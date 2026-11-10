Ucrânia: FMI abre duas revisões de financiamento

O FMI abre duas revisões de seu programa de financiamento para a Ucrânia na segunda-feira, 9 de novembro de 2026. Seu resultado poderia permitir a Kiev obter um adicional de US $ 1,7 bilhões antes do final do ano. As discussões incidiram também sobre o orçamento de 2027, cujos principais dados ainda precisavam ser finalizados com o Fundo.
O Ministério das Finanças ucraniano confirma o início das reuniões entre as suas equipas, o Banco Nacional da Ucrânia e os peritos do Fundo Monetário Internacional. Estas consultas deverão analisar os compromissos já assumidos, a situação macroeconómica e as futuras reformas estruturais. Não são uma decisão de pagamento.
FMI abre duas revisões paralelas
A missão reúne a segunda e terceira avaliações do mecanismo de crédito alargado, designado pela sigla inglesa EFF. A sua Representante Permanente na Ucrânia, Priscilla Toffano, afirmou que o comércio dizia respeito às políticas macroeconómicas e fiscais, bem como às reformas estruturais importantes.
As reuniões são realizadas em Lviv e Varsóvia, com a participação de alguns especialistas à distância. As autoridades ucranianas devem apresentar o progresso do programa e as futuras necessidades de financiamento.
Em seu lançamento de 9 de novembro, o Departamento de Finanças estima que o financiamento esperado seja de aproximadamente $1,66 bilhões. Está explicitamente condicionada a uma decisão do Conselho de Administração do FMI. Por conseguinte, o montante continua a ser uma perspectiva de financiamento, não uma receita já recebida pelo Estado.
Orçamento 2027 no centro das discussões
O governo também está preparando a segunda leitura do projeto de orçamento para 2027. O Parlamento ucraniano, Verkhovna Rada, apoiou-o em primeira leitura em 28 de Outubro. O Executivo está agora a trabalhar em propostas parlamentares e numa versão revista do documento.
O Departamento tenciona apresentar este texto após consultas com o FMI. Em especial, os intercâmbios deverão especificar os principais saldos orçamentais e as fontes de apoio internacional necessários para satisfazer as necessidades do próximo ano.
Para Kiev, a revista conta também em relações com outros parceiros financeiros. O departamento apresenta o sucesso do ano como um elemento importante na manutenção do apoio para além do desembolso previsto do Fundo.
Um programa de 8,1 bilhões de dólares
O Conselho de Administração do FMI aprovou o programa atual em 26 de fevereiro de 2026 por quatro anos, até 2029. Visa a estabilidade económica e financeira, a sustentabilidade da dívida e outras reformas.
|Benchmark
|Montante em dólares
|Situação
|Programa FEP 2026-2029
|8,1 mil milhões
|Envelope aprovado em Fevereiro
|Financiamentos já recebidos
|Cerca de 2,2 bilhões
|Pago ao orçamento ucraniano
|Financiamento esperado após revisões
|Cerca de 1,66 bilhões
|Sob reserva da aprovação do FMI
Estes montantes correspondem a diferentes fases do mesmo programa e não devem ser adicionados. O FMI tinha concluído a primeira revisão em 20 de julho, permitindo um desembolso de aproximadamente $690 milhões. A próxima decisão prevista agora diz respeito às duas revisões abertas na segunda-feira.
Fotografia lançada em 9 de novembro de 2026 com o comunicado de reunião: Ministério das Finanças da Ucrânia, CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licensas/by/4.0/. Fotografia integral preservada, fitas tipográficas adicionadas por Libnanews. Data do disparo não especificada.
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