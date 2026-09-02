Líbano: Netflix e ChatGPT tributaram em breve?

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O governo libanês está reabrindo uma área de imposto explosivo: serviços digitais pagos por famílias e empresas. Enquanto o projecto de orçamento para 2027 acaba de ser transmitido à Presidência do Conselho, várias leituras do texto e das reacções dos jornalistas económicos indicam uma extensão da cobrança de impostos aos serviços digitais prestados no estrangeiro, com plataformas como a Netflix, o ChatGPT e outras assinaturas online no espectador. Tecnicamente, seria menos uma questão de inventar um imposto completamente novo do que de introduzir estes serviços de forma mais sistemática no âmbito da tributação existente, em particular o IVA. Politicamente, a sombra pode ser muito menos audível: no Líbano, qualquer imposto de uso digital desperta imediatamente a memória do « imposto WhatsApp » de outubro de 2019, que serviu de centelha para um desafio nacional muito mais amplo.

O contexto orçamental explica por que razão esta via reapareceu. O Ministro das Finanças, Yassine Jaber, transmitiu o projecto de orçamento de 2027 ao Conselho de Ministros em 31 de Agosto. O governo procura preservar um orçamento sem um défice aparente, à medida que as necessidades de financiamento aumentam. Os gastos públicos são estimados em pelo menos US$ 7 bilhões até 2027, após o aumento dos salários públicos, assistência social, necessidades relacionadas à guerra e operações governamentais. Ao mesmo tempo, o crescimento esperado das receitas em 2026 foi dificultado pela retomada das hostilidades e pelo abrandamento da actividade.

Esta restrição força o executivo a procurar receita onde ainda estão fora de coleta. Os serviços digitais estrangeiros são precisamente uma área fiscal difícil de controlar. Uma subscrição paga a uma plataforma estrangeira não exige necessariamente um fornecedor estabelecido no Líbano. O pagamento pode ser feito por cartão, através de uma loja de aplicações ou diretamente com a empresa estrangeira. A administração fiscal deve, portanto, identificar o fornecedor, determinar a localização do consumidor e impor um mecanismo de cobrança a uma empresa que por vezes não tem presença legal local.

Isso inclui streaming, software, armazenamento online, publicidade digital, inteligência artificial e várias plataformas. Netflix e ChatGPT tornaram-se os exemplos mais citados porque são amplamente identificáveis pelo público, mas o problema potencial é muito mais amplo. Qualquer extensão do regime fiscal aos serviços digitais importados pode envolver dezenas de plataformas de pagamento e, eventualmente, assinaturas profissionais assinadas por empresas libanesas.

Um « novo imposto » que o governo de outra forma apresenta

O paradoxo é que familiares do Ministério das Finanças ao mesmo tempo afirmam que o Orçamento 2027 não contém « novos impostos ». O conselheiro de um ministro explicou novamente esta semana que o principal objetivo era melhorar a cobrança de impostos e impostos existentes, lutar contra a fuga e recuperar as receitas que agora estão pendentes do Tesouro. Esta apresentação é juridicamente compatível com uma extensão da cobrança do IVA aos serviços digitais estrangeiros: a taxa pode manter-se inalterada ao tocar em transacções que, na prática, ainda não foram recolhidas.

No entanto, para os consumidores, a distinção é muito menos clara. Se um Netflix, ChatGPT ou outro serviço online aumenta porque um IVA libanês agora é adicionado ou coletado sistematicamente, o resultado é uma fatura maior. O utilizador não faz necessariamente distinção entre um imposto recém-criado e a nova aplicação de um imposto existente a uma despesa anteriormente largamente isenta na prática.

Esta ambiguidade já alimenta os críticos. Os jornalistas económicos libaneses sublinharam nas redes sociais que o projecto de orçamento continua a depender fortemente das imposições indirectas, ou seja, dos impostos sobre o consumo, em vez de das taxas sobre os lucros, a riqueza ou os rendimentos elevados. Um deles calculou que quase 78,5 por cento das receitas fiscais previstas viriam de impostos indiretos, em comparação com 21,5 por cento para impostos diretos. De acordo com este cálculo, o Estado cobraria aproximadamente US $ 3,65 em impostos de consumo para cada dólar de impostos diretos.

O mesmo jornalista observou que o rendimento esperado do imposto de renda sobre salários e salários aumentaria 66%, em comparação com cerca de 22% para as receitas do imposto de renda. Esta estrutura reforça o argumento daqueles que acusam o governo de favorecer as fontes de rendimento mais fáceis de recolher, em vez de reequilibrar os impostos para a riqueza, os lucros elevados e os sectores onde a fuga continua a ser importante.

Mais de 5 milhões de utilizadores da Internet potencialmente afectados

O potencial âmbito da tributação dos serviços digitais é considerável no Líbano. O país tinha aproximadamente 5,38 milhões de usuários de Internet até o final de 2025, ou 91,8 por cento da população. Por conseguinte, a questão já não diz respeito ao consumo marginal reservado a uma pequena categoria de agregados familiares. Streaming, inteligência artificial, armazenamento online, software profissional e serviços de nuvem agora fazem parte do uso diário de uma população amplamente conectada.

