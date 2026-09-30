Líbano: Um soldado gravemente ferido por Israel

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Um soldado libanês foi gravemente ferido na quarta-feira, 30 de setembro de 2026, em um ataque israelense a um veículo do exército na área de Nabatiyah al-Fawqa, no sul do Líbano. Três civis também foram feridos no ataque, de acordo com o comando do exército libanês. Este novo incidente ocorre num contexto de persistentes greves e incêndios israelenses em vários setores do Sul e constitui um novo episódio dirigido diretamente ao pessoal militar libanês.

O ataque ocorreu à medida que o exército continuou suas missões nas regiões sulistas do país. Também ocorre menos de quatro meses após vários ataques israelenses afetando diretamente veículos libaneses ou soldados na província de Nabatiyah. Alguns haviam matado nas fileiras da instituição militar.

Veículos do exército em Nabatiyah al-Fawqa

O comando do exército anunciou que um de seus militares tinha sofrido ferimentos graves como resultado de um « alvo israelense » contra um veículo militar na área de Nabatiyah al-Fawqa. Três civis foram feridos no mesmo ataque. Não foi feita uma avaliação mais detalhada do seu estado de saúde imediatamente.

As circunstâncias precisas da greve também permanecem por estabelecer. O comunicado militar confirma que o veículo do exército foi alvo, sem fornecer detalhes imediatos da arma usada ou da missão realizada pelos soldados no momento do ataque.

Nabatiyah al-Fawqa está numa área particularmente exposta às operações israelitas. O exército mantém uma presença na parte sul do país como parte de suas missões, enquanto várias áreas do governo de Nabatiyah permanecem sujeitas a ataques militares israelenses, incêndios e operações.

O incidente de 30 de setembro não é o primeiro relatado perto das posições do exército naquela localidade. Em 26 de julho, o comando militar já havia relatado fogo israelense perto das posições do exército em Kfartebnit, Nabatiyah al-Fawqa e Zawtar al-Gharbiyeh. O exército então considerou que essas ações dificultavam a execução de suas missões.

Vários ataques no Sul no mesmo dia

O ataque ao veículo militar faz parte de um novo dia de violência no sul do Líbano. Na manhã de 30 de setembro, os aviões israelenses realizaram uma série de greves no setor Mansuri no Distrito de Tiro, de acordo com relatórios de segurança de uma agência de notícias.

Uma explosão das forças israelenses também foi relatada nas proximidades de Ayta al-Jabal em direção a Beit Yahun no distrito de Bint Jbeil. Uma unidade israelense equipada com um tanque Merkava também disparou várias balas no setor Al-Deir em Braachit.

Durante a noite, fogo intermitente de artilharia atingiu várias localidades do sul, incluindo Hadatha, Kfartebnit, Zawtar al-Sharqiyah, Braachit e Wadi Salouqi. Estas operações mostram que o incidente de Nabatiyah al-Fawqa não é um evento isolado durante o dia.

O aumento do número de greves complica diretamente as missões das unidades libanesas no terreno. Devem assegurar a sua implantação, proteger determinadas zonas, acompanhar o regresso dos habitantes e intervir em zonas onde também permaneçam armas não exploradas.

Exército Libanês já alvo direto em junho

O ataque a Nabatiyah al-Fawqa ocorreu após vários precedentes particularmente graves em 2026. Em 3 de junho, um drone israelense alvejou um veículo militar na estrada de Deir al-Zahrani para Nabatiyah. Um oficial e um membro foram feridos.

O comando do exército então alegou que o ataque estava no contexto de atingir seu pessoal, veículos e posições. O incidente ocorreu no meio de uma intensificação das operações israelenses no Sul.

Três dias depois, em 6 de Junho, uma nova greve israelita teve consequências muito mais pesadas. Um veículo militar que viajava na estrada de Kfartebnit para Khardali na província de Nabatiyah tinha sido atingido. Dois oficiais, um general e um capitão, e um soldado foram mortos.

Em 20 de junho, outro soldado libanês foi morto por um ataque israelense na estrada entre Kfar Remman e Nabatieh. Estes incidentes colocam o ataque de 30 de Setembro numa série de ataques directos ao pessoal do exército nos últimos meses.

Nabatieh no centro das tensões

A província de Nabatiyah parece estar particularmente exposta. Os incidentes de Deir al-Zahrani, Kfartebnit, Kfar Remmane e agora Nabatieh al-Fawqa estão concentrados num espaço onde o exército libanês deve simultaneamente manter a sua presença e lidar com operações israelitas.

Esta situação afecta directamente a capacidade da instituição militar para realizar as suas missões. Em 9 de setembro, o comando declarou publicamente que a continuação dos ataques israelenses impedia seus esforços para restaurar a estabilidade. O exército também relatou disparar perto de seus soldados e patrulhas.

Naquela época, acreditava que as operações israelenses minavam sua implantação e complicavam o retorno das populações às localidades afetadas. Ao mesmo tempo, a instituição militar continua suas operações para proteger as áreas afetadas pelos combates e o tratamento de armas não explodidas.

Esta missão em si acarreta riscos. Nos últimos meses, unidades especializadas tiveram de neutralizar várias bombas de ar não explodidas na província de Nabatiyah e outras partes do sul do Líbano.

Um novo obstáculo às missões militares no Sul

A questão ultrapassa assim o único impacto humano do ataque de quarta-feira. O exército é a instituição responsável pela implantação em vários setores do Sul e pela realização de missões de segurança sob o Estado libanês. O alvo dos seus veículos ou a presença de fogo perto das suas posições afectam directamente esta capacidade.

Durante vários meses, o comando insistiu na ligação entre a segurança de seus soldados e a possibilidade de estabilizar as áreas do sul. Em particular, o exército acompanhou o regresso das populações a certas localidades e continuou a sua implantação na província de Nabatiyah.

Em Zawtar al-Gharbiyeh, por exemplo, as unidades militares começaram a implantar-se em julho após a retirada das forças israelenses, em coordenação com o Grupo de Coordenação Militar Libanesa. O comando havia pedido aos habitantes que esperassem até que a situação se estabilizasse antes de retornar.

Alguns dias depois, no entanto, o exército relatou fogo israelense perto de suas posições na mesma área, mas também em Nabatiyah al-Fawqa e Kfartebnit.

Por conseguinte, o ataque de 30 de Setembro está a decorrer numa área em que os soldados libaneses estão directamente envolvidos no processo de restauração de uma presença efectiva do Estado. Ela afeta uma instituição que já havia perdido vários homens em greves israelenses alguns meses antes.

Um soldado gravemente ferido, três civis afetados

O resultado imediato permanece quatro feridos: um soldado libanês gravemente ferido e três civis. Nenhuma informação adicional foi disponibilizada imediatamente sobre a identidade do soldado ou a natureza exata de seus ferimentos.

Os militares também não anunciaram, no momento das informações iniciais, os resultados de um possível inquérito técnico sobre as circunstâncias de segmentação. O fato central é, no entanto, estabelecido por seu comando: um veículo pertencente à instituição militar foi alvo por Israel em Nabatiyah al-Fawqa.

Este episódio ocorre após os ataques mortais de junho e os tiroteios relatados durante o verão perto de várias posições militares. Mais uma vez, levanta a questão das condições em que o Exército Libanês pode continuar a sua implantação e missões nas regiões do Sul à medida que as operações israelitas prosseguem.

A situação continuou evoluindo na quarta-feira, com outras operações israelenses relatadas em várias partes do sul do Líbano e nenhuma informação imediata nova sobre a condição do soldado gravemente ferido em Nabatiyah al-Fawqa.

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