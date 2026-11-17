O indicador econômico composto do Banco do Líbano em média +9,5 em 2025, após -4,3 em 2024. Descreve a melhoria das respostas dos respondentes. Não significa que o PIB tenha aumentado 9,5% ou que cada sector tenha recuperado o seu nível de actividade pré-crise. O inquérito de negócios da BDL baseia-se nas opiniões dos gestores da empresa. A revisão macroeconômica de dezembro de 2025, lançada em abril de 2026, publicou sua metodologia e resultados. Permite-nos ler as diferenças entre indústria, comércio, construção e turismo, sem transformar uma opinião sobre a evolução da actividade numa medida directa dos volumes produzidos.

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O indicador econômico composto do Banco do Líbano em média +9,5 em 2025, após -4,3 em 2024. Descreve a melhoria das respostas dos respondentes. Não significa que o PIB tenha aumentado 9,5% ou que cada sector tenha recuperado o seu nível de actividade pré-crise.

O inquérito de negócios da BDL baseia-se nas opiniões dos gestores da empresa. A revisão macroeconômica de dezembro de 2025, lançada em abril de 2026, publicou sua metodologia e resultados. Permite-nos ler as diferenças entre indústria, comércio, construção e turismo, sem transformar uma opinião sobre a evolução da actividade numa medida directa dos volumes produzidos.

O inquérito de negócios BDL baseia-se em três respostas

O inquérito tem sido realizado trimestralmente desde 1996, perguntando às empresas se uma variável aumentou, permaneceu estável ou diminuiu. As questões incluem a produção, a procura, o emprego, o investimento e as existências. Os líderes comparam o trimestre encerrado no mesmo trimestre do ano anterior e indicam suas expectativas para o próximo.

A BDL descreve uma amostra de 1.030 empresas em quatro grandes setores. A sua selecção tem em conta a região, subactividade e dimensão, medida pelo volume de negócios. As respostas são recolhidas dos gestores, quer na manutenção, quer por correio electrónico, pelas equipas dos bancos centrais.

O número de 1030 descreve a amostra apresentada pelo método. Não deve ser substituído sem justificação por uma série de questionários efectivamente recebidos cada trimestre. A documentação consultada não fornece a taxa de resposta específica para cada um dos inquéritos de 2025.

Um equilíbrio de opinião não é uma taxa de crescimento

Para cada questão, a BDL calcula a diferença ponderada entre a proporção de respondentes que relata um aumento e a proporção que relata uma diminuição. A receita dá mais peso às empresas maiores. O resultado, chamado equilíbrio de opinião, pode variar de -100 a +100.

Um exemplo fictício ajuda a evitar confusão frequente. Se as respostas ponderadas favoráveis representam 40% do total e os negativos 25%, o saldo é +15. Outras respostas indicam estabilidade. Este resultado não significa um aumento de 15% na produção ou um aumento de apenas 15% das empresas.

A pesquisa mede uma direção, não a amplitude de cada mudança. Uma empresa anunciando um pequeno aumento e outra relatando um forte aumento ambos respondem na categoria « aumento ». A ponderação não transforma essas respostas em quantidades físicas produzidas.

Em 2025, os setores não contam a mesma história

O balanço de opinião sobre a produção industrial passou de -12 no primeiro trimestre para -9 no segundo, depois +9 no terceiro e +1 no quarto. Por conseguinte, a segunda parte parece mais favorável. A média anual, no entanto, permanece negativa em -2,8 em comparação com -10,8 em 2024.

O comércio está a mudar diferentemente. Seu índice de vendas atingiu +24 no terceiro trimestre, antes de retornar para +8 no quarto trimestre. A construção manteve-se negativa durante os quatro trimestres, embora o seu saldo de actividade geral tenha melhorado para -13 no final do ano. Assim, uma melhoria pode corresponder a uma situação menos desfavorável, sem passar por um território positivo.

Saldo de opinião, pontos T1 2025 T2 2025 T3 2025 T4 2025 Produção industrial -12 -9 +9 +1 Vendas comerciais -6 +8 +24 +8 Actividades gerais de construção -25 -32 -21 -13 Alterações na ocupação do hotel -14 – 8 +52 +38

O +52 observado para hotéis no terceiro trimestre não é uma taxa de ocupação de 52%. Mostra o balanço das respostas sobre a evolução da ocupação em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Não dá a proporção de salas realmente ocupadas.

As reservas de hotel oferecem outra sombra: seu equilíbrio permanece negativo no quarto trimestre, em −25, enquanto que o da ocupação é positivo. As duas questões não medem a mesma dimensão. Uni-los em uma fórmula geral de « boom turístico » perderia essa diferença.

Composto coleta sinais sem substituir o PIB

O indicador composto utiliza várias variáveis em cada um dos quatro setores. A BDL selecciona os que considera mais relacionados com a actividade económica e, em seguida, combina indicadores sectoriais. As ponderações baseiam-se em um método estatístico que busca seus movimentos comuns, a análise em componentes principais.

O compósito alcançou +17 no terceiro trimestre de 2025, depois +15 no quarto. Esses valores informam o clima empresarial no momento das investigações. Não constituem um acréscimo do volume de negócios nem uma estimativa autónoma da riqueza produzida em todos os sectores do país.

A BDL destaca a correlação desse indicador com outras medidas de atividade. Uma correlação histórica não garante que cada movimento futuro do PIB tenha a mesma intensidade. O interesse do compósito reside principalmente na velocidade do sinal e na capacidade de detectar mudanças de direção.

As expectativas devem permanecer separadas dos resultados

No comércio, o saldo de vendas esperado foi de +27 no primeiro trimestre de 2025 e +20 no segundo. Estas não eram vendas já feitas. No final do ano, este indicador ascende a +4. A distinção entre observação e expectativa deve permanecer visível em qualquer apresentação do inquérito.

Para seguir 2026, será necessário manter as mesmas questões e períodos de comparação e, em seguida, comparar as respostas aos dados realmente produzidos. Os resultados de 2025 fornecem um ponto de partida documentado. Não alargam automaticamente a recuperação reportada após novos acontecimentos económicos ou de segurança.

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