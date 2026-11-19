Os Estados Unidos oferecem até 5 milhões de dólares para informações sobre o rapto e detenção ilegal de Layla Shweikani na Síria. O programa Rewards for Justice oferece um arquivo documentado por vários anos. Isso não significa que uma prisão acabou de intervir ou que as circunstâncias de sua morte estão plenamente estabelecidas. A certidão de óbito reportada em 2018 e as ações judiciais dos EUA anunciadas em 2024 lançam luz sobre o alcance deste recurso.

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Os Estados Unidos estão oferecendo até US$ 5 milhões para informações sobre o sequestro e detenção ilegal de Layla Shweikani, uma humanitária americana que desapareceu na Síria em 2016. Recompensas pelo registro oficial da Justiça coloca seu caso na vanguarda, sem anunciar a descoberta de seu corpo ou prisão. Refere-se a uma alegada execução em Saydnaya em 28 de dezembro de 2016.

O que Washington está procurando

A oferta cobre as circunstâncias do rapto e detenção. O limite de $5 milhões não é uma garantia para qualquer informante nem um prêmio apresentado como exclusivamente relacionado à captura de uma pessoa no comando. O registro do programa dos EUA identifica Jamil Hassan, ex-chefe de inteligência da Força Aérea, e Abdul Salam Fajr Mahmoud, ex-chefe de prisão, como dois homens que ainda estão em fuga que podem ter informações essenciais.

Esta procura de informações deve ser distinguida do processo penal já iniciado. O parecer não constitui um novo julgamento e não estabelece por si só responsabilidades individuais para o desaparecimento da ajuda humanitária.

Falecimento relatado desde 2018

O ficheiro da Layla Shweikani não começa com esta chamada. Numa comunicação de 19 de março de 2019, a Rede Síria de Direitos Humanos informou que tinha apreendido o Relator Especial da ONU sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias. A organização prendeu-o em 19 de fevereiro de 2016 e informou que a sua família tinha obtido uma certidão de óbito em Damasco em 18 de novembro de 2018.

Segundo este documento, conforme descrito pela organização, a data do óbito foi 28 de dezembro de 2016. A rede salientou então que as autoridades sírias não tinham reconhecido o assassínio e que os seus familiares receavam represálias dos serviços de segurança se apresentassem uma queixa.

Essa cronologia explica a cautela necessária: uma morte registrada administrativamente, o relato das condições de detenção e o estabelecimento judicial das circunstâncias de uma morte são três elementos distintos. Apresentando o caso hoje como um desaparecimento do qual ninguém teria relatado o resultado apagaria a informação tornada pública por oito anos.

Dois ex-funcionários já processados nos Estados Unidos

Em 9 de dezembro de 2024, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou o levantamento dos selos em uma acusação contra Jamil Hassan e Abdul Salam Mahmoud perante o Tribunal Federal do Distrito Norte de Illinois. A acusação envolveu um acordo para cometer o crime de guerra de tratamento cruel e desumano contra detidos civis, incluindo cidadãos dos Estados Unidos.

Segundo a acusação, Hassan estava supervisionando uma rede de centros de detenção que incluía a prisão no aeroporto militar de Mezzeh, perto de Damasco, enquanto Mahmoud era responsável pelas operações naquela instalação. Os alegados factos abrangeram o período compreendido entre janeiro de 2012 e julho de 2019. O comunicado anunciou mandados de prisão e especificou que ambos os acusados permaneceram em liberdade. Ele também lembrou que uma acusação não é uma condenação e que a culpa deve ser provada em tribunal.

Por conseguinte, Mezzeh não deve ser confundido com Saydnaya, o alegado lugar de execução mencionado no aviso relativo à Layla Shweikani. O novo pedido de informação faz parte de um registo já documentado, mas não indica que todas as fases da sua detenção, as circunstâncias exactas da sua morte ou todas as responsabilidades tenham sido judicialmente estabelecidas.

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