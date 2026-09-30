AUF reúne atores do ensino superior em Beirute em torno de IA

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Beirute, 30 de setembro de 2026– A Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organizou, em 29 e 30 de setembro em Beirute, um simpósio regional no âmbito do projeto « Integração pedagógica e prospectiva da IA no ensino superior no Oriente Médio » financiado pelo Ministério da Europa e dos Negócios Estrangeiros (MEAE, França).

Durante dois dias, cerca de 60 funcionários universitários, especialistas e representantes do mundo socioeconômico discutiram as transformações induzidas pela inteligência artificial nas universidades e as condições para sua integração sustentável.

A sessão de abertura reuniu Jean-Noël Baléo, Diretor Regional da AUF Médio Oriente, Laurence Cossart, Oficial de Cooperação Científica e Acadêmica na Embaixada da França no Líbano representando MEAE, Amin Nawahda, Diretor Geral de Desenvolvimento e Pesquisa Científica do Ministério da Educação e Ensino Superior da Palestina, Mazen el Khatib, Diretor Geral de Ensino Superior no Ministério da Educação e Ensino Superior do Líbano, e Sherif Kishk, Vice-Ministro de Ensino Superior e Pesquisa Científica do Egito, responsável pela governança inteligente.

O primeiro dia de trabalho incluiu o desenvolvimento de práticas de ensino e formação de professores na IA, bem como questões éticas, proteção de dados e a necessidade de garantir o uso justo e inclusivo de ferramentas de inteligência artificial no ensino superior. Os participantes também compartilharam suas experiências em torno dos Laboratórios de Aprendizagem, considerados como espaços de experimentação, inovação educacional e colaboração entre instituições.

O segundo dia foi dedicado às competências emergentes e à adaptação dos currículos face às mudanças no emprego e às necessidades do mercado de trabalho. Em particular, os intercâmbios discutiram as competências em matéria de IA a desenvolver entre futuros licenciados, as microcertificações e as modalidades de colaboração entre universidades e actores socioeconómicos.

Uma mesa redonda de funcionários do Egipto, Líbano e Palestina, ao nível dos directores-gerais competentes, permitiu-nos finalmente reflectir sobre as modalidades de uma adaptação concertada dos currículos universitários, envolvendo ministérios, instituições de ensino superior, agentes de garantia de qualidade e o mundo profissional.

O colóquio encerrou com a apresentação de recomendações e perspectivas, bem como a apresentação de certificados emitidos pela CY Cergy Paris Université após uma formação organizada no âmbito do projecto.

Sobre o projeto – figuras-chave

A ambição do projeto « Integração da IA no Ensino Superior no Oriente Médio » é formar mais de 100 referências digitais aos usos docentes da inteligência artificial e construir a capacidade de quase 2.700 professores integrarem a IA em suas práticas pedagógicas.

Visa produzir mais de 500 cenários educacionais utilizando IA em várias disciplinas.

Um total de 13 universidades beneficiam do projecto em 3 países (Egito, Líbano e Palestina).

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