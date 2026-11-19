A reforma da locação está na agenda britânica de 19 de Novembro. O governo quer cobrir royalties de terra e facilitar a propriedade ilimitada através de commonhold. Estas propostas ainda não estão em vigor. As alterações resultantes da Lei 2024 seguem outro calendário, particularmente na Inglaterra para encargos e despesas legais. A compreensão destas etapas permite distinguir um anúncio, um direito já aplicável e uma medida que ainda aguarda a adoção.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A reforma de locação foi colocada na agenda da Câmara dos Comuns na quinta-feira, 19 de novembro. Londres quer facilitar o acesso a uma propriedade ilimitada na Inglaterra e no País de Gales. Mas o projecto não cobre hoje as taxas: a sua adopção e implementação ainda estão por vir.

A Lei da Reforma Commonhold e Leasehold é um dos textos agendados para quinta-feira, sob o nome de Angela Rayner. Esta fase deve realizar-se sem debate, de acordo com o processo parlamentar previsto na ordem do dia. Não constitui uma votação sobre o conteúdo nem uma adopção final.

O governo detalhou suas intenções em 18 de novembro. Ele anunciou um teto anual de £ 250 para royalties de terra em 2028 e uma conversão facilitada de edifícios para commonhold. Estas mudanças dizem respeito a um sistema de propriedade que afeta cerca de cinco milhões de habitações na Inglaterra e no País de Gales. Não se estendem automaticamente à Escócia ou à Irlanda do Norte.

Arrendamento: comprar um direito limitado no tempo

O locatário não corresponde à compra de imóveis sem um prazo que é frequentemente sugerido pela palavra « proprietário ». O comprador compra um direito numa habitação pelo resto de uma longa locação. Este contrato pode durar décadas ou até séculos. Seu medidor não volta a zero durante uma revenda.

Um apartamento vendido com 99 anos restantes mantém assim esta maturidade contratual após a sua aquisição. O contrato estabelece igualmente obrigações em matéria de trabalho, utilização de bens e pagamentos. O freeholder geralmente detém o terreno e a estrutura do edifício. Esta separação explica disputas sobre taxas, autorizações ou renovação de arrendamentos.

Há que distinguir três posições. A renda do terreno é uma taxa de locação. As tarifas dos serviços financiam, nomeadamente, a manutenção e os serviços comuns. Os encargos administrativos abrangem determinados procedimentos ou autorizações. Por conseguinte, a colocação do primeiro elemento não cobre toda a factura imobiliária.

250 libras: uma medida proposta, não uma diminuição imediata

O limite máximo de 250 libras cobre os encargos relativos aos arrendamentos afectados pela futura reforma. O governo então planeja zero após 40 anos. Ele anunciou uma aplicação do limite máximo em 2028, sem definir em seu comunicado de imprensa de 18 de novembro um dia específico de entrada em vigor.

Esta proposta não deve ser confundida com as regras aplicáveis aos arrendamentos recentes. Desde 30 de junho de 2022, a maioria dos novos arrendamentos residenciais em causa já impõe uma taxa simbólica, sem valor financeiro. No caso de novas habitações para reformados, esta regra é geralmente aplicável desde 1 de Abril de 2023. A actual reforma trata, em particular, de situações deixadas de fora do sistema.

Um anúncio político por si só não altera um contrato existente. As modalidades finais, as excepções e o desencadeamento das novas regras dependem do texto adoptado e das suas medidas de execução.

Commonhold: possuir o seu apartamento sem maturidade

A casa comum permite a exploração individual de uma habitação sem limite de duração. Os proprietários participam de uma associação que possui e gerencia as partes comuns. O edifício já não depende de um proprietário de terras externo nas mesmas condições que um edifício de arrendamento.

Este regime existe desde 2002. Não elimina despesas de manutenção ou responsabilidades coletivas. O telhado, o elevador, o seguro e as reparações continuam a ser financiados. A associação pode constituir reservas para trabalhos importantes. Os proprietários continuam sujeitos a regras comuns relativas, por exemplo, a transformações ou perturbações.

Londres quer torná-lo a referência para a maioria dos apartamentos novos. Para os edifícios existentes, o governo propõe reduzir o apoio à conversão de 100% para 50%. Proprietários que se opõem à mudança poderiam manter arrendamentos modificados até a venda. Este é o dispositivo anunciado, não um direito já utilizável.

Prorrogação de 990 anos

O novo projeto de lei também deve corrigir falhas técnicas na Lei 2024. Isto inclui extensões padrão de arrendamento de 990 anos e a abolição do valor do casamento. Esta componente do cálculo pode aumentar uma prorrogação quando o contrato restante atingir 80 anos ou menos.

A lei recebeu o Royal Assent em 24 de maio de 2024, mas várias disposições ainda aguardam a implementação. Duas mudanças já ocorreram: a retirada do período de detenção de dois anos antes de certas medidas terem sido tomadas em 31 de janeiro de 2025 e a flexibilização do direito coletivo de gestão em 3 de março de 2025. Estes direitos existentes não disponibilizam imediatamente as outras medidas.

Um calendário separado para cobranças em Inglaterra

Um regulamento publicado em Outubro fixa prazos paralelos em inglês para as disposições da Lei 2024. Desde 6 de Novembro de 2026, vários poderes têm sido utilizados para preparar os regulamentos necessários. Este empoderamento não significa que todos os novos direitos individuais já tenham entrado em vigor.

O calendário prevê, em 1 de Abril de 2027, o reforço dos direitos de informação e a reforma de certos custos de contencioso. 1 de novembro de 2027 deve seguir a padronização de documentos sobre despesas, contas e seguros. O alargamento de certas obrigações documentais aos doadores sociais está previsto para 1 de novembro de 2028. Estas datas inglesas não devem ser transpostas mecanicamente no País de Gales.

O Ministro da Habitação apresentou cinco documentos adicionais em 12 de novembro. Três estão sujeitos a um processo que exige aprovação parlamentar antes de entrarem em vigor. O regime anunciado regulamentaria a recuperação dos custos legais pelos doadores e melhoraria as informações fornecidas aos proprietários. Pretende igualmente substituir certas comissões de seguros por pagamentos autorizados e transparentes.

Para a nova Lei de Reforma Commonhold e Leasehold, o palco na quinta-feira continua a ser uma apresentação parlamentar. O texto final, a sua revisão e as datas de aplicação determinarão exactamente quais os proprietários que beneficiarão de cada alteração.

Foto da ilustração: Walthamstow houses, Londres, fevereiro de 2008. ProfDEH / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Reduzido quadro inteiro, Libnanews vestir. Cobertura composta ao abrigo da mesma licença; não é concedido qualquer regime jurídico especial às casas fotografadas.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews