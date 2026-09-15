Guerra no Líbano: o projeto poderia exceder 27 bilhões

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O custo cumulativo das guerras e greves israelenses no Líbano desde outubro de 2023 poderia exceder US $ 27 bilhões quando todos os danos diretos e perdas econômicas foram registrados. Antes do Parlamento na terça-feira, 15 de setembro de 2026, o Primeiro-Ministro Nawaf Salam recordou os 14 mil milhões de dólares já avaliados para o conflito de 2023-2024. Ele também se referiu às primeiras estimativas da nova guerra lançada em 2 de março de 2026.

Aguerra no Líbanopoderia deixar uma fatura acima de $27 bilhões desde 2023. O Primeiro-Ministro Nawaf Salam apresentou na terça-feira, 15 de Setembro, antes da reunião dos deputados em Beirute, uma primeira leitura do impacto económico cumulativo das duas principais fases do conflito com Israel.

Esta estimativa é feita durante a sessão parlamentar do « debate geral », de acordo com a fórmula utilizada pelo Presidente da Câmara, Nabih Berri. Ainda não constitui uma avaliação definitiva. Alguns dos danos causados desde 2 de março de 2026 continuam a ser avaliados, incluindo prejuízos indiretos para as empresas, turismo, agricultura, infraestrutura e atividade econômica.

O primeiro conflito, que começou em 8 de outubro de 2023 e se intensificou fortemente em 2024, já havia custado à economia libanesa cerca de 14 bilhões de dólares. O Banco Mundial estimou danos físicos em 6,8 bilhões e perdas econômicas em 7,2 bilhões.

Este projeto de lei é agora adicionado à guerra que começou em 2 de março de 2026. As primeiras estimativas do governo colocam seu único dano material direto entre 3 bilhões e 4 bilhões de dólares. Este montante ainda não inclui todas as consequências económicas indirectas.

Uma vez integrado, o custo cumulativo do conflito desde 2023 poderia exceder US $ 27 bilhões.

Líbano: 14 bilhões já perdidos em 2023-2024

O primeiro número de referência está agora documentado com precisão. A rápida avaliação dos danos e necessidades após a guerra de 2023-2024 tinha fixado seu custo econômico em aproximadamente US $ 14 bilhões.

Esta estimativa abrange o período compreendido entre 8 de outubro de 2023 e 20 de dezembro de 2024.

A destruição material ascendia a 6,8 bilhões de dólares. Estes incluíam habitação, infra-estrutura, negócios, instalações públicas e vários ativos destruídos ou danificados.

Ao mesmo tempo, as perdas econômicas foram de US $ 7,2 bilhões. Correspondem à atividade que não pôde ser realizada devido ao conflito: queda na produção, perda de renda, interrupção das atividades comerciais e custos adicionais impostos às empresas.

Esta distinção é essencial. O custo de uma guerra não é apenas o valor de edifícios, estradas ou infra-estruturas destruídas. Um negócio intacto pode perder vários meses de atividade. Um hotel pode permanecer vazio. A agricultura pode tornar-se inacessível. Os comércios podem fechar enquanto os deslocamentos populacionais perturbam permanentemente a economia local.

Apenas para o conflito de 2023-2024, as necessidades de recuperação e reconstrução tinham sido estimadas em 11 bilhões de dólares.

A habitação foi então o setor mais atingido. O dano ao hábitat foi de aproximadamente US $ 4,6 bilhões, ou mais de dois terços dos danos físicos relatados.

O comércio, a indústria e o turismo pagaram igualmente um preço particularmente elevado. Suas perdas econômicas foram estimadas em aproximadamente US $ 3,4 bilhões.

As províncias do Líbano do Sul e Nabatiyah estavam entre os territórios mais afetados. O monte Líbano, incluindo os subúrbios do sul de Beirute nesta avaliação, também sofreu considerável destruição.

Entre 3 e 4 mil milhões de danos desde 2 de Março

O problema das finanças libanesas é que este primeiro projecto de lei ainda não foi absorvido quando a guerra retomou em larga escala2 de março de 2026.

Em julho, o governo havia fornecido uma estimativa inicial da destruição adicional. O ministro da Informação, Paul Morcos, havia indicado após uma reunião do Conselho de Ministros que o dano material direto estava entre US $ 3 bilhões e US $ 4 bilhões.

O governo então insistiu na preliminaridade deste montante.

Estes 3 a 4 mil milhões não incluem perdas económicas indirectas nem todas as consequências da interrupção da actividade. São também distintos dos danos já causados durante a primeira fase do conflito.

Por conseguinte, o balanço final será necessariamente mais elevado.

Desde março, greves afetaram novamente o sul do país, Bekaa e os subúrbios do sul de Beirute. Foram afectadas infra-estruturas, habitação e actividades económicas. O deslocamento populacional também afetou tanto as regiões diretamente envolvidas como as que receberam os deslocados.

