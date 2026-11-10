10 novembre 2026
Conta de leitor
Português
RSS
O meio cidadão do Líbano
Todas as secções

Notícias

Ucrânia: FMI abre duas revisões de financiamento

Libnanews
· 3 min de leitura · 4 vues

Em 9 de Novembro, o FMI iniciou a segunda e terceira revisões do seu programa para a Ucrânia. O Departamento de Finanças espera um adicional de $1.66 bilhões até o final de 2026, sujeito a uma decisão do Conselho de Administração do Fundo. As consultas abrangem igualmente reformas e preparação do orçamento de 2027 na sua segunda leitura. Kyiv já recebeu aproximadamente US $ 2,2 bilhões sob o programa de quatro anos aprovado em fevereiro.

Réunion illustrant les discussions entre les autorités ukrainiennes et le FMI, photographie publiée le 9 novembre 2026 par le ministère des Finances, avec titre sur les deux revues de financement.
Photographie diffusée le 9 novembre 2026 avec le communiqué sur les réunions : ministère des Finances d’Ukraine, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Date de prise de vue non précisée. Photographie intégrale conservée ; bandes typographiques ajoutées par Libnanews. © Ministère des Finances d’Ukraine / CC BY 4.0 ; composition Libnanews.
Inicie sessão para guardar
Traduction disponible enFrancaisEnglishAllemandEspagnolItalienRusse
Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O FMI abre duas revisões de seu programa de financiamento para a Ucrânia na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Seu resultado poderia permitir a Kiev obter um adicional de US $ 1,7 bilhões antes do final do ano. As discussões incidiram também sobre o orçamento de 2027, cujos principais dados ainda precisavam ser finalizados com o Fundo.

O Ministério das Finanças ucraniano confirma o início das reuniões entre as suas equipas, o Banco Nacional da Ucrânia e os peritos do Fundo Monetário Internacional. Estas consultas deverão analisar os compromissos já assumidos, a situação macroeconómica e as futuras reformas estruturais. Não são uma decisão de pagamento.

FMI abre duas revisões paralelas

A missão reúne a segunda e terceira avaliações do mecanismo de crédito alargado, designado pela sigla inglesa EFF. A sua Representante Permanente na Ucrânia, Priscilla Toffano, afirmou que o comércio dizia respeito às políticas macroeconómicas e fiscais, bem como às reformas estruturais importantes.

As reuniões são realizadas em Lviv e Varsóvia, com a participação de alguns especialistas à distância. As autoridades ucranianas devem apresentar o progresso do programa e as futuras necessidades de financiamento.

Em seu lançamento de 9 de novembro, o Departamento de Finanças estima que o financiamento esperado seja de aproximadamente $1,66 bilhões. Está explicitamente condicionada a uma decisão do Conselho de Administração do FMI. Por conseguinte, o montante continua a ser uma perspectiva de financiamento, não uma receita já recebida pelo Estado.

Orçamento 2027 no centro das discussões

O governo também está preparando a segunda leitura do projeto de orçamento para 2027. O Parlamento ucraniano, Verkhovna Rada, apoiou-o em primeira leitura em 28 de Outubro. O Executivo está agora a trabalhar em propostas parlamentares e numa versão revista do documento.

O Departamento tenciona apresentar este texto após consultas com o FMI. Em especial, os intercâmbios deverão especificar os principais saldos orçamentais e as fontes de apoio internacional necessários para satisfazer as necessidades do próximo ano.

Para Kiev, a revista conta também em relações com outros parceiros financeiros. O departamento apresenta o sucesso do ano como um elemento importante na manutenção do apoio para além do desembolso previsto do Fundo.

Um programa de 8,1 bilhões de dólares

O Conselho de Administração do FMI aprovou o programa atual em 26 de fevereiro de 2026 por quatro anos, até 2029. Visa a estabilidade económica e financeira, a sustentabilidade da dívida e outras reformas.

Benchmark Montante em dólares Situação
Programa FEP 2026-2029 8,1 mil milhões Envelope aprovado em Fevereiro
Financiamentos já recebidos Cerca de 2,2 bilhões Pago ao orçamento ucraniano
Financiamento esperado após revisões Cerca de 1,66 bilhões Sob reserva da aprovação do FMI

Estes montantes correspondem a diferentes fases do mesmo programa e não devem ser adicionados. O FMI tinha concluído a primeira revisão em 20 de julho, permitindo um desembolso de aproximadamente $690 milhões. A próxima decisão prevista agora diz respeito às duas revisões abertas na segunda-feira.

Fotografia lançada em 9 de novembro de 2026 com o comunicado de reunião: Ministério das Finanças da Ucrânia, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licensas/by/4.0/. Fotografia integral preservada, fitas tipográficas adicionadas por Libnanews. Data do disparo não especificada.

· ·

Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

Libnanews est un site d'informations en français sur le Liban né d'une initiative citoyenne et présent sur la toile depuis 2006. Notre site est un média citoyen basé à l’étranger, et formé uniquement de jeunes bénévoles de divers horizons politiques, œuvrant ensemble pour la promotion d’une information factuelle neutre, refusant tout financement d’un parti quelconque, pour préserver sa crédibilité dans le secteur de l’information.

Todos os seus artigos →

Comentários

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *