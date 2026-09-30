Após a Final, a batalha do Sul já começou: dois planos rivais para substituir o arranjo internacional

- Advertisement -

30

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Duas visões incompatíveis do « depois do dia »

O fim anunciado da missão Finul abre uma batalha diplomática que vai muito além da questão de substituir uma força internacional por outra. Por trás das consultas entre Beirute e várias capitais ocidentais aparecem duas concepções diferentes sobre o futuro da segurança do Sul. Querem, em conjunto, reforçar o exército libanês e evitar o regresso aos acordos anteriores à guerra. Mas sua lógica, seus meios e sua concepção do papel internacional diferem profundamente. Por um lado, existe uma abordagem americana que favorece a transferência de responsabilidade em matéria de segurança para o Estado libanês e o seu exército. Por outro lado, uma reflexão franco-italiana procura preservar uma presença internacional estruturada após a Final, mesmo de forma profundamente modificada.

Esta divergência é importante. Ela determina quem irá monitorar o Sul, quem verá as violações, como os incidentes com Israel serão gerenciados, e quem agirá como intermediário quando os mecanismos bilaterais deixarem de funcionar. Também afeta diretamente o futuro do exército. No cenário mais ambicioso, espera-se que aumente consideravelmente a sua força no Sul. Avaliações referidas no corpus estimam que entre 10.000 e 15.000 soldados adicionais podem ser necessários para permitir uma implantação muito mais densa e sustentável. Tal esforço requer equipamento, infraestrutura e bilhões de dólares.

Por conseguinte, o desacordo não se opõe a um lado a favor do Líbano contra outro que lhe seria hostil. É sobre o método. A abordagem americana tende para um modelo em que o exército se tornaria gradualmente o principal ou mesmo o único ator legítimo armado no terreno. O pensamento europeu consiste mais em preservar uma camada internacional entre o Líbano e Israel. Estas duas arquiteturas podem coexistir durante um período de transição. No entanto, a longo prazo, conduzem a dois sistemas de segurança muito diferentes.

Washington favorece a responsabilização direta do Estado

A lógica americana começa a partir de uma simples observação. Após décadas de presença internacional, a soberania do Líbano não pode permanecer dependente de uma força estrangeira indefinida no Sul. O desaparecimento do Finul deveria, portanto, tornar-se uma oportunidade de transferir para o exército as tarefas que o Estado não podia realizar sozinho.

Esta abordagem faz parte de um pacote mais vasto. Washington liga agora muito mais estreitamente a segurança do Sul, o reforço do exército, a questão das armas Hezbollah e da reconstrução. O destacamento militar já não é considerado uma operação isolada. Torna-se uma das peças de uma transformação política destinada a dar ao Estado o monopólio eficaz da segurança.

O princípio seria o da progressão simultânea. Cada retirada israelita de uma zona deve ser acompanhada de uma tomada de posse militar imediata. O objectivo seria evitar qualquer vácuo. Neste sentido, esperar pela retirada total de Israel antes de implantar o exército criaria precisamente o espaço para o qual as forças não estatais poderiam regressar.

O mecanismo baseia-se, portanto, numa sequência de passos estreitamente coordenados. Israel está a evacuar uma posição. O exército libanês fica lá. Os mecanismos de verificação acompanham a execução do compromisso. A reconstrução pode então começar. A população está a regressar gradualmente. O Estado instala os seus serviços. A segurança torna-se assim o ponto de partida para a reintegração institucional no Sul.

Mas esta arquitetura levanta imediatamente a questão do controle. Quem vai encontrar uma violação depois do desaparecimento do Finul? Quem irá arbitrar uma acusação entre o Exército Libanês e Israel? Quem pode verificar que uma área evacuada já não contém infra-estruturas militares clandestinas? E quem impedirá uma operação unilateral israelita quando Tel Aviv acreditar que os seus requisitos de segurança não são cumpridos?

É precisamente aqui que o antagonismo começa com a reflexão europeia.

Paris e Roma não querem um vácuo internacional

França e Itália têm uma longa experiência em Finul. Eles contrataram tropas, construíram relações com o exército e desenvolveram conhecimento operacional do campo. Para eles, o desaparecimento da missão não significa necessariamente que qualquer presença internacional deva desaparecer.