O Governo libanês começou a trabalhar no recenseamento da destruição para fornecer uma base para a reconstrução. O Conselho Nacional de Investigação Científica está envolvido no mapeamento dos danos.

Este passo é essencial para passar de uma estimativa da destruição visível para uma avaliação económica completa.

Por que a conta pode exceder 27 bilhões

O limiar de 27 mil milhões de dólares perante o Parlamento não significa que este montante já corresponda à destruição materialmente registada.

Os números disponíveis devem ser lidos em diferentes categorias.

Para 2023-2024, a estimativa de 14 bilhões inclui ambos6.8 mil milhões de danos físicose7,2 mil milhões de perdas económicas.

Para a guerra que começou em 2 de março de 2026, o montante de 3 a 4 bilhões é para o momento principalmente para danos materiais diretos avaliados em uma base preliminar.

Adicionar apenas $14 bilhões e $4 bilhões daria, portanto, uma imagem incompleta da situação.

Resta medir a perda de produção, a actividade empresarial interrompida, o rendimento não realizado do turismo, as consequências para a agricultura, os transportes e os serviços e os custos suportados pelas famílias e empresas.

É esta segunda camada de perdas que poderia empurrar o balanço acumulado além de US $ 27 bilhões.

A experiência do conflito anterior dá uma indicação da extensão potencial deste efeito. Em 2023-2024, as perdas econômicas, em 7,2 bilhões de dólares, tinham mesmo ultrapassado ligeiramente 6,8 bilhões de danos físicos.

No entanto, seria prematuro aplicar a mesma proporção mecanicamente à guerra de 2026. A sua duração, a distribuição geográfica das greves, os sectores em causa e o nível de actividade económica são diferentes. Continua a ser necessária uma avaliação pormenorizada.

Uma conta considerável para uma economia já frágil

A magnitude dos montantes assume uma dimensão particular no caso libanês.

O país não entrou nesta série de guerras com uma economia sólida. Desde 2019 que enfrenta uma grave crise financeira e bancária. A libra libanesa perdeu a maior parte do seu valor, o sector bancário continua profundamente enfraquecido e a capacidade fiscal do Estado é limitada.

A guerra de 2023-2024 tinha interrompido parte da recuperação esperada. O novo confronto de 2026 atinge assim uma economia que ainda não tinha financiado a reconstrução anterior.

Esta sobreposição de danos complica consideravelmente a resposta do Estado.

A reconstrução da habitação e das infra-estruturas requer um financiamento substancial. Mas a recuperação exige também o restabelecimento da actividade empresarial, das redes de transportes, dos serviços públicos e das economias locais nas regiões afectadas.

As finanças públicas não permitem que Beirute assuma sozinho esse encargo. Após o primeiro conflito, as necessidades de reconstrução e recuperação já haviam sido estimadas em 11 bilhões de dólares, uma parcela significativa dos quais tinha que vir do setor privado.

Por conseguinte, a questão do financiamento externo continua a ser central. Dependerá da ajuda internacional, dos empréstimos ao Líbano, dos investimentos privados e da capacidade das autoridades para apresentar um programa de reconstrução credível.

A perda de vidas é acompanhada de destruição econômica

O balanço financeiro também representa apenas parte das consequências da guerra.

Segundo o Ministério da Saúde libanês, o registro cumulativo dos ataques israelenses desde 8 de outubro de 2023 aproximou-se no início de setembro de 2026 dos 9.000 mortos e mais de 30 mil feridos.

Apenas para o período que começou em 2 de março de 2026, mais de 4.300 pessoas foram mortas e mais de 12.000 feridas, segundo relatórios oficiais publicados no início de setembro.

Estes números dão outra dimensão às estimativas económicas apresentadas ao Parlamento. A destruição de casas e empresas é acompanhada de deslocamento, perda de renda e consequências duradouras para milhares de famílias.

A plena valorização económica terá, portanto, de medir uma guerra que atingiu simultaneamente o capital físico e a actividade produtiva de um país já enfraquecido por vários anos de crise.

A$27 bilhõespermanece, nesta fase, uma ordem potencial de magnitude e não uma contagem definitiva. O montante de US $ 14 bilhões para 2023-2024 é baseado em uma avaliação detalhada já publicada, enquanto os US $ 3 a US $ 4 bilhões anunciados para a guerra de 2026 continua a ser uma estimativa de danos diretos.

O próximo desafio será precisamente quantificar as perdas econômicas indiretas acumuladas desde 2 de março. Este cálculo permitirá-nos saber até que ponto a verdadeira lei de mais de três anos de conflito pode agora ultrapassar o limiar mencionado antes dos deputados.