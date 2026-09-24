Bassil-Hezbollah: atrás da pausa exibida, os canais permanecem abertos e Berri mantém um cartão na mão

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Os ataques públicos dão a imagem de uma relação que chegou ao ponto de ruptura. Gebran Bassil já não poupa Hezbollah. O partido, por sua vez, já não trata a Corrente Patriótica Livre como o parceiro privilegiado que foi durante os anos do acordo de Mar Mikhaël. No entanto, por trás desta deterioração visível, as informações reunidas nos círculos em questão descrevem uma realidade mais matizada: as comunicações não seriam interrompidas, uma ruptura definitiva não seria desejada por nenhum dos lados e uma nova fórmula de relacionamento seria buscada.

Acima de tudo, não seria ressuscitar o acordo de Mar Mikhael com outro nome. O modelo que tinha organizado durante anos a aliança entre a Corrente Patriótica Livre e Hezbollah pertence a outro período político. As relações de poder mudaram, os interesses eleitorais evoluíram e as divergências acumuladas tornam impossível voltar atrás.

A questão seria agora muito mais pragmática: até que ponto podem as duas partes opor-se sem transformar a sua disputa numa ruptura estratégica?

Nesta equação, Nabih Berri poderia desempenhar um papel. Nos bastidores, a informação dá-lhe a oportunidade de intervir para reduzir a tensão e aproximar as posições. Este papel potencial não é insignificante. O Presidente do Parlamento mantém uma relação estrutural com o Hezbollah, enquanto tem canais com praticamente todas as forças políticas. Acima de tudo, partilha com o partido uma preocupação imediata: evitar que as tensões políticas e sociais conduzam a um confronto interno incontrolável.

Mar Mikhaël já não pode ser o ponto de partida

Para medir o alcance da crise atual, duas coisas devem ser distinguidas: o fim de uma aliança como tem funcionado durante anos e o desaparecimento de qualquer relação política.

As informações disponíveis levam precisamente a esta distinção.

A fórmula de Mar Mikhael já não é considerada reprodutível. Baseava-se num equilíbrio político particular, em interesses complementares e na capacidade de ambas as partes de apresentarem as suas diferenças como secundárias à sua parceria estratégica.

Este equilíbrio caiu gradualmente.

Gebran Bassil multiplicou sua crítica ao Hezbollah e suas escolhas. A Corrente Patriótica Livre procurou recuperar sua própria margem de manobra. Hezbollah, por sua vez, já não tinha as mesmas razões para dar o conhecimento do status de um parceiro cristão central que ele ocupou anteriormente.

Os desacordos já não dizem respeito a um arquivo isolado.

Relacionam-se ao funcionamento do Estado, alianças internas, nomeações, representação política, estratégia do Hezbollah e agora à questão central das armas e da autoridade estatal.

Nestas circunstâncias, reconstruir o velho acordo seria politicamente caro para Basil. Tendo-se afastado do Hezbollah, um retorno espetacular à antiga aliança enfraqueceria o discurso que desenvolveu com seu eleitorado.

Para o Hezbollah também, as condições mudaram. O partido deve gerir as consequências da guerra, a pressão internacional, o debate sobre as suas armas e uma relação profundamente transformada com o Estado libanês. Ele não pode mais se aproximar de sua parceria com a Corrente Patriótica Livre exatamente como antes.

No entanto, nenhum destes elementos significa que ambos os lados têm interesse em se tornar adversários absolutos.

A separação total custaria muito para ambos os lados

É aqui que as informações nos bastidores se tornam mais interessantes do que declarações públicas.

Apesar da violência de algumas posições, as comunicações seriam mantidas. Ambas as partes continuariam a considerar que uma pausa total poderia custar-lhes mais do que uma relação fria e negociada.

Para Bassil, o cálculo é primeiramente político.

Uma oposição total ao Hezbollah o colocaria em competição direta com as forças cristãs que há muito tempo construíram sua posição em torno deste confronto. A Corrente Patriótica livre deve então convencer que representa uma alternativa distinta sem simplesmente se juntar a um campo já estruturado.

Manter um canal com Hezbollah dá-lhe mais possibilidades.

Basil pode criticar o partido enquanto mantém uma capacidade negocial em algumas questões. Também pode manter uma posição intermediária que lhe permite interagir com vários campos.

Para Hezbollah, a pergunta é diferente.

Mesmo enfraquecido, o relacionamento com a Corrente Patriótica Livre tem permitido que o partido evite que seu sistema de aliança seja reduzido ao seu ambiente xiita e a alguns parceiros tradicionais. Uma ruptura definitiva com Basílio teria, portanto, significado simbólico e político.

Confirmaria o colapso de uma das principais alianças transcomunitárias construídas pelo Hezbollah desde 2006.

O partido pode já não querer pagar o preço da antiga aliança. Isso não significa que ele necessariamente quer transformar Bassil em um inimigo.

Portanto, há um espaço político muito mais amplo entre aliança e hostilidade. É neste espaço que se realizam os contactos.

Uma nova fórmula, mas sem o novo « Mar Mikhaël »

As informações coletadas evocam a busca de uma « nova fórmula » para organizar o relacionamento.

A formulação é importante porque exclui implicitamente o retorno ao passado.

Esta nova relação poderia ser muito mais limitada. Basearia-se menos num documento político abrangente do que na gestão ad hoc de interesses e divergências comuns.

Em outras palavras, ambos os lados poderiam deixar de ser aliados no sentido antigo, evitando se tornar oponentes em todas as questões.

Esta transformação corresponde também à nova realidade do sistema político libanês.

As alianças rígidas tornaram-se mais difíceis de manter. As mesmas partes podem cooperar em uma nomeação, competir em uma decisão do governo e, em seguida, encontrar-se em outro arquivo institucional.

Bassil e Hezbollah poderiam evoluir para este modelo.

O primeiro ganharia maior autonomia política. O segundo manteria um importante canal cristão sem ter que reconstruir todo o pacto anterior.

Mas tal fórmula envolve determinar as linhas vermelhas de cada pessoa.

O principal é agora óbvio: as armas do Hezbollah.

As armas alteram completamente a natureza da disputa

A relação entre as duas partes já não pode ser analisada apenas através das velhas disputas sobre nomeações ou alianças eleitorais.

O Líbano entrou numa fase em que o monopólio estatal das armas está no centro das discussões nacionais e internacionais.

Esta evolução coloca Bassil em face de uma dificuldade particular.

A Corrente Patriótica Livre tinha justificado por anos sua relação com o Hezbollah através de uma leitura específica de resistência, proteção do Líbano e equilíbrio interno. Mas o contexto militar mudou profundamente.

Israel continua suas operações no Líbano. Parte do território permanece no centro das tensões militares. Ao mesmo tempo, as autoridades libanesas sublinham o papel do exército e o exercício exclusivo da autoridade estatal.

Por conseguinte, Basil deve redefinir a sua posição numa paisagem em que os argumentos da antiga parceria deixem de funcionar da mesma forma.

Hezbollah considera a questão de suas armas existenciais. Não pode aceitar que um parceiro ou antigo parceiro trate esta questão como uma simples questão administrativa.

Este é provavelmente um dos temas mais difíceis para um novo acordo global.

A manutenção do diálogo torna-se, portanto, mais realista do que fingir resolver imediatamente o desacordo.

Berri, possível mediador entre dois antigos parceiros

É nesta configuração que aparece o nome de Nabih Berri.

As informações disponíveis sugerem um possível papel para o Presidente do Parlamento na redução das tensões entre Basil e Hezbollah.

Berri tem várias vantagens para tal missão.

Ele não está fora do acampamento Hezbollah. Seu movimento Amal é o principal parceiro político do partido no ambiente xiita. Qualquer mediação da sua parte teria, portanto, um peso que não teria outro intermediário.

Mas Berri também tem uma longa experiência de negociação com Bassil ea Corrente Patriótica Livre, incluindo em períodos de tensão muito alta.

Isto não significa que haja hoje uma mediação formal com um roteiro. A informação disponível não deixa claro.

Ao contrário, é uma possibilidade política: se ambas as partes decidirem que precisam de um mecanismo para reduzir a tensão, Berri aparece como um dos poucos atores capazes de falar diretamente com ambos.

Seu próprio interesse também leva a evitar rupturas descontroladas.

O Presidente do Parlamento procura preservar os equilíbrios institucionais numa altura em que várias frentes se mantêm simultaneamente abertas: o Sul do Líbano, as negociações com Israel, a situação económica, o debate sobre armas e tensões sociais.

Um confronto político adicional entre o Hezbollah e uma grande formação cristã complicaria ainda mais esta equação.

Hezbollah não iria querer transformar a crise social em uma batalha de rua

A questão da rua também permite medir os limites do confronto.

O Líbano está passando por uma nova fase de tensão social. O aumento do custo de vida, combustível e combustível de transporte exige mobilização. Os sindicatos estão preparando movimentos de protesto e vários setores se referem à greve.

Neste contexto, algumas leituras políticas prevêem a possibilidade de que o Hezbollah possa procurar usar o protesto social para aumentar a pressão sobre o governo.