No entanto, não há uma figura pública suficientemente precisa para estabelecer o número exato de assinantes libaneses para a Netflix ou o número de usuários pagos do ChatGPT. Os grupos internacionais geralmente não publicam suas assinaturas de mercado para o Líbano. Por conseguinte, qualquer estimativa precisa deve ser apresentada como tal e não como dados oficiais.

Além disso, a questão fiscal vai muito além dessas duas marcas. Com mais de cinco milhões de usuários da Internet, o mercado potencial inclui assinaturas para plataformas de streaming, ferramentas de inteligência artificial, serviços de armazenamento, software profissional, plataformas de videoconferência e aplicativos de pagamento. Para o Fundo de Receita Consolidada, mesmo uma despesa mensal média baixa aplicada a várias centenas de mil assinaturas pode ser vários milhões de dólares básicos tributáveis a cada ano.

A título de ilustração, se 500.000 assinaturas digitais pagas estivessem sujeitas a uma despesa média mensal de US $ 10, o valor anual das transações chegaria a US $ 60 milhões. Com um IVA de 11%, o rendimento teórico máximo seria de cerca de 6,6 milhões de dólares por ano, antes de isenções, deficiências de coleta e diferenças no consumo. Com um milhão de assinaturas, a base tributável atingiria 120 milhões de dólares e o IVA teórico 13.2 milhões. Estes números são apenas cenários para medir a ordem de grandeza: não correspondem a uma estimativa oficial do número de assinantes.

Esta diferença é importante no debate político. Um imposto digital pode parecer atractivo porque é simples recorrer a pagamentos electrónicos e difícil de contornar para os consumidores. No entanto, seu desempenho permanece relativamente limitado em resposta às necessidades orçamentais do governo de bilhões de dólares. Isto reforça o argumento daqueles que vêem isto mais como uma busca de receitas fácil do que uma reforma estrutural das finanças públicas.

O espectro fiscal WhatsApp 2019

O paralelo com outubro de 2019 é politicamente inevitável. Na época, o governo tinha aprovado uma taxa de 20 centavos por dia em chamadas feitas via aplicativos de voz na Internet, incluindo WhatsApp. Esta medida destinava-se a trazer receitas adicionais a um Estado que já enfrentasse uma crise fiscal aguda.

O projeto foi retirado muito rapidamente, mas tarde demais para parar a raiva. Em 17 de outubro de 2019, manifestações eclodiram em Beirute antes de vencer todo o país. O imposto WhatsApp não foi a causa principal da revolta. Antes, foi o desencadeamento de uma raiva acumulada contra a corrupção, a deterioração dos serviços públicos, desemprego, desigualdade e uma classe política acusada de cobrar cidadãos em vez de reformar o Estado.

Sete anos depois, o contexto é diferente, mas algumas fontes permanecem familiares. O poder de compra foi destruído pelo colapso monetário, os depositantes ainda não recuperaram a maioria dos seus ativos bancários, os serviços públicos permanecem frágeis e uma grande parte da população agora depende diretamente de ferramentas digitais para trabalhar, comunicar ou acessar serviços profissionais. Por conseguinte, a tributação destas utilizações pode ser vista como uma escolha fiscal fácil para aqueles cujos pagamentos são rastreáveis.

As receitas estão a crescer, mas para onde vai o dinheiro?

A questão mais sensível não é apenas o nível dos impostos. É sobre o destino deles. O governo tinha justificado vários aumentos de impostos decididos em 2026 pela necessidade de financiar a modernização gradual dos salários e pensões do setor público. Em especial, foi discutido um aumento do IVA e de outras quotizações para cobrir subsídios temporários e ajustamentos de compensação.

No entanto, as organizações representativas dos trabalhadores e pensionistas do sector público advertiram que não queriam que os seus direitos fossem financiados por novos impostos sobre o consumo. Eles apelam ao governo para recuperar as receitas perdidas do contrabando, alfândegas, negócios públicos marítimos e fluviais ou evasão fiscal, em vez de transferir a conta para todos os consumidores.

Outra leitura está circulando nos círculos econômicos. De acordo com uma análise transmitida à Libnanews sob o pretexto do anonimato, o aumento das receitas fiscais não só serviria, ou mesmo principalmente, os aumentos salariais prometidos. Parte dos recursos adicionais apoiaria indiretamente, através dos mecanismos financeiros entre o Tesouro, o sistema bancário e o Banco do Líbano, a continuação de circulares que organizam reembolsos parciais de depósitos bancários bloqueados.

Tal deve ser distinguido de uma dotação orçamental oficialmente demonstrada. As receitas fiscais fazem parte dos recursos gerais do Estado e não existe qualquer rastreabilidade pública nesta fase para afirmar que um dólar proveniente de um imposto específico é directamente transferido para uma circular específica do Banco do Líbano. Mas a aproximação entre o aumento das taxas, as necessidades de liquidez do sistema e a continuação dos mecanismos de restituição deu origem a uma questão mais ampla: o Estado recolhe mais para financiar serviços e salários, ou para participar progressivamente na resolução da crise bancária?

Banco do Líbano continua reembolsos parciais

Esta questão está a tornar-se ainda mais importante à medida que o Banco do Líbano continua a alterar os seus mecanismos de devolução de depósitos. Em 4 de junho de 2026, emitiu duas novas circulares provisórias sobre o reembolso progressivo de depósitos em moeda estrangeira e sobre medidas excepcionais relativas a depósitos estabelecidos antes de 30 de junho de 2023. Estes textos estendem uma arquitectura que existe há vários anos para permitir levantamentos limitados num sistema em que os depositantes permanecem privados de grande parte dos seus fundos.

O Banco do Líbano também estabeleceu um registro central de depósito em agosto. Esta tendência visa identificar melhor os beneficiários e os montantes envolvidos numa altura em que o debate sobre a distribuição de perdas bancárias permanece aberto. Intervém também na medida em que as autoridades públicas procuram soluções para financiar um retorno gradual sem causar uma criação monetária maciça ou uma queda nas reservas.

O debate sobre novas receitas públicas não pode, portanto, ser separado do processo bancário. Desde 2019, uma das principais questões não resolvidas continua a ser a distribuição de perdas entre o Estado, o Banco do Líbano, bancos comerciais, seus acionistas e depositantes. Qualquer aumento sustentado dos recursos do Tesouro reaviva mecanicamente o medo de que o Estado seja chamado a suportar uma parte crescente deste projeto de lei.

Um orçamento ainda dominado por impostos indirectos

A estrutura do orçamento de 2027 reforça esta preocupação social. Os dados divulgados desde que o projeto foi transmitido mostram um uso maciço de impostos indiretos, enquanto o governo havia prometido avançar para um sistema mais equitativo. As taxas de consumo têm a vantagem de serem relativamente simples de cobrar. Além disso, têm a desvantagem de ter um impacto proporcionalmente mais elevado nas famílias modestas e médias, que gastam uma parte maior do seu rendimento nas despesas correntes.

A tributação digital faz parte deste problema. O IVA na Netflix pode ser considerado um imposto sobre o lazer. Um imposto ChatGPT, software profissional, solução de armazenamento ou serviço de nuvem podem, no entanto, se tornar um custo adicional para uma empresa independente, pequena, estudante ou start-up. O digital já não é uma categoria homogénea de consumo opcional.

Esta diferença deveria pesar no debate do projecto no Conselho de Ministros e depois no Parlamento. A tributação dos lucros obtidos no Líbano por grandes plataformas estrangeiras não tem o mesmo efeito económico que cobrar directamente o IVA ao consumidor final. No primeiro caso, o objectivo pode ser uma melhor contribuição das multinacionais. Na segunda, o risco é que a empresa irá simplesmente passar todo o imposto sobre o preço de assinatura.

Governo enfrenta a escolha mais fácil

O debate que abre, portanto, vai além do Netflix ou ChatGPT. Afeta o modelo tributário escolhido desde o início da crise. O governo pode aumentar rapidamente as receitas tributando transações mais visíveis, funcionários, consumidores, combustíveis e agora assinaturas digitais. Pode também procurar receitas mais difíceis para recolher, na luta contra a fraude aduaneira, a ocupação ilegal do domínio público, os lucros subdeclarados e os activos insuficientemente tributados.

Dados recentes mostram a extensão do problema. As receitas aduaneiras em 2025 permanecem muito mais baixas do que antes da crise em relação ao volume das importações. Uma estimativa publicada na primavera estimou cerca de US$ 1,26 milhões por dia como uma diferença entre as receitas que poderiam ter sido coletadas com base no desempenho de 2016 e as realmente recebidas em 2025. A recuperação de alguns destes montantes pode ser mais do que alguns novos pequenos impostos.

A memória de 2019 é precisamente essa percepção. O imposto WhatsApp não causou sozinho o colapso político da época. Ele simbolizava um estado incapaz de reformar suas próprias estruturas, mas capaz de encontrar algumas dezenas de centavos no telefone de cada cidadão. Em 2026, a tributação da Netflix, ChatGPT e outros serviços digitais poderia ter o mesmo efeito simbólico se fosse vista como um substituto para reformas prometidas.

O projecto de orçamento 2027 deve agora ser revisto pelo Governo antes de ser transferido para o Parlamento. É nesta fase que será necessário clarificar o âmbito exacto dos serviços digitais em causa, o mecanismo de recolha, a taxa aplicada, a responsabilidade das plataformas estrangeiras e o impacto real nas contas dos assinantes. A questão política será igualmente importante: após sete anos de crise, poderá o Líbano continuar a procurar receitas adicionais nas despesas diárias dos cidadãos sem demonstrar, paralelamente, para onde vão exactamente os fundos já angariados?