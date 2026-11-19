O Conselho e o Parlamento Europeu estão a negociar um adiamento de dois anos das obrigações de metano relacionadas com as importações de energia. O compromisso estabelece novos prazos para as empresas, mas continua a exigir uma adopção formal. Não garante qualquer redução de contas para as famílias ou empresas.

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Na quinta-feira, 19 de Novembro, o Conselho da União Europeia e o Parlamento Europeu chegaram a acordo provisório para adiar por dois anos certas obrigações do regulamento do metano. O compromisso diz respeito, nomeadamente, às importações de petróleo bruto, gás natural e carvão. O novo prazo não entrou em vigor.

Resolução do metano: dois prazos escalonados

Em primeiro lugar, as obrigações de controlo, comunicação de informações e verificação impostas aos importadores. O compromisso prevê a sua aplicação em 1 de Janeiro de 2029 em vez de 1 de Janeiro de 2027. O segundo diz respeito à declaração de intensidade do metano, tanto para os importadores como para os produtores europeus. O prazo seria de 5 de agosto de 2028 a 5 de agosto de 2030.

A Comissão deverá igualmente rever a aplicação do regime antes de 1 de Janeiro de 2028. Esta avaliação incluiria a disponibilidade de auditores independentes e possíveis implicações para a segurança do aprovisionamento. O controlo da informação permanece, portanto, no centro do mecanismo, mesmo que o seu calendário seja atrasado.

Um compromisso mais amplo do que o mandato de 6 de Novembro

O Conselho adoptou a sua posição de negociação em 6 de Novembro, com base numa proposta apresentada pela Comissão em 14 de Outubro. Em seguida, defendeu um atraso de um ano: janeiro de 2028 para as obrigações dos importadores e agosto de 2029 para a declaração de intensidade. O acordo negociado com o Parlamento tem mais um ano sobre ambos.

O mandato inicial referia-se igualmente ao adiamento dos limites máximos de intensidade de metano. O comunicado de 19 de novembro não especifica seu tratamento no compromisso. Por conseguinte, não se pode inferir que todos os prazos do regulamento sejam automaticamente reduzidos em dois anos.

O texto europeu, adoptado em 2024, organiza a medição e a verificação das emissões no sector da energia. A sua componente de importação deve proporcionar mais transparência aos combustíveis adquiridos fora da União. Não se confunde com uma proibição geral das importações de gás ou de petróleo.

Um atraso para as empresas, não uma queda na factura anunciada

Para um importador, a questão imediata é o tempo disponível para organizar a coleta e verificação de informações de seus fornecedores. A Presidência do Conselho apresenta este prazo como resposta às tensões nos mercados da energia. Invoca a necessidade de preservar abastecimentos fiáveis num contexto internacional instável.

Para as famílias e empresas que utilizam esta energia, o compromisso não estabelece quaisquer tarifas nem poupanças. Não garante uma redução do preço do gás nem uma redução do custo da electricidade. O benefício esperado para a segurança do aprovisionamento continua a ser um objectivo político, não um resultado medido.

Ambas as instituições devem agora ratificar e aprovar formalmente a alteração. O Conselho pretende entrar em vigor antes do final do ano, enquanto o primeiro prazo actualmente previsto é 1 de Janeiro de 2027.

Ilustração: Berlaymont, sede da Comissão Europeia em Bruxelas. Fotografia da Libnanews fonds, apresentada desde março de 2019; data de filmagem não estabelecida. Não mostra a negociação de 19 de Novembro. Jai79 / Pixabay, Fundo Libnanews. A fotografia toda, a roupa da Libnanews.

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