Vários cenários são discutidos. O primeiro seria manter uma pequena presença das Nações Unidas, com menos tropas e missões mais focadas em observação militar, ligação e apoio. Este modelo preservaria o quadro jurídico internacional, transferindo uma parte muito maior da responsabilidade operacional para os libaneses.

Uma segunda hipótese seria baseada em uma força multinacional diferente de Finul. Pode ser principalmente europeu. A sua missão seria transitória e o seu mandato deveria ser definido com precisão. Não necessariamente duplicaria as estruturas atuais do Finul, mas manteria uma capacidade de vigilância e interferência diplomática.

Uma terceira fórmula seria híbrida. A cobertura internacional seria mantida, enquanto um número menor de militares estrangeiros desempenharia determinadas funções especializadas. O exército exerceria responsabilidade primária no terreno. A componente internacional centrar-se-ia mais na monitorização, comunicação, verificação e prevenção de incidentes.

Estas opções são preocupantes: eliminar o terceiro partido internacional demasiado rapidamente poderia colocar directamente face a face com o exército libanês e Israel. Qualquer incidente teria então uma dimensão bilateral. Num contexto de profunda desconfiança, a ausência de um mecanismo externo de observação poderia aumentar o risco de escalada.

Uma divergência estratégica, não uma simples diferença técnica

A oposição entre as duas abordagens aparece mais claramente ao examinar o seu propósito. O projecto americano vê a presença internacional como um instrumento de transição que o Líbano deve gradualmente aprender a fazer sem. A abordagem franco-italiana considera que uma presença externa, mesmo reduzida, pode continuar a ser necessária para assegurar essa transição.

Washington enfatiza assim a soberania operacional. Paris e Roma dão maior ênfase à segurança da transição. Para os americanos, estender um acordo internacional por muito tempo pode atrasar a propriedade estatal eficaz do território. Para os europeus, a eliminação demasiado rápida deste mecanismo pode criar precisamente a instabilidade que impedirá o Estado de assumir esta responsabilidade.

Esta diferença também aparece na relação com Israel. Uma arquitetura baseada principalmente no exército requer mecanismos de comunicação eficazes com o lado israelense. Esta perspectiva é politicamente sensível no Líbano. Pode ser rapidamente interpretada como a instalação gradual de um mecanismo de segurança bilateral.

Uma presença internacional reduz este risco político. Os intercâmbios operacionais podem continuar através de uma estrutura externa. Mas Israel poderia, por sua vez, considerar esta fórmula demasiado lenta ou insuficientemente vinculativa perante as suas exigências de segurança.

Esta dificuldade acrescenta uma dimensão diplomática. A França não tem necessariamente a confiança israelita para desempenhar um papel central apenas numa nova arquitectura. Qualquer fórmula europeia deverá, por conseguinte, obter uma aceitação mínima das diferentes partes. Uma força internacional sem tal aceitação poderia ter um mandato em papel sem poder cumprir a sua missão no terreno.

Exército no coração de ambos os cenários

Apesar das suas diferenças, os dois projectos levam à mesma observação: o exército libanês terá de se tornar muito mais poderoso. Nenhum cenário pós-Final sério pode funcionar com recursos atuais.

As estimativas mencionadas nos documentos discutidos indicam a necessidade de mais 10.000 a 15.000 soldados para garantir uma presença sustentável no Sul. Não seria simplesmente uma questão de aumentar as posições militares. As unidades devem poder patrulhar, monitorar fronteiras, proteger aldeias, controlar estradas e responder rapidamente aos incidentes.

Outra dificuldade é a rotação das unidades. O destacamento de mais 10.000 tropas não é apenas 10.000 tropas. A presença permanente requer pessoal capaz de proporcionar períodos de descanso, treinamento, manutenção e descanso. O verdadeiro esforço humano seria, portanto, maior do que o número de soldados presentes simultaneamente no terreno.

As lacunas materiais também são consideráveis. As necessidades identificadas dizem respeito a veículos blindados, sistemas de visão noturna, comunicações seguras, capacidades de vigilância nas fronteiras e capacidades de defesa aérea. Esta última pergunta é particularmente sensível. Um exército encarregado de controlar o território sem capacidade significativa de controlar e proteger o seu espaço aéreo permaneceria dependente de decisões tomadas noutros locais.

Um programa de modernização avaliado entre 3 bilhões e 5 bilhões de dólares é discutido. A idéia seria fornecer as capacidades necessárias rapidamente em vez de espalhar sua aquisição ao longo de uma década. Porque o calendário político sulista é muito mais curto do que o de um programa militar convencional.

