantes: o que aconteceu com os dólares depositados nos bancos antes da crise?

Uma parte significativa destes fundos tinha sido colocada por bancos comerciais com o Banco do Líbano. O próprio banco central usou seus recursos para financiar diferentes necessidades, defender por anos a paridade da libra, cobrir as importações, financiar o estado e apoiar um modelo baseado no fluxo permanente de moedas.

Quando estas entradas secaram, o sistema não conseguiu retornar simultaneamente aos bancos as moedas que tinham colocado com o Banco do Líbano. Os bancos deixaram de poder devolver depósitos aos seus clientes.

Esta mecânica explica uma parte considerável do buraco financeiro. No entanto, não responde a todas as perguntas.

Em especial, há que determinar que capital deixou bancos durante o período crítico, em que condições, para benefício de quem e com que autorizações. É aqui que a reestruturação bancária se junta directamente à questão da responsabilidade do conselho de administração.

FMI exige resolução independente

O Fundo Monetário Internacional apela explicitamente ao Líbano para que estabeleça um processo de resolução bancária independente, transparente e eficaz. Em Fevereiro de 2026, o Fundo tinha novamente solicitado alterações ao quadro adoptado em 2025 para reforçar esta independência e garantir uma distribuição de perdas de acordo com os princípios internacionais.

O Parlamento alterou finalmente a legislação em Agosto. Em 20 de Agosto, o FMI descreveu estas alterações como um passo importante na reforma do sector bancário.

Esta aprovação não significa que o processo esteja encerrado. O Fundo aguarda agora a aplicação prática do regime e a continuação das reformas necessárias para fazer face aos prejuízos.

A independência solicitada pelo FMI reveste-se de particular importância neste domínio. Um banco não pode ser avaliado unicamente com base em valores produzidos pelos seus próprios gestores quando as decisões desses mesmos gestores podem ter de ser examinadas.

A autoridade de resolução deve poder aceder a contas, avaliar activos e passivos e decidir se a instituição se mantém viável.

Os quadros podem ser alienados

O novo quadro permite intervir na governação de um banco em resolução.

O director temporário pode ser nomeado e receber poderes normalmente exercidos pelo conselho de administração. Dependendo do âmbito do seu mandato, pode assumir o controlo da gestão do estabelecimento durante o processo.

Esse mecanismo responde a uma lógica simples: quando a situação de um banco deve ser examinada de forma independente, seus gestores históricos não podem ter o direito absoluto de controlar o procedimento.

No entanto, a alienação não é automática nem geral. Não há nenhuma disposição para a remoção simultânea de todos os conselhos bancários libaneses.

A intervenção deve depender da situação de cada instituição e das decisões tomadas no contexto da resolução.

Para alguns bancos, o resultado poderia ser a recapitalização sob a direção existente. Para outros, os accionistas poderiam ser fortemente diluídos e substituídos pela governação. Nas situações mais graves, um diretor poderia receber diretamente os poderes do conselho.

Porquê excluir aqueles que actualmente controlam bancos?

A questão vai além da solvência. Trata-se do acesso à informação e de possíveis conflitos de interesses.

Os Conselhos de Administração têm ou tiveram acesso privilegiado a contas, decisões de crédito, transacções de accionistas, grandes transferências e relações com o Banco do Líbano.

Se o objectivo é determinar precisamente o que aconteceu antes e durante a crise, uma investigação independente deve ser capaz de examinar estas operações sem depender das pessoas que as autorizaram ou supervisionaram.

Isto não significa que os administradores bancários tenham cometido infracções colectivamente. Tal afirmação exigiria provas individuais e decisões judiciais.

Por outro lado, a sua gestão pode legitimamente ser examinada. A distinção é fundamental.

A questão é identificar as transacções normais, as que receberam tratamento preferencial e as que poderiam eventualmente ser consideradas abusivas, fraudulentas ou recuperáveis nos termos da legislação aplicável.

Transferências após outubro de 2019 no centro das perguntas

O período aberto no outono de 2019 é particularmente sensível.

Quando os bancos começaram a limitar o acesso dos clientes às suas contas, o Líbano ainda não tinha uma lei formal de controle de capital que organiza restrições uniformemente. As instituições impuseram diferentes limitações aos requerentes.

Ao mesmo tempo, a questão das transferências estrangeiras em benefício de alguns clientes rapidamente se tornou uma questão política e judicial.

O problema é óbvio. Se um depositante comum já não podia transferir livremente o seu dinheiro, enquanto um accionista, director, oficial, pessoa politicamente exposta ou cliente privilegiado ainda poderia fazê-lo, deve ser determinado em que base esta diferença de tratamento foi decidida.

Uma transferência feita durante este período não é automaticamente ilegal. A data, o beneficiário, a origem, as obrigações contratuais do banco e a lei aplicável no momento da operação devem ser examinadas.

Mas a falta de controlo uniforme do capital não significa que qualquer transacção fosse necessariamente irrepreensível.