No entanto, as informações coletadas em outras configurações levam a uma leitura diferente.

O partido não teria interesse em transformar sua oposição política em um confronto de rua aberto. A posição atribuída a Nabih Berri vai na mesma direção: evitar que a crise social seja absorvida por uma batalha política que possa escapar de seus iniciadores.

Essa cautela é explicada pelo contexto.

O Hezbollah já tem de lidar com consideráveis pressões militares externas. Um confronto interno imporia uma segunda frente, desta vez política e comunitária.

Poderia também reforçar os argumentos daqueles que apresentam as suas armas como uma ameaça ao equilíbrio interno.

O partido pode, portanto, ter interesse em apoiar demandas sociais ou criticar a política do governo sem procurar causar o colapso do governo na rua.

Essa distinção é essencial para entender sua relação com Bassil.

Ambos os lados podem apertar seu discurso mantendo limites que não querem cruzar.

Bassil deve preservar sua diferença sem fechar todas as portas

A dificuldade é particularmente grande para o líder da Corrente Patriótica Livre.

A reconciliação excessivamente visível com o Hezbollah poderia borrar o reposicionamento realizado nos últimos anos.

Mas uma completa separação também implica riscos.

Basílio deve preservar uma identidade política distinta de outros partidos cristãos. Ele não pode simplesmente tomar todas as suas posições sem perder parte do que torna seu atual específico.

Manter um diálogo com o Hezbollah permite-lhe manter esta diferença.

Ele pode dizer que se opõe ao partido em armas, em certas decisões e na gestão do Estado, defendendo ao mesmo tempo a ideia de que as grandes crises libanesas devem ser resolvidas através de negociações internas e não de confrontos.

Esta posição também pode ser utilizada em futuros arquivos institucionais.

As relações entre partidos no Líbano nunca são apenas ideológicas. Também dizem respeito a nomeações, leis, maiorias parlamentares e à formação de governos.

Quebrar todos os canais significa desistir de uma capacidade negocial.

Bassil sabe o custo de tal decisão.

Hezbollah deve decidir o que ainda espera do seu antigo parceiro

O cálculo do Hezbollah é igualmente complexo.

O partido pode considerar Basil ter se tornado um parceiro muito crítico e demasiado imprevisível para recuperar o nível de confiança que passou.

Mas ele deve também se perguntar que alternativa política lhe seria oferecida por uma completa ruptura.

O Hezbollah tem parceiros fortes. No entanto, a questão das suas relações com as forças cristãs continua a ser importante no sistema libanês.

Uma relação funcional com a Corrente Patriótica Livre, portanto, mantém uma utilidade, mesmo que já não tenha a profundidade estratégica do passado.

A nova fórmula poderia reconhecer precisamente esta realidade.

Uma aliança mais geral. Nenhuma garantia política recíproca em todos os processos. Mais pretensão de apresentar ambas as partes como um eixo.

Mas há comunicações em curso, compromissos ad hoc e a possibilidade de negociar quando os seus interesses convergem.

Isto seria menos uma reconciliação do que uma gestão organizada do divórcio.

As eleições darão a verdadeira medida de aproximação

O teste mais concreto provavelmente virá de prazos políticos e eleitorais.

Os discursos podem ser moderados ou endurecidos dependendo das circunstâncias. As alianças eleitorais exigem que os partidos façam escolhas muito mais específicas.

A questão será se o Hezbollah e o Movimento Patriótico Livre ainda podem encontrar interesses comuns em certos círculos eleitorais ou se sua separação se torna completa mesmo nas urnas.

Os documentos disponíveis ainda não descrevem um mapa eleitoral negociado entre eles.

Seria, portanto, prematuro falar sobre uma reconstituição de um pacto.

Por outro lado, manter as comunicações dá a ambos os lados a oportunidade de discutir quando os cálculos locais exigem isso.

Talvez seja aqui que reside o verdadeiro significado dos contactos actuais.

Já não se trata de reconstruir o grande compromisso político de 2006. É uma questão de determinar, após arquivo, o que resta de uma relação que tem estruturado a política libanesa por quase duas décadas.

Declarações públicas falam de uma separação. As informações dos bastidores mostram que a porta não está fechada.

A relação entre os dois é muito menos espectacular do que Mar Mikhaël, mas talvez mais adequada ao período actual: duas formações que já não confiam uma na outra como antes, que já não partilham uma estratégia comum, mas que sabem também que uma ruptura completa lhes retiraria uma margem de manobra, nenhuma das quais parece ainda estar disposta a privar-se.