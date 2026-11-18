O declínio do transporte de petróleo entre o Golfo de Omã e a China diz respeito ao custo do fretamento de navios, não ao preço do próprio petróleo. O registro Baltic Exchange permite localizar este movimento em uma estrada específica. Para compreender o seu alcance, os pontos de escala mundial devem ser distinguidos de um preço em dólares por tonelada e evitar comparar diretamente diferentes rotas. O relaxamento marítimo pode aliviar a logística sem garantir uma redução equivalente na conta final de energia.

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A carga de petróleo está a diminuir na ligação entre o Golfo de Omã e a China. Em sua declaração de 13 de novembro de 2026, o Baltic Exchange colocou o TD34 em 310.71 pontos mundiais. Este movimento diz respeito ao fretamento dos petroleiros muito grandes, o VLCC. Não mede o preço do barril ou do combustível na bomba.

Frete de petróleo que permanece específico para cada estrada

O mesmo boletim estima a ligação TD3C do Oriente Médio à China para uma carga de 270.000 toneladas em 1.014,38 pontos mundiais. Ambas as referências referem-se a rotas separadas. A sua diferença não pode, portanto, ser interpretada como se correspondessem à mesma viagem vendida por duas transportadoras.

O Baltic Exchange também relatou um declínio em várias rotas no segmento Suezmax, que utiliza embarcações menores. Assim, o declínio não se limita apenas ao eixo Oman-China, mas sua escala e nível de partida variam de acordo com os mercados.

Escala mundial: uma porcentagem, não um preço em dólares

O sistema mundial baseia-se numa tarifa de referência estabelecida para uma determinada viagem, tendo em conta, nomeadamente, o navio, a sua velocidade, o seu consumo e as condições da viagem. A taxa negociada é então expressa em percentagem desta base. WS 100 é 100% da tarifa de referência; WS 120 a 120%.

Um nível WS 310.71 significa 3.1071 vezes a base correspondente. Não significa $310.71 por tonelada. Como uma medida puramente educacional, com uma base fictícia de $10 por tonelada, esta taxa renderia $31.071 por tonelada. Para estabelecer uma factura efectiva, é necessário conhecer a base aplicável à viagem e às condições do contrato.

Uma gota no transporte não é uma gota no petróleo

Para um comprador de petróleo bruto, o custo marítimo é uma componente do preço entregue, diferente do preço da carga. Uma economia de fretamento pode assim facilitar a logística sem que se compre petróleo mais barato. Inversamente, um aumento no barril pode absorver este ganho.

O indicador certo a seguir permanece o mesmo, com uma definição constante e datas comparáveis. Misturar um índice de carga, o rendimento diário de um navio e uma citação do bruto daria uma imagem enganosa de relaxamento. O declínio entre Omã e China indica, em primeiro lugar, o preço do transporte, e não a conta total de energia.

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