Este é precisamente o tipo de caso que uma reestruturação credível deve permitir-nos analisar.

Partes relacionadas são um ponto essencial

As transações com partes relacionadas são outro tópico importante.

Uma parte coligada pode ser um acionista significativo, um diretor, um oficial, uma corporação pertencente ao mesmo grupo ou uma pessoa com uma relação específica com o estabelecimento.

Num sistema bancário sólido, estas transacções devem ser rigorosamente supervisionadas porque criam um risco óbvio de conflito de interesses. Um banco não pode tratar seus proprietários como meros clientes quando eles mesmos participam nas decisões da instituição.

A análise dos bancos libaneses deve, portanto, determinar se os accionistas ou gestores beneficiaram de empréstimos, reembolsos, transferências, garantias ou outras operações em condições diferentes das aplicadas ao resto do cliente.

Mais uma vez, não se trata de presumir uma ofensa. O objectivo é procurar operações e verificar a sua conformidade.

Recuperar fundos antes de fazer os depositantes pagar

Essa questão leva diretamente a uma das principais demandas do FMI: a hierarquia de perdas.

O Fundo solicitou claramente que os depositantes não suportassem perdas perante accionistas e credores subordinados. Os proprietários de bancos devem assim absorver as perdas correspondentes ao capital que investiram antes de uma nova taxa ser imposta aos aforradores.

Mas esta hierarquia não é suficiente.

Antes de calcular a perda final, é também necessário procurar ativos que possam ser recuperados.

Se uma operação for reconhecida pelas autoridades competentes como fraudulenta, abusiva ou legalmente revogável, a recuperação dos montantes em causa reduz mecanicamente o buraco remanescente a atribuir.

Esta distinção é considerável para os candidatos. Cada bilhão recuperado é potencialmente um bilhão que já não precisa ser tratado como uma perda irreversível.

Os bancos devem ser examinados um a um

A outra mudança fundamental é o abandono de uma visão uniforme do setor.

Nem todos os bancos tomaram as mesmas decisões antes de 2019. Nem todos transferiram os mesmos montantes para o Banco do Líbano, concederam os mesmos empréstimos ou retiveram o mesmo montante de activos líquidos no estrangeiro.

Por conseguinte, a sua exposição à crise varia.

Uma resolução credível exige o equilíbrio económico real de cada instituição. Avaliação de ativos, mensuração de passivos, identificação de créditos duvidosos, revisão de transações com partes relacionadas e determinação do capital próprio remanescente.

Este trabalho separará bancos que podem sobreviver daqueles que não podem mais sobreviver.

Um banco viável pode ser recapitalizado. Um banco subcapitalizado pode ter de acolher novos accionistas. Alguns podem ser fundidos. Outros podem ser liquidados.

Os conselhos de administração serão necessariamente afectados por estas decisões.

Acionistas risco de perda de controle

Para os proprietários históricos dos bancos, portanto, a principal ameaça não é que os funcionários do FMI se instalem em seus escritórios.

É muito mais concreto.

Se a avaliação de um banco demonstrar que as suas perdas absorveram os seus fundos próprios, o valor económico das acções existentes pode tornar-se muito baixo ou zero. A recapitalização por novos investidores diluiria os actuais proprietários.

O controle do conselho de administração acompanharia essa evolução do capital.

Noutros casos, uma autoridade de resolução pode considerar que a continuação da existência de determinados líderes comprometeria a reestruturação ou criaria um conflito de interesses. Um administrador temporário poderia então receber suas credenciais.

Isso permitiria ao setor bancário libanês experimentar sua mudança mais significativa de propriedade e liderança em várias décadas.

Um pedido de independência que também visa o Banco do Líbano

O problema não diz respeito apenas aos bancos comerciais.

O Banco do Líbano está no centro da crise. Os bancos comerciais confiaram-lhe uma parte considerável da moeda depositada pelos seus clientes. Assim, o banco central é simultaneamente um regulador, um actor na crise e um grande devedor no sector bancário.

Isto cria um delicado conflito institucional.

Se um banco detém uma dívida maciça sobre a BDL, o valor atribuído a essa dívida pode determinar se parece solvente ou insolvente.

Uma avaliação demasiado elevada reduz artificialmente as suas perdas. Pelo contrário, um desconto significativo pode retirar os seus fundos próprios.

É por isso que o FMI insiste na independência e transparência das avaliações.

A auditoria forense não fechou o arquivo

A auditoria judicial do Banco do Líbano já tinha identificado graves deficiências na governação e nas práticas contabilísticas do banco central.

Mas olhar para a BDL não é suficiente para reconstruir todos os movimentos do sistema.

Os bancos comerciais têm seus próprios livros, contas correspondentes no exterior, registros de crédito e histórico de transações. Para rastrear os fundos, é, portanto, necessário poder cruzar fontes.

O objetivo de uma investigação financeira real seria seguir o curso do dinheiro: entrada em um banco comercial, possível transferência para a BDL, colocação no exterior, crédito concedido a um cliente ou transação com uma parte relacionada.

Esta reconstrução também pode mostrar que montantes foram realmente perdidos e que montantes ainda existem de outra forma.

O segredo bancário já não pode ser o mesmo obstáculo

As alterações feitas desde 2022 ao sigilo bancário ampliaram progressivamente o acesso à informação financeira através de investigações, auditorias e procedimentos legais.

Este desenvolvimento é essencial para a reestruturação.

Um mecanismo para rastrear ativos não pode funcionar se as informações para identificar proprietários benéficos, contas relacionadas e transferências permanecer legalmente inacessível.

A abertura de livros não significa a publicação de contas bancárias de todos os cidadãos. Significa que as autoridades competentes devem poder obter os dados necessários ao examinarem um banco ou à procura de uma transacção que possa ter prejudicado os credores.

Peritos internacionais poderiam desempenhar um papel decisivo

É provavelmente aqui que surgem alguns dos rumores actuais sobre o controlo internacional.

Nenhum texto estabelece que o FMI assumirá o controlo directo dos bancos. Por outro lado, a resolução das normas internacionais pode exigir avaliadores independentes, auditores, especialistas em resolução e empresas internacionais.

O seu papel pode tornar-se considerável.

O perito em avaliação de ativos ajuda a determinar o montante da perda. A pessoa que rastreia certas transações pode identificar montantes recuperáveis. Uma pessoa que avalia a viabilidade de um estabelecimento fornece alguns dos elementos para decidir se sobreviverá.

A decisão jurídica continua a ser libanesa, mas os conhecimentos especializados internacionais podem, por conseguinte, ter um impacto significativo nos seus resultados.

Por que os conselhos estão no coração do problema

A questão dos conselhos de administração assume finalmente uma dimensão diferente quando é colocada neste contexto.

Não se trata apenas de substituir os banqueiros por outros gestores. É sobre quem controla o banco enquanto olhamos para o passado.

Um conselho que mantém todos os seus poderes controla o acesso operacional a arquivos, equipas, sistemas informáticos e algumas informações internas. Mesmo quando a lei exige sua transmissão, esta situação pode criar um conflito de interesses se as decisões do mesmo conselho forem examinadas.

A nomeação de um director independente pode quebrar esta ligação.

Pode assegurar que os interesses do processo de resolução e dos credores prevaleçam temporariamente sobre os interesses dos accionistas históricos.

FMI não pede para cobrar aos depositantes primeiro

Esta dimensão deve ser recordada, enquanto a reestruturação é frequentemente apresentada no Líbano como uma operação para formalizar a perda de depósitos.

A posição publicada pelo FMI é diferente. O Fundo exige o cumprimento da hierarquia dos créditos e pede que os accionistas e os credores subordinados absorvam perdas antes dos depositantes.

Isto não significa que todos os depósitos serão integralmente reembolsados. A magnitude do buraco financeiro dificulta este pressuposto sem recuperação de activos, contribuição pública ou mecanismo de reembolso alargado.

Mas isso significa que o cálculo não deve começar por determinar quanto a retirar dos candidatos.

Deve começar por determinar o valor real dos bancos, perdas de capital e activos ainda recuperáveis.

Sete anos após 2019, tempo de conta

Este é, em última análise, o âmbito político da reforma.

Desde 2019, os depositantes estão sujeitos a restrições, cortes de cabelo, múltiplas taxas de câmbio e a incapacidade de usar livremente grande parte de suas economias. Entretanto, o sistema bancário nunca foi completamente reestruturado.

As mesmas questões voltam, portanto, há quase sete anos: quanto foi realmente perdido, quem beneficiou das transferências durante a crise, quais os accionistas que devem absorver as perdas e que montantes ainda podem ser recuperados?

Por último, o novo quadro de resolução e os requisitos do FMI podem exigir que o sistema responda banco a banco.

O cenário atual da tutela internacional simplifica essa realidade. O FMI não tem o poder de assumir o controlo directo dos bancos libaneses. Mas exige um processo independente suficientemente poderoso para impedir que um banco insustentável e os seus proprietários controlem a sua própria reestruturação.

A consequência pode ser espectacular. Os administradores temporários poderiam ser autorizados a embarcar. Os accionistas podem ser diluídos ou perder o seu capital. As transacções com partes relacionadas podem ser revistas. As transferências poderão estar sujeitas a procedimentos de recuperação sempre que uma base jurídica o permita.

Portanto, a próxima batalha não será apenas sobre o tamanho do buraco financeiro. Ele se concentrará no acesso aos livros dos bancos e na capacidade das autoridades de rastrear os fluxos financeiros da crise. É somente após esse trabalho que será possível estabelecer o que realmente desapareceu, o que corresponde a uma reivindicação sobre o Banco do Líbano e, acima de tudo, o que ainda pode ser encontrado e recuperado em benefício dos depositantes.