O romance de Vicente Luis Mora ganhou o Prêmio Americano de Literatura traduzido para a versão inglesa assinada por Rahul Bery. Uma edição francesa, traduzida por François-Michel Durazzo, foi publicada em Janeiro sob o título Mitteleuropa. Os cadernos secretos do Redo.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O romance espanhol Vicente Luis Mora ganhou o Prêmio Nacional do Livro por literatura traduzida na quarta-feira, 18 de novembro, em Nova York. O júri distinguiu Centroeuropa na versão em inglês de Rahul Bery, publicado nos Estados Unidos pela Bellevue Literary Press. O livro também existe em francês, sob outro título: Mitteleuropa. Cadernos secretos do Redo.

Cento e cinquenta e nove livros foram submetidos por editores na categoria de literatura traduzida, de acordo com a National Book Foundation. O preço aqui distingue o romance e a obra que mudou de espanhol para inglês. Para Vicente Luis Mora, escritor, poeta e ensaísta de Córdoba, a distinção vem com seu primeiro romance publicado na América do Norte.

Um romance prussiano que se recusa a deixar os mortos em paz

No início do século XIX, Redo Hauptshammer chegou a uma aldeia na Prússia com a intenção de cultivar a terra. Quando cava uma sepultura para a mulher, encontra um soldado congelado. Outros corpos seguem. Os uniformes nem todos se referem ao mesmo tempo, e as descobertas perturbam o projeto muito comum deste viúvo, que esperava viver de suas culturas.

O júri destacou o contraste entre esse desejo de uma vida simples e o surto repetido de guerras no campo de Redo. A narrativa assume a forma de memórias ficcionais: os mortos surgem à medida que o narrador tenta estabelecer seu próprio passado. A partir de um cenário historicamente reconhecível, o romance deixa, assim, conflitos de diferentes períodos em conflito, em vez de dizer-lhes em ordem.

A tradução francesa não tem o mesmo título

O romance foi publicado na Espanha em 2020 por Galaxia Gutenberg. A versão de Rahul Bery foi publicada pela primeira vez no Reino Unido pela Peninsula Press em 2023, antes da edição da Primavera de 2026. O Prémio de Nova Iorque não recompensa, portanto, uma novidade espanhola ou uma tradução apenas para a edição americana.

Em francês, as edições de Maurice Nadeau publicaram o livro em 9 de janeiro de 2026, em uma tradução espanhola de François-Michel Durazzo. O título Mitteleuropa. Cadernos secretos do Redo significa o mesmo romance, mas não é a tradução premiado Inglês. O subtítulo chama a atenção para a voz da personagem e a forma de sua história, onde o título original destacou pela primeira vez a Europa Central.

Os gráficos também distinguem o romance Paradiso 17

O prêmio de ficção, uma categoria separada, foi atribuído a Hannah Lillith Assadi para Paradiso 17Seu romance conta a história de Sufien, nascido na Palestina alguns anos antes de Nakba, e segue sua vida após o exílio. Abdelrahman ElGendy ganhou o prêmio de não-ficção com Huna: Uma Memória de Revolução, Prisão e Tornar-se, uma história de memória e detenção. O preço da literatura traduzida remonta ao conjunto formado por Vicente Luis Mora e Rahul Bery.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews