O prazo de 15 de Dezembro diz respeito à correcção das declarações bancárias e não à remissão fiscal. O parecer jurídico referido diz respeito às disposições relativas aos valores mobiliários públicos. Declaração, cálculo fiscal e recurso devem permanecer distintos: cada instituição depende dos registos, dos exercícios financeiros e dos actos administrativos que lhe dizem respeito.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Ministério das Finanças prorrogou o prazo para a rectificação dos extractos bancários contestados para 15 de Dezembro. Este prazo não constitui uma remissão fiscal nem o anúncio de uma imposição uniforme para todos os bancos. Por detrás do conflito encontra-se um parecer jurídico claro sobre as disposições relativas às obrigações em euros do Estado.

15 de dezembro de 2026 é um prazo de reporte, não a data anunciada de uma pounção coletiva em contas bancárias. No seu comunicado de 16 de Novembro, o Ministério das Finanças declarou que, a pedido da Associação dos Bancos do Líbano, tinha concedido um prazo suplementar para corrigir as declarações em causa. Apresenta este período como um período de trabalho com a administração fiscal, destinado a examinar as observações técnicas dos estabelecimentos.

Este esclarecimento limita o desacordo. Os bancos solicitam a revisão do tratamento de certas entradas no seu rendimento tributável; o serviço solicita-lhes que cumpram a sua interpretação das regras. Entre este pedido, o cálculo de um imposto específico de cada instituição e sua possível recuperação, várias etapas permanecem distintas.

Aviso de janeiro de 2025, não um novo imposto anunciado em novembro

O documento invocado pelas Finanças é o Parecer n.o 11/2025 da Comissão de Direito e Consulta do Ministério da Justiça, de 14 de janeiro de 2025. Sua cópia completa, publicada pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, permite esclarecer o assunto: a dedutibilidade das provisões bancárias para perdas que podem resultar do incumprimento do Estado sobre seus títulos em moeda estrangeira.

O parecer examina o artigo 7.o, n.o 8, da Lei relativa ao imposto sobre o rendimento. O seu raciocínio distingue o crédito bancário da subscrição de títulos do Tesouro. Considera que este último é um investimento financeiro e não uma transacção de crédito ao abrigo da disposição em apreço. O painel considera que as disposições em causa não podem beneficiar desta dedução do lucro líquido.

Esta consulta fornece uma interpretação jurídica de uma categoria de encargos. Não é nem uma lei que crie um imposto adicional, nem uma sentença que determine o montante devido por cada banco. Nem é suficiente resolver todas as questões cambiais que a ABL associa agora ao seu desafio.

Exercícios e montantes devem permanecer separados

No seu comunicado de imprensa de 16 de Novembro, a ABL associa o pedido de alteração aos exercícios de 2020 a 2024. Desafia tanto o tratamento das diferenças cambiais como a reintegração das disposições relativas às obrigações em euros. Este limite descreve a reivindicação coletiva; não fornece uma tabela de ajustes individuais.

Em 3 de Novembro, as Finanças já tinham indicado que tinham transmitido o parecer à associação e solicitado as correspondentes correcções. Em seguida, especificaram que não tinham iniciado o estudo dos processos fiscais e da questão dos impostos em causa. Esta declaração deve ser lida na sua data: não prova que cada caso ainda estaria na mesma fase várias semanas depois.

Acima de tudo, um montante de disposições contestadas não é um montante de imposto. Para passar de um ano para outro, você deve conhecer a base de cada ano, as correções feitas e o tratamento aplicável. Somar as perdas contábeis e, em seguida, apresentar esse total como uma dívida imediata do Estado, mudaria a natureza do valor.

Um desafio deve estar relacionado com um ato identificado

O Portal Oficial de Finanças descreve um processo de denúncia contra a tributação ou certas decisões administrativas em que o contribuinte considera que elas envolvem um erro, injustiça ou violação da lei. Prevê um pedido escrito, assinado pelo contribuinte ou pelo seu representante, que indique o acto impugnado, as razões, o pedido e os documentos comprovativos.

Este quadro não transforma um comunicado da LBA num recurso individual. Um banco que discute um método de cálculo, um banco que corrige uma declaração, e um banco que desafia uma tributação notificada não são necessariamente na mesma fase. Por conseguinte, os prazos e os efeitos de uma acção devem ser examinados com base no acto efectivamente recebido e não deduzidos apenas a partir da data de 15 de Dezembro.

O prazo anunciado deixa assim em aberto uma discussão técnica, sem anunciar o seu resultado. O documento decisivo para cada instituição continuará a ser o que liga as entradas contestadas, o exercício financeiro em causa e o cálculo fiscal utilizado. O calendário coletivo não substitui esta demonstração de pasta por pasta.

.

Ilustração institucional: Banco do Líbano, arquivos © François el Bacha / Libnanews. Data de filmagem desconhecida. O banco central ilustrado não deve ser confundido com a administração fiscal. Vestido editorial.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews