No Líbano, a economia declarada declina do comércio informal

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De 14.000 a 8.000 membros, o sinal de uma economia em declínio

A crise económica libanesa já não é medida apenas pelo valor da libra, depósitos bancários bloqueados ou poder de compra em declínio. Também aparece na própria estrutura do sector privado. Segundo dados divulgados pela imprensa libanesa em 8 de setembro de 2026, o número de membros da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Beirute e Monte Líbano aumentou de cerca de 14.000 para 8.000. Esta queda é apresentada como um sinal da contração da economia organizada. Também reflete uma transformação mais profunda. Uma parte crescente da atividade escaparia aos canais tradicionais de registro, controle e tributação. O declínio não significa que vários milhares de empresas tenham desaparecido. Alguns fecharam durante a crise. Outros reduziram sua atividade. Ainda outros podem continuar a trabalhar fora das estruturas que normalmente governam o comércio. É precisamente esta última evolução que diz respeito aos representantes do sector formal. As sociedades registadas devem suportar encargos, procedimentos administrativos e obrigações fiscais. Eles enfrentam atores que podem oferecer preços mais baixos quando escapam de algumas dessas restrições. A concorrência já não se limita à qualidade, ao custo ou à produtividade. Depende também do grau de cumprimento das regras.

No entanto, o número deve ser interpretado com cautela. Os dados públicos acessíveis da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura de Beirute e Monte Líbano não confirmam diretamente a evolução exata de 14.000 a 8.000 membros. Em 2026, o Parlamento continuou a propor procedimentos de renovação e de nova adesão. Uma apresentação pública da instituição também mostra mais de 10.000 empresas representadas. A diferença pode dever-se à definição escolhida, ao período considerado ou à diferença entre membros registados e membros activos. Não retira seu escopo do fenômeno descrito. Desde 2019, o setor privado libanês sofreu uma sucessão de choques. A crise bancária privou as empresas de acesso normal ao crédito. O colapso da libra perturbou os custos. A pandemia interrompeu parte da atividade. A explosão no porto de Beirute destruiu lojas e infra-estruturas. Em seguida, conflitos sucessivos acrescentaram novas perdas. Neste contexto, a redução do número de empresas que permanecem plenamente integradas nas estruturas oficiais constitui um indicador adicional de fragilidade.

A economia informal torna-se concorrente do sector declarado

O problema excede o número de membros de uma câmara profissional. Trata-se da fronteira entre economias formais e informais. Uma empresa declarada tem uma existência jurídica identificável. Mantém contas, paga taxas e pode ser controlada. Deve igualmente respeitar as regras relativas às importações, à segurança dos produtos e ao trabalho. A actividade informal reduz ou contorna algumas destas obrigações. Pode assumir formas muito diferentes. Alguns estão relacionados com pequenas atividades de sobrevivência. Outros dizem respeito a circuitos comerciais estruturados capazes de movimentar grandes volumes. Colocar todas estas situações na mesma categoria seria enganoso. O pequeno vendedor que tenta gerar rendimentos e uma rede organizada de importações não declaradas não têm os mesmos meios nem os mesmos efeitos económicos. No entanto, o seu desenvolvimento está em parte de acordo com o mesmo contexto: quando o Estado opera mal, o custo da formalidade aumenta em relação aos seus benefícios.

A crise libanesa acentuou este mecanismo. As empresas tiveram de continuar a pagar aos seus fornecedores em moeda estrangeira, enquanto os seus clientes estavam a perder grande parte do seu poder de compra. Tiveram de gerir várias taxas de câmbio antes da estabilização gradual do mercado. Eles também trabalharam em um ambiente onde o financiamento bancário permaneceu em grande parte paralisado. Uma sociedade registada poderia assim suportar os custos de formalidade sem beneficiar dos serviços normalmente associados a um Estado e sistema financeiro em funcionamento. Ao mesmo tempo, atividades fora de certos circuitos poderiam reduzir seus custos. Essa assimetria alimenta o sentimento de concorrência desleal relatado pela imprensa em 8 de setembro de 2026. O comerciante que paga direitos aduaneiros e impostos já não compara apenas o seu preço com o de um concorrente mais eficiente. Pode ter de lidar com um produto cujo custo fiscal foi evitado.

Esta situação cria um círculo difícil de quebrar. Quanto mais a economia informal progride, mais as receitas governamentais declinam. Quanto menos o Estado recolhe receitas, menos recursos tem para desempenhar as suas funções. Assim, a fraqueza dos controlos favorece ainda mais a informação. As empresas formais podem acabar por considerar o seu estatuto como uma desvantagem. Alguns reduzem suas atividades relatadas. Outros param de renovar certas entradas. O risco não é, portanto, apenas fiscal. Afecta a estrutura dos incentivos económicos. Um sistema torna-se permanentemente frágil quando o cumprimento das regras custa mais do que evitá-las e a probabilidade de controle permanece baixa.

A dependência maciça das importações aumenta as perdas

A estrutura comercial do Líbano torna esta questão particularmente sensível. A imprensa libanesa de 8 de setembro de 2026 insiste na posição dominante das importações no ciclo econômico e coloca um peso acima de 90% para a parte da atividade mencionada. Mais uma vez, esta percentagem deve ser comunicada à fonte à frente e não pode ser aplicada indiscriminadamente a todo o produto interno bruto. A observação geral, contudo, é indiscutível: o Líbano depende fortemente de mercadorias importadas para satisfazer o consumo interno. Alimentos, combustíveis, medicamentos, veículos, equipamentos, máquinas e muitos produtos de consumo vêm em grande parte do exterior. Além disso, as estatísticas aduaneiras publicadas em setembro de 2026 continuam a acompanhar o comércio externo, que é estruturalmente dominado por mercadorias.

Esta dependência confere às alfândegas um importante papel económico e fiscal. Quando uma grande parte dos produtos consumidos atravessa a fronteira, a sua passagem é um momento essencial para identificar, avaliar e recolher os deveres correspondentes. Uma mercadoria que entra através de um circuito não declarado causa várias perdas. O Estado pode perder direitos aduaneiros. Pode também perder o imposto sobre o valor acrescentado e algumas das receitas fiscais geradas nas fases seguintes da venda. A rastreabilidade dos produtos torna-se mais fraca. As estatísticas comerciais estão também a tornar-se menos precisas. A longo prazo, a administração tem uma visão incompleta da economia que deve regular.

Assim, a questão não é apenas quanto o Estado perde imediatamente na fronteira. Uma importação não registada pode continuar a produzir efeitos ao longo da sua trajectória comercial. Se o produto for vendido sem fatura, uma nova parte da atividade desaparece das contas. Se o comerciante que o distribui não for devidamente informado, o rendimento gerado também pode ser isento de impostos. Uma única quebra na cadeia de rastreabilidade pode resultar em várias perdas sucessivas. Numa economia fortemente dependente das importações, o aumento destas quebras pode tornar-se considerável.

O fenômeno também afeta as estatísticas. Para conduzir uma política económica, um governo deve saber o que está a entrar no país, o que está a ser vendido e em que sectores a actividade está concentrada. Dados incompletos complicam as decisões sobre impostos, defesa do consumidor ou políticas industriais. Também dificultam a avaliação da procura real em moedas estrangeiras. Por conseguinte, a economia informal não priva apenas o Tesouro das receitas. Reduz a capacidade do Estado de conhecer o seu próprio mercado.

O comerciante declarado suporta um custo que o seu concorrente pode evitar

Para o sector formal, isto traduz-se numa diferença de preços directa. Um importador que cumpre todos os procedimentos integra direitos, impostos e custos administrativos em seu preço final. Deve também financiar a contabilidade e o cumprimento da sua empresa. Um concorrente que evite uma parte destas despesas tem uma margem adicional. Pode vender mais barato mantendo uma rendibilidade comparável ou superior. Num país onde o poder de compra permanece fraco, alguns pontos de diferença podem ser suficientes para mudar a procura. Os consumidores preferem frequentemente preços imediatos. Não tem necessariamente os meios para pagar mais por um produto de um circuito perfeitamente declarado.

A consequência pode parecer paradoxal. A empresa que respeita as regras torna-se menos competitiva precisamente porque as respeita. À medida que esta situação continua, pode ser empurrada para reduzir suas próprias declarações para sobreviver. A informabilidade deixa então de ser um sector paralelo. Começa a contaminar o funcionamento do próprio setor formal. As empresas podem manter uma estrutura legal enquanto movem parte de suas transações para pagamentos ou circuitos menos rastreáveis. A fronteira entre as duas economias torna-se mais difícil de identificar.

Este é também um problema para as empresas que procuram exportar ou obter parceiros estrangeiros. Uma empresa que trabalha com mercados externos geralmente tem que fornecer documentos, faturas e certificados. Ela precisa de uma rastreabilidade mais forte. As câmaras de comércio desempenham um papel específico neste domínio, nomeadamente no que respeita aos certificados de origem. Uma contração sustentada na economia registrada pode, portanto, reduzir a capacidade do país de desenvolver empresas capazes de operar de acordo com as normas exigidas pelos mercados internacionais.

O declínio da formalidade enfraquece directamente as finanças públicas

O Líbano está também a tentar reconstruir as suas finanças públicas. Este objectivo torna-se difícil se uma grande parte da actividade for excluída da imposição. O Estado pode aumentar as taxas de imposto sobre contribuintes identificados. No entanto, esta solução tem um limite. Quanto mais pressão se concentra em menos empresas formais, mais aumenta a sua desvantagem face ao sector informal. Por conseguinte, uma política orçamental eficaz deve procurar alargar a base, em vez de fazer com que os mesmos intervenientes suportem a maior parte do esforço.

Uma das possíveis alavancas é a modernização aduaneira. As estatísticas publicadas pela alfândega libanesa em 3 de setembro de 2026 abrangem os movimentos mensais de importação e exportação até 31 de julho. A existência destes dados permite um controlo regular do comércio declarado. Obviamente não mede os bens que escapam ao sistema. É precisamente aqui que estão as apostas. A melhoria dos controlos deverá reduzir a diferença entre o comércio real e o comércio administrativo.

O controlo das fronteiras não é suficiente. Uma mercadoria pode entrar legalmente e depois ser distribuída em circuitos onde a faturação se torna parcial. Por conseguinte, a luta contra a informalidade exige a continuidade entre alfândega, administração fiscal e controlo comercial. Também requer procedimentos suficientemente simples para não encorajar as empresas a permanecerem fora do sistema. Uma administração demasiado pesada pode produzir o efeito oposto do desejado. As pequenas empresas raramente têm os meios para empregar equipas exclusivamente responsáveis pelas abordagens regulamentares.

Formalizar sem sufocar as pequenas empresas

As autoridades começaram a desenvolver alguns instrumentos para as pequenas e médias empresas. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 16 de fevereiro de 2026, anunciou com o Ministério da Economia e Comércio o lançamento do primeiro centro nacional de assistência comercial. O regime visa fornecer informação e consulta às microempresas e às pequenas e médias empresas. As câmaras de comércio estão envolvidas no seu funcionamento. O objectivo é ajudar as empresas a compreender os procedimentos necessários para trabalhar no Líbano e no estrangeiro.

Esta abordagem aborda parte do problema. A formalização não pode basear-se apenas em sanções. Uma empresa deve também ter interesse em aderir ao sistema oficial. O acesso a serviços, informações sobre as empresas, certificados, mercados externos e, eventualmente, financiamento pode ser um incentivo. O desafio libanês é reconstruir esta troca. A empresa aceita obrigações fiscais e regulamentares quando o Estado lhe fornece um quadro estável, regras previsíveis e serviços úteis.

A queda registada no número de deputados ao Parlamento assume aqui um significado particular. Não se refere apenas aos resultados dos encerramentos causados pela crise. Também pode ser lido como um indicador do valor que as empresas ainda atribuem às estruturas formais. Se a adesão, o registo e a declaração deixarem de proporcionar benefícios suficientes, os agentes económicos procurarão soluções alternativas. Por conseguinte, é necessário restabelecer a confiança nas instituições que governam a economia organizada.

Duas economias que não apoiam as mesmas regras

A coexistência a longo prazo de um sector declarado e de um sector em grande parte informal pode finalmente criar duas economias. O primeiro permanece visível. Paga, declara e aparece nas estatísticas. Apoia diretamente as decisões fiscais tomadas pelo governo. A segunda é mais difícil de medir. Frequentemente responde mais rapidamente às mudanças de preços e às crises, mas contribui menos para os recursos coletivos. Quando este último cresce à custa do primeiro, os indicadores oficiais tornam-se menos representativos da realidade.

A queda relatada na adesão à Câmara de Comércio de Beirute e ao Monte Líbano deve ser vista neste contexto. A mudança de cerca de 14.000 para 8.000 membros representa uma contração de quase 43% se ambos os números forem estabelecidos em uma base comparável. Uma variação dessa magnitude excede uma simples flutuação administrativa. Traduz fechamentos ou saídas do sistema ou uma combinação de ambos. Cada uma destas oportunidades coloca um problema diferente para a economia libanesa.

Encerramentos indicam destruição de capacidades produtivas e comerciais. As saídas do sistema indicam um aumento da informalidade. A combinação dos dois seria ainda mais preocupante: significaria que os contratos da economia organizada, enquanto parte da actividade sobrevivente se torna menos visível. Numa economia dependente das importações e envolvida na reconstrução fiscal, esta transformação reduz a base em que o Estado pode financiar os seus serviços e medir a actividade real.