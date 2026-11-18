As universidades americanas têm menos inscrições internacionais. A revisão anual e os primeiros resultados do ano seguinte mostram um enfraquecimento do recrutamento, especialmente nos estudos de mestrado. No entanto, não abrangem o mesmo ano nem exactamente os mesmos estabelecimentos. Destacar esses perímetros permite compreender a tendência sem transformar um inquérito de reentrada em um censo nacional final ou adicionar percentuais que descrevem diferentes populações e períodos.

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Os estudantes estrangeiros são menos numerosos nas universidades americanas, com um declínio particularmente acentuado nas novas matrículas. Os dados publicados em 16 de novembro pelo Instituto de Educação Internacional (IIE) descrevem duas etapas: a revisão 2025-2026 e as primeiras tendências do ano seguinte.

Estudantes estrangeiros: os mestres mais afetados

Portas Abertas 2026 conta 1.146.163 estudantes internacionais para o ano letivo 2025-2026, uma diminuição de 3%. Novos participantes diminuíram 18% para 228 123. A matrícula do mestrado caiu 22%, enquanto os alunos de doutorado subiram 3%. O primeiro ciclo permanece quase estável a -0,3 por cento.

Estes movimentos não se limitam, portanto, a um declínio uniforme. A dificuldade em renovar promoções parece ser mais acentuada do que o declínio de todo o pessoal.

Voltar 2026 confirma pressão

O inquérito de queda de 809 instituições mostra um declínio de 9% no pessoal internacional, incluindo participantes no Opcional Practical Training (OPT), um instrumento de formação prática. A nova matrícula diminui em 15%.

Entre os estabelecimentos que relatam declínios, 88% citam procedimentos de visto, 70% de restrições de viagem, 60% de escolha de outros países e 45% de custos. Estas são as explicações apresentadas pelas instituições em causa, não as proporções de estudantes impedidos de entrar nos Estados Unidos.

Dois anos, dois perímetros

O balanço das Portas Abertas abrange 2025-2026; o inquérito de Outono já diz respeito a 2026-2027. Seus 809 respondentes representam apenas uma fração das aproximadamente 3.000 instituições pesquisadas para Portas Abertas. As duas taxas de declínio não se somam e a segunda ainda não é uma contagem nacional completa.

O OPT ilustra essa lacuna: sua força de trabalho aumentou 14% no balanço anual para 335.785 participantes, mas caiu 6% na amostra da nova reentrada. O momento e a população observaram mudança. A tabela completa de 2026-2027 será publicada em Portas Abertas 2027.

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