Salários, o fim do reforço militar

O equipamento é apenas parte do problema. Um exército pode receber veículos modernos, sistemas de vigilância e equipamentos sem poder sustentar a sua implantação numa base sustentável se os soldados não tiverem rendimentos suficientes.

As discussões salientam, assim, a necessidade de um financiamento sustentável da remuneração militar durante todo o período de transição. O apoio único à aquisição de equipamento sem financiamento da sua utilização produziria grande parte da capacidade teórica.

Esta questão torna-se ainda mais importante para que o exército substitua algumas das funções anteriormente desempenhadas por milhares de militares internacionais. Os custos de combustível, manutenção, infra-estruturas, comunicações e logística aumentariam drasticamente.

Assim, o verdadeiro desafio financeiro não é apenas quem dará armas ao Líbano. Envolve determinar quem irá financiar uma arquitetura de segurança nacional que pode operar diariamente por vários anos.

A questão do Hezbollah por trás da de Finul

O debate pós-final não pode ser separado do ficheiro de armas Hezbollah. A lógica internacional dominante é fazer do exército o único ator armado com uma capacidade operacional autônoma no Sul.

Para Washington, esta evolução é um elemento central da transformação procurada. O reforço do exército sem alterar a situação das armas não estatais não seria suficiente. O objectivo é que a extensão da autoridade militar do Estado acompanhe gradualmente a redução das estruturas armadas paralelas.

A abordagem europeia não elimina esta questão. Procura mais evitar que seja resolvido num contexto susceptível de provocar confrontos internos. Uma presença internacional transitória poderia assim proporcionar tempo para organizar a transição de um sistema para outro.

A dificuldade continua a ser considerável. O exército deve reforçar a sua autoridade sem ser transformado num instrumento de confronto comunitário. Deve controlar o território sem parecer estar a executar uma estratégia estrangeira. E deve ser capaz de garantir a segurança do povo do Sul numa altura em que são chamados a aceitar uma profunda transformação do sistema de defesa que prevalece há décadas.

O calendário de retirada israelita como um potencial ponto de paragem

Todas estas arquitecturas podem falhar se a retirada israelita não avançar. Para Beirute, o fortalecimento do Estado deve ser acompanhado de medidas verificáveis de Israel. A ideia de ação paralela, portanto, retorna regularmente nas discussões: retirada, destacamento do exército, controle, reconstrução.

Um desequilíbrio nesta sequência seria politicamente explosivo. Se o Estado exigisse uma transformação do aparelho armado no Líbano sem a retirada de Israel, enfraqueceria sua própria legitimidade no Sul. Por outro lado, os parceiros internacionais estão preocupados com o facto de uma retirada sem um mecanismo de substituição permitir o rápido restabelecimento de estruturas militares anteriores.

É também por isso que a presença ou ausência de uma força internacional é essencial. No cenário europeu, este último poderia verificar a sincronização dos compromissos. No cenário norte-americano, deve ser inventado um mecanismo de controlo diferente, provavelmente mais leve e mais militar e orientado para a coordenação.

A escolha agora ultrapassa a renovação do Finul

Por conseguinte, a questão em Beirute já não é apenas defender a manutenção da Finul. O debate avançou. Trata-se do sistema de segurança que terá de funcionar quando desaparecer.

O modelo americano empurra o Líbano para uma responsabilidade acelerada: exército reforçado, autoridade estatal exclusiva, coordenação de segurança e redução gradual da necessidade de uma presença militar internacional. O modelo franco-italiano considera que tal transição brutal acarreta demasiados riscos e que uma estrutura internacional deve permanecer presente para acompanhar a transferência.

Entre os dois está o exército libanês. Ambos os lados querem fortalecê-lo, mas não necessariamente fazê-lo desempenhar exatamente o mesmo papel ao mesmo ritmo. Num cenário, torna-se rapidamente uma estrutura quase exclusiva do sistema. No outro, torna-se gradualmente o principal ator, enquanto permanece cercado por um mecanismo internacional de monitoramento e garantia.

A decisão determinará muito mais do que o destino de uma missão da ONU. Define como o Líbano exercerá a sua soberania no Sul, a forma das suas relações de segurança com Israel, as condições para o regresso dos seus habitantes, o ritmo da reconstrução e o lugar das armas do Hezbollah na próxima arquitectura nacional